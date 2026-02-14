Milé tělo, děkuji! Emotivní zpráva Taschlerové dojala i její soupeře

Mnoho sportovců nechává fanoušky nahlédnout do zákulisí olympijského areálu. Krasobruslařka Natálie Taschlerová ale sdílela ještě něco osobnějšího: ukázala, jak může vypadat život na největší sportovní události ve chvíli, kdy se tělo zároveň zotavuje z poruchy příjmu potravy. Její otevřenost vyvolala odezvu i mezi dalšími krasobruslaři.
Natálie Taschlerová se připravuje na vystoupení se svým partnerem Filipem Taschlerem před rytmickým tancem na zimních olympijských hrách. (9. února 2026)

Taschlerovi při svém volném tanci na stadionu v Miláně. (11. února 2026)
Sourozenci Taschlerovi a jejich volný tanec. (11. února 2026)
Tejpy na břiše, ošetřené svaly, fyzioterapie několikrát denně, vyčerpání. I tak může vypadat „běžný“ olympijský den. Natálie Taschlerová se už s olympijskou Itálií rozloučila a v pátek 13. února se společně se svým bratrem Filipem vrátila do České republiky.

Na sociálních sítích sdílela sérii fotografií s velmi osobním úvodem: „Dva týdny na největší světové scéně, zatímco se zotavuji z poruchy příjmu potravy.“

Two weeks at the biggest world stage’s while going thru recovery from PPP

Dear body,
Thank you for carrying me through every single day. Every early morning, every long day, every adrenaline rush, every quiet doubt.

Thank you for being stronger than my doubts. Thank you for performing while cramping. For recovering overnight just to do it all again next morning.

There was time I doubted you. A time I tried to control you instead of listening to you…
And now you carried me thru my second Olympics.
Not only as an athlete but as a woman.❤️‍

Biggest THANK YOU to @petulla30 !!! My physio, my healer, my safe place❤️ Three times a day you put me back together for two weeks straight. You didn’t just treat my body, you supported my spirit. And showed me new path!

Healing looks like this!
Strength looks like this.
Womanhood looks like this!❤️

Realistic behind scenes ‍♀️

Two times Olympian doesn’t sounds real yet❤️

13. února 2026 v 21:52
Snímky zachycují mimo jiné fyzioterapeutické procedury, kterými během pobytu v Miláně 2026 procházela i několikrát denně. Její příspěvek je rozloučením s olympiádou, ale také připomínkou, jak fyzicky náročné dokážou hry v zákulisí být.

Silný prostor věnovala sportovkyně poděkování vlastnímu tělu. „Milé tělo, děkuju ti, že mě neseš každým dnem. Každým brzkým ránem, každým dlouhým dnem. (…) Děkuju ti, že jsi silnější než moje pochybnosti. Že jsi fungovalo i v křečích. Že ses přes noc zotavilo, jen abys to celé zvládlo znovu hned další ráno,“ napsala v emotivním komentáři sportovkyně, která se ke svému boji s poruchou přijmu potravy přiznala loni na podzim.

Olympijští reprezentanti v krasobruslení Natálie a Filip Taschlerovi. (11. února 2026)

„Byl čas, kdy jsem o tobě pochybovala. Čas, kdy jsem se tě snažila ovládat místo toho, abych ti naslouchala. A teď jsi mě doneslo až k mým druhým olympijským hrám,“ dodala.

V dojemném popisku nezapomněla ani na poděkování své fyzioterapeutce Petře Brand. „Třikrát denně dva týdny v kuse jsi mě dávala dohromady. Nejenže jsi léčila mé tělo, ale podporovala jsi i mého ducha. A ukázala mi novou cestu,“ napsala.

Už jsem nechtěla být potichu. Taschlerová mluví o tlaku a nevhodných komentářích

Její upřímnost nezůstala bez odezvy. V komentářích se dočkala velké vlny podpory, a to i od kolegů z krasobruslařského světa. „Nejsilnější holka,“ vzkázala jí například britská reprezentantka Phebe Bekkerová. „Krásná a silná žena,“ přidala se Francouzka Loïcia Demougeotová. A podporu vyjádřila také britská dvojice Lilah Fearová a Lewis Gibson: „Bojovnice! Jsme na tebe hrdí.“

Natálie a Filip Taschlerovi startovali na olympijských hrách podruhé. V roce 2022 v Pekingu obsadili 16. místo, letos v Miláně si polepšili o jednu příčku.

