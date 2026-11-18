V kategorii Class40 obsadil dvanáctou příčku z celkem 49 účastníků. Na vytouženou první desítku sice nedosáhl, přesto si připsal výsledek, který má pro český jachting historickou hodnotu. Route du Rhum totiž dosud žádný český závodník nedokončil.
Nejnáročnější částí celé výpravy nebyla pouze vzdálenost nebo boj s nepříznivým počasím. Koláček musel po celou dobu zvládat také extrémní nedostatek spánku. Na palubě totiž neměl nikoho, kdo by ho vystřídal u řízení a kontroly lodě. Odpočinek si proto mohl dopřávat pouze v krátkých úsecích, během nichž musel mít situaci na oceánu stále pod kontrolou.
„Plánuji si hlavně odpočinout, protože jsem tady 14 dní spal po 15 minutách. Tak teď se potřebuji dostat trošku do normálu,“ popsal.
Závod odstartoval 1. listopadu a účastníkům připravil podmínky, které rozhodně nebyly jednoduché. Koláček se musel vypořádat nejen s proměnlivým počasím, ale také s technickými problémy na své lodi. V první části plavby například přestal fungovat hlavní navigační monitor, který mu pomáhal s orientací a plánováním další trasy. Situaci musel řešit pomocí náhradního zařízení.
Další komplikace přineslo nepříznivé počasí severně od Azorských ostrovů. Flotila se v této oblasti rozdělila a jednotliví závodníci volili různé cesty, jak se vypořádat s náročným počasím. Koláček se vydal severnější trasou, kvůli které se postupně vzdálil nejlepším soupeřům.
V závěru ho navíc potrápil také problém s uchycením motoru. Ani to ho ale od pokračování neodradilo. V posledních dnech se mu podařilo několik soupeřů předstihnout a při závěrečném obeplutí karibského ostrova Guadeloupe se posunul na konečnou dvanáctou příčku.
Route du Rhum patří mezi nejznámější závody svého druhu. Koná se jednou za čtyři roky a jeho účastníci musí sami překonat vzdálenost přibližně 3500 námořních mil, tedy zhruba 6560 kilometrů. Bez doprovodné posádky se musejí postarat o navigaci, technický stav plavidla i vlastní bezpečnost.
Koláček se před startem netajil ambicí dostat se mezi deset nejlepších. Ještě důležitější pro něj ale bylo bezpečně doplout do cíle, což se mu nakonec podařilo. Po téměř šestnácti dnech na oceánu slavil nejen solidní umístění, ale také historický zápis pro český jachting.