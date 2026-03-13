„Jsi zas***á fraška,“ stálo v jedné ze zpráv. Další uživatel ji označil za „bezcenný kus h***a“. Objevily se ale i výhrůžky či výzvy, aby se do Spojených států vůbec nevracela. „Zůstaň v Itálii, ty d***o,“ napsal jeden z komentujících. Jiný jí vzkázal: „Styď se, ty zrádkyně.“
Důvodem kritiky byly především její výroky před začátkem her, kdy se vyjadřovala k politickým tématům ve Spojených státech. Shiffrinová tehdy citovala nositele Nobelovy ceny míru Nelsona Mandelu a zdůraznila, že sport by měl podporovat hodnoty jako „inkluze, rozmanitost a laskavost“.
Během samotných her se americká lyžařka sociálním sítím vyhýbala. Její tým později uvedl, že nenávistné komentáře v průběhu soutěží nečetla. Zároveň kontaktovali provozovatele platforem, aby některá vyjádření odstranili.
Shiffrinová v dlouhém příspěvku připomněla, že olympijské hry mají podle ní především spojovat lidi. „Každé čtyři roky sledují miliony lidí olympiádu, aby viděly to nejlepší z lidského úsilí a vytrvalosti,“ napsala. Zároveň upozornila, že právě ve chvílích největší pozornosti se sportovci často stávají terčem ostré kritiky.
„Někdy zapomínáme, že sportovci jsou také jen lidé,“ uvedla. Podle ní veřejnost často vidí pouze výsledky, ale už ne tlak a obrovské nároky, které vrcholový sport přináší.
Američanka přitom na letošní olympiádě zaznamenala obrovský úspěch. V Cortině d’Ampezzo suverénně vyhrála slalom a získala zlatou medaili, čímž napravila neúspěšné hry v Pekingu v roce 2022, kde jako velká favoritka zůstala bez cenného kovu.
„Sportovci riskují všechno před zraky milionů lidí. A někdy dokonce vyhrají,“ napsala Shiffrinová na závěr.