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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.
Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie
Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.
Halloweenské oslavy sportovních hvězd. Podívejte se, jaké kostýmy letos oblékly
Filmoví hrdinové, hudební legendy, pohádkové postavy i pořádná dávka humoru. Sportovní hvězdy letos na Halloween znovu popustily uzdu fantazii a vyměnily dresy za originální převleky. Některé vsadily...
Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové
Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...
Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté
Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...
Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž
Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...
V půli padla ostřejší slova, trenérům se ani nedivím, uznal Holeš. Co vedlo k zlepšení?
Když porážka není tak bolestivá. „Předvedli jsme jeden z našich nejlepších poločasů v pohárech,“ souhlasil Tomáš Holeš, kapitán slávistických fotbalistů. Pražané v druhé půli Arsenal porazili, ale v...
Slavia v Lize mistrů 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat
Fotbalisté Slavie podruhé za sebou bojují v Lize mistrů. Po čtyřech kolech mají jediný bod za remízu 2:2 na hřišti Fenerbahce. Naposledy podlehli v Edenu 1:2 Arsenalu. Doma ještě přivítají Aston...
MS v hokeji 2027: program, skupiny, s kým hrají Češi, návrat Ruska
Hokejové mistrovství světa v roce 2027 hostí Německo, konkrétně města Düsseldorf a Mannheim. Turnaj začíná 14. května a vyvrcholí boji o medaile 30. května. Nechybí ani česká reprezentace. S kým se...
Druhá půle je pro nás lekcí, uznal Arteta po Slavii. Soupeře chválil za odhodlání
V závěru jste poznali, že je nervózní. Poskakoval u postranní čáry, zuřivě gestikuloval všemi směry a když sudí ukončil zápas, pořádně si oddechl. „Druhá půle od nás nebyla ideální,“ uznal Mikel...
Žabiny mají v Eurocupu čtvrtý úspěch, dominovaly na Kypru
Žabiny Brno vyhrály i čtvrtý zápas v Eurocupu basketbalistek a míří za postupem do vyřazovací části. České vicemistryně si upevnily vedení ve skupině A jasným vítězstvím na hřišti AEL Limassol 95:37....
V LM slaví City či Real, Como nastřílelo devět gólů. Liverpool padl s Fenerbahce
Ve středečním programu Ligy mistrů se kromě Slavie s Arsenalem hrálo dalších osm zápasů. Liverpool prohrál na Fenerbahce 2:3, Real Madrid zvítězil 3:2 v Aténách. Stejné skóre urval také Manchester...
Macháč se s Paříží loučí, neuspěli ani Djokovič nebo jednička Zverev
Ve druhém kole pařížského Masters vypadl Tomáš Macháč, nestačil na domácího tenistu Arthura Filse. Šestému nasazenému podlehl 3:6, 6:7. Němec Alexander Zverev ztratil první zápas v roli světové...
Lvice a Šelmy postoupily ve Vyzývacím poháru volejbalistek, Prostějov vypadl
Dva ze tří českých týmů postoupily z předkola Vyzývacího poháru volejbalistek. Uspěly pražské Lvice a brněnské Šelmy, které v odvetách navázaly na výhry z minulého týdne. Naopak vypadl Prostějov.
Slavia - Arsenal 1:2, domácí bojovali o remízu, favorit se v závěru bál o výsledek
Slávističtí fotbalisté potrápili anglického šampiona Arsenal, který se obával o výsledek. Ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů po výrazně zlepšeném výkonu po přestávce bojovali v závěru o remízu,...
Slavia vydřela výhru nad oslabeným Děčínem, Brňané měli potíže s posledním
Slávisté porazili v Maxa Národní basketbalové lize oslabený Děčín, kterému se v minulém utkání s Pískem zranili rozehrávač Tomáš Vyoral a Belgičan Zaccharie Mortant. Lídr zvítězil 89:78 a připsal si...
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Artis - Bohemians 1:2, hosté dohrávku otočili, domácí byli od 20. minuty v deseti
Fotbalisté brněnského Artisu podlehli v dohrávce 11. ligového kola pražské Bohemians 1:2 a poprvé od poloviny září v soutěži prohráli. Stále čekají na první domácí ligovou výhru. Za hosty skórovali...
Čeští házenkáři začali kvalifikaci o Euro, s outsiderem byli rádi za hubenou výhru
Čeští házenkáři vstoupili do kvalifikace Eura vydřeným domácím vítězstvím 27:26 nad Izraelem. Svěřenci trenérů Daniela Kubeše a Michala Brůny ve Zlíně nad outsiderem čtyřčlenné skupiny opakovaně...