Celkové příjmy Mika Tysona za jeho boxerskou kariéru se odhadují na 400 milionů dolarů. Své bohatství rozhodně neskrýval. Vlastnil více než desítku luxusních automobilů, choval tři bílé bengálské tygry a dopřával si honosná sídla, soukromá letadla i doplňky posázené diamanty.
Rozmařilý životní styl, údajné podvody bývalých manažerů i dva nákladné rozvody s Robin Givensovou a Monicou Turnerovou ho však postupně připravily o celé jmění. V roce 2003 dokonce vyhlásil osobní bankrot. Přestože se mu od té doby podařilo znovu finančně postavit na nohy, některých drahých zálib se dodnes nevzdal.
„Víte, za co pořád utrácím spoustu peněz? Za parfémy. Jestli jste někdy slyšeli o značce AMAFFI, tak právě ty používám,“ prozradil v novém dokumentu TYSON na Netflixu.
Švýcarská značka AMAFFI se specializuje na mimořádně luxusní vůně, jejichž vývoj může trvat až dva roky. Prodávají se v bohatě zdobených flakonech s křišťálovými prvky, pozlacenými či postříbřenými detaily. Tomu odpovídají i ceny. Za jedinou lahvičku zákazníci zaplatí v přepočtu od 43 do 130 tisíc korun.
A Tyson rozhodně nezůstává u jednoho kousku. „Mám doma spoustu flakonů. Jejich celková hodnota bude nejspíš kolem 50 tisíc dolarů,“ přiznal bývalý šampion. Jeho sbírka tak má v přepočtu hodnotu téměř 1,1 milionu korun.