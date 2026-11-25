Márquez má za sebou další mimořádnou sezonu. Španělský závodník se po náročném období a zdravotních problémech vrátil na vrchol a získal už osmý titul v královské kategorii MotoGP. Celkově má na kontě deset světových prvenství. Jeho úspěchy se samozřejmě výrazně promítají také do jeho bankovního účtu.
Podle odhadů španělského deníku La Vanguardia se Márquezovo jmění pohybuje kolem 67 milionů liber, tedy přibližně dvou miliard korun. Významnou část příjmů mu zajišťují smlouvy v MotoGP. Jeho roční výdělek u Ducati se má podle médií pohybovat okolo 12 milionů liber, s bonusy může být ještě vyšší.
Jedním z nejvýraznějších symbolů jeho úspěchu je nemovitost v madridské čtvrti La Finca, která patří k nejprestižnějším adresám ve Španělsku. Její hodnota má dosahovat přibližně 8,4 milionu liber. Dům nabízí několik ložnic, soukromou posilovnu i dostatek prostoru pro odpočinek a soukromí.
Do jeho interiéru navíc výrazně promlouvá Márquezova závodní kariéra. Podle španělského magazínu ¡Hola! má dvojice v domě také závodní motocykl vystavený ve skleněné vitríně. Nechybí ani trofeje připomínající největší okamžiky jeho kariéry, herna s kulečníkem a šipkami nebo venkovní bazén s vířivkou.
Márquez má zároveň silné vazby na své rodné město Cervera, kde rovněž vlastní nemovitost. Přestože si může dovolit prakticky cokoli, v minulosti dával najevo, že nepotřebuje hromadit luxusní auta. V jednom z rozhovorů například uvedl, že má dva vozy a několik motocyklů určených pro trénink.
Důležitou součástí jeho života je také partnerka Gemma Pintoová. S katalánskou influencerkou a odbornicí na komunikaci tvoří pár od roku 2023. Společně se poprvé výrazněji ukázali na veřejnosti během madridského týdne módy a od té doby se Španělka pravidelně objevuje po Márquezově boku při významných závodech i oslavách.
Na sociálních sítích má početnou základnu fanoušků. Jejich společné fotografie často zachycují nejen luxusní dovolené, ale i obyčejné chvíle mimo závodní okruhy.
Márquez má blízko také k hodinkám. S hodinářskou značkou Tissot je dlouhodobě spojený a vlastní kolekci čítající 61 kusů. Přestože jeho životní styl odpovídá finančním možnostem jednoho z nejlépe vydělávajících jezdců světa, sám Španěl v minulosti zdůrazňoval, že peníze pro něj nejsou hlavní motivací. Důležitější je závodění a možnost mít k dispozici co nejlepší motocykl. Právě díky němu si ostatně vybudoval jméno, které dnes patří k nejvýraznějším v historii MotoGP.