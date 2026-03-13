Zrádkyně, styď se. Shiffrinová ukázala nenávistné komentáře i jejich autory

Hvězdná lyžařka Mikaela Shiffrinová zveřejnila na sociálních sítích nenávistné zprávy, které dostávala během letošních olympijských her. V příspěvku na instagramu sdílela několik komentářů včetně jmen autorů, aby upozornila, jakým způsobem se část veřejnosti chová ke sportovcům.
„Jsi zas***á fraška,“ stálo v jedné ze zpráv. Další uživatel ji označil za „bezcenný kus h***a“. Objevily se ale i výhrůžky či výzvy, aby se do Spojených států vůbec nevracela. „Zůstaň v Itálii, ty d***o,“ napsal jeden z komentujících. Jiný jí vzkázal: „Styď se, ty zrádkyně.“

For about two weeks every four years, millions of people tune into the Olympics to experience the pursuit of greatness at its finest.

The Olympics unite the world as we turn our focus to the beautiful stories of perseverance and marvel at the athletic prowess of impressively gifted human beings who feel more like superheroes. 

We celebrate their grace, leadership, humility, boldness, and perseverance on the world stage. We cheer when they succeed and feel heartache when they fail.

Yet, despite never having experienced Olympic sport, a handful of us criticize. Tear them down. Rip them apart. Shame them.

Winter Olympians wear razor blades on their feet and throw their bodies down mountains at speeds faster than cars. They slide down narrow vertical ice rinks, face down and headfirst. They twist and flip and literally fly through the air. They defy gravity.

If you know, you know. If you don’t, you really don’t. And, the thing is...most of us don’t. 

Many Olympic sports rarely receive recognition. This spotlight only shines on them every four years. And a majority of folks watching know nothing about how truly challenging it is to perform under pressure, let alone on the world stage.

The media lifts them up, and just when they couldn’t get any higher, it knocks them down again. We live for sensationalism. We love a comeback story.

The athletes experience loss, grief, and trauma—and we expect them to perform their best on the world’s biggest stage, to persevere and entertain, with composure in both victory and defeat. 

But sometimes we forget athletes are human, too. (cont. below)

Důvodem kritiky byly především její výroky před začátkem her, kdy se vyjadřovala k politickým tématům ve Spojených státech. Shiffrinová tehdy citovala nositele Nobelovy ceny míru Nelsona Mandelu a zdůraznila, že sport by měl podporovat hodnoty jako „inkluze, rozmanitost a laskavost“.

Během samotných her se americká lyžařka sociálním sítím vyhýbala. Její tým později uvedl, že nenávistné komentáře v průběhu soutěží nečetla. Zároveň kontaktovali provozovatele platforem, aby některá vyjádření odstranili.

Po osmi letech opět zlatá. Shiffrinová jela na hranici možností a všechny deklasovala

Shiffrinová v dlouhém příspěvku připomněla, že olympijské hry mají podle ní především spojovat lidi. „Každé čtyři roky sledují miliony lidí olympiádu, aby viděly to nejlepší z lidského úsilí a vytrvalosti,“ napsala. Zároveň upozornila, že právě ve chvílích největší pozornosti se sportovci často stávají terčem ostré kritiky.

„Někdy zapomínáme, že sportovci jsou také jen lidé,“ uvedla. Podle ní veřejnost často vidí pouze výsledky, ale už ne tlak a obrovské nároky, které vrcholový sport přináší.

Navždy můj Valentýn. Shiffrinová ukázala fanouškům soukromé chvíle s Kildem

Američanka přitom na letošní olympiádě zaznamenala obrovský úspěch. V Cortině d’Ampezzo suverénně vyhrála slalom a získala zlatou medaili, čímž napravila neúspěšné hry v Pekingu v roce 2022, kde jako velká favoritka zůstala bez cenného kovu.

„Sportovci riskují všechno před zraky milionů lidí. A někdy dokonce vyhrají,“ napsala Shiffrinová na závěr.

