Tejpy na břiše, ošetřené svaly, fyzioterapie několikrát denně, vyčerpání. I tak může vypadat „běžný“ olympijský den. Natálie Taschlerová se už s olympijskou Itálií rozloučila a v pátek 13. února se společně se svým bratrem Filipem vrátila do České republiky.
Na sociálních sítích sdílela sérii fotografií s velmi osobním úvodem: „Dva týdny na největší světové scéně, zatímco se zotavuji z poruchy příjmu potravy.“
Snímky zachycují mimo jiné fyzioterapeutické procedury, kterými během pobytu v Miláně 2026 procházela i několikrát denně. Její příspěvek je rozloučením s olympiádou, ale také připomínkou, jak fyzicky náročné dokážou hry v zákulisí být.
Silný prostor věnovala sportovkyně poděkování vlastnímu tělu. „Milé tělo, děkuju ti, že mě neseš každým dnem. Každým brzkým ránem, každým dlouhým dnem. (…) Děkuju ti, že jsi silnější než moje pochybnosti. Že jsi fungovalo i v křečích. Že ses přes noc zotavilo, jen abys to celé zvládlo znovu hned další ráno,“ napsala v emotivním komentáři sportovkyně, která se ke svému boji s poruchou přijmu potravy přiznala loni na podzim.
„Byl čas, kdy jsem o tobě pochybovala. Čas, kdy jsem se tě snažila ovládat místo toho, abych ti naslouchala. A teď jsi mě doneslo až k mým druhým olympijským hrám,“ dodala.
V dojemném popisku nezapomněla ani na poděkování své fyzioterapeutce Petře Brand. „Třikrát denně dva týdny v kuse jsi mě dávala dohromady. Nejenže jsi léčila mé tělo, ale podporovala jsi i mého ducha. A ukázala mi novou cestu,“ napsala.
Její upřímnost nezůstala bez odezvy. V komentářích se dočkala velké vlny podpory, a to i od kolegů z krasobruslařského světa. „Nejsilnější holka,“ vzkázala jí například britská reprezentantka Phebe Bekkerová. „Krásná a silná žena,“ přidala se Francouzka Loïcia Demougeotová. A podporu vyjádřila také britská dvojice Lilah Fearová a Lewis Gibson: „Bojovnice! Jsme na tebe hrdí.“
Natálie a Filip Taschlerovi startovali na olympijských hrách podruhé. V roce 2022 v Pekingu obsadili 16. místo, letos v Miláně si polepšili o jednu příčku.