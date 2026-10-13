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Zažila deprese, úzkost i strach. Shiffrinová otevřeně o psychických problémech

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  11:07
Mikaela Shiffrinová s velkým křišťálovým glóbem za celkové vítězství ve...

Mikaela Shiffrinová s velkým křišťálovým glóbem za celkové vítězství ve Světovém poháru | foto: AP

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Americká lyžařská hvězda Mikaela Shiffrinová otevřeně promluvila o svých psychických problémech. Trojnásobná olympijská šampionka přiznala, že se potýkala se strachem, úzkostmi, depresivními stavy i posttraumatickou stresovou poruchou.

O bolestivé zkušenosti se Shiffrinová podělila na sociálních sítích u příležitosti Světového dne duševního zdraví. Přestože patří k nejúspěšnějším lyžařkám historie, její cesta za rekordy a medailemi nebyla zdaleka jednoduchá.

„Jednou z největších lekcí, které mi moje kariéra dala, je poznání, že těžké chvíle jsou něčím, co nás všechny spojuje. Lidé mluví především o vítězstvích, ale já jsem zažila mnohem více neúspěchů a náročných dnů než triumfů,“ napsala Shiffrinová.

Shiffrinová se mimo jiné musela vyrovnat s tragickou smrtí otce, který zemřel v roce 2020 po pádu ze střechy. Další těžkou ranou bylo zranění způsobené během obřího slalomu v americkém Killingtonu v listopadu 2024. Tehdy Američanka utrpěla bodné poranění břicha a poškození svalů, kvůli kterému musela podstoupit operaci. Shiffrinová přiznala, že se po nehodě potýkala s posttraumatickou stresovou poruchou, která jí komplikovala návrat na závodní svahy.

Pád Mikaely Shiffrinové při obřím slalomu v Killingtonu.

„Každý někdy zažil neúspěch, strach, úzkost, období depresivních pocitů nebo tlak. Takové zkoušky jsou natolik neoddělitelnou součástí života, že nemá smysl je skrývat ani před nimi utíkat,“ svěřila se lyžařka.

Tyto zážitky ji přesvědčily, že o podobných problémech je důležité mluvit. Sdílení těžkých okamžiků podle ní může pomoci nejen ostatním, ale i člověku samotnému.

„Je mnohem užitečnější využít vlastní zkušenosti k tomu, abychom si byli navzájem blíž, dokázali se podporovat a v mnoha případech se také dozvěděli něco nového sami o sobě,“ dodala Shiffrinová.

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