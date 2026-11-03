Miliardy, nemovitosti po celém světě i luxusní vozy. Jak žijí současní šampioni F1?

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Fotočlánek   14:23
Lewis Hamilton (vpravo) a Max Verstappen zvedají nového mistra světa Andreu... Andrea Kimi Antonelli nasává první okamžiky jako mistr světa. Kimi Antonelli slaví na pódiu vítězství ve Velké ceně Itálie. Pilot F1 Andrea Kimi Antonelli Lewis Hamilton na tiskové konferenci před Velkou cenou Itálie. Lewis Hamilton Lewis Hamilton Lewis Hamilton Lewis Hamilton Letadlo Lewise Hamiltona Lewis Hamilton Lando Norris, vítěz kvalifikace na Velkou cenu Španělska
Teprve dvacetiletý Kimi Antonelli se ve své druhé sezoně formule 1 stal mistrem světa a vedle sportovní slávy ho čekají také pohádkové výdělky. Podle odhadů má nakročeno k tomu, aby se v budoucnu stal miliardářem. Ve srovnání se slavnějšími soupeři, kteří v posledních letech získali titul mistrů světa F1, ale zatím žije poměrně skromně.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Florida vs. ChicagoHokej - - 5. 11. 2026:Florida vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
5. 11. 01:30
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