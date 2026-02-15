Duel Finska se Švédskem se Rantanenovi vydařil. V samém závěru utkání vstřelil svůj první gól na olympiádě a Finsko zvítězilo 4:1. K situaci, která obletěla sociální sítě, došlo až o chvíli později.
Cestou do šaten chtěl Rantanen potěšit malého fanouška na tribuně a bez váhání mu podal svou hokejku. Chlapec byl nadšený. Jenže po několika desítkách vteřin se finský útočník vrátil a gestem naznačil, že si hokejku musí vzít zpět. Překvapené dítě mu ji podalo.
Rantanen však nechtěl dítě zklamat. Chlapci naznačil, aby okamžik počkal. Hvězdný útočník se vrátil znovu, tentokrát už s náhradou: fanouškovi podal rukavice, ve kterých vítězný zápas odehrál.
Proč si původní dárek musel Rantanen vzít zpět, je předmětem dohadů. Důvodem mohou být pravidla, podle nichž může být po zápase náhodně vybrána hokejka kteréhokoli hráče ke kontrole. Pokud by ji hráč nepředložil, čelil by postihu.
Hovoří se také o tom, že olympijské hokejky jsou unikátní a nedostupné na běžném trhu, a tudíž je hráči nemohou jen tak rozdávat.
Ať už za nečekanou „výměnou dárku“ stálo cokoli, někteří fanoušci si myslí, že si mladý fanoušek polepšil. „Třeba v nich jednou bude hrát,“ poznamenal jeden z nich na síti X.