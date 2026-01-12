Krčmář nosí silonky. Biatlonista se pochlubil vychytávkou od bývalé parťačky

Mráz v posledních dnech sevřel velkou část Evropy a nekompromisní podmínky pocítili i biatlonisté během světového poháru v německém Oberhofu. Zatímco každý hledal vlastní cestu, jak se s chladem vypořádat, český reprezentant Michal Krčmář vytasil proti zimě netradiční, ale osvědčený trik.
Michal Krčmář během nástřelu v Ruhpoldingu

Michal Krčmář během nástřelu v Ruhpoldingu

Michal Krčmář během sprintu v Oberhofu.
Michal Krčmář s Ondřejem Moravcem slaví povedenou štafetu v Oberhofu.
Spokojený Vítězslav Hornig a naopak velmi rozmrzelý Michal Krčmář po sprintu
Michal Krčmář ve sjezdu při stíhacím závodě v Hochfilzenu.
Ve videu, které natočil Český svaz biatlonu, bez okolků přiznal, že na zahřátí pod závodní kombinézu oblékl dámské silonky. Inspiraci přitom nehledal daleko. „Zdravím Evu Puskarčíkovou a její vylepšovák silonky. Mám je na sobě,“ vzkázal s úsměvem v medailonku ČT sport směrem k bývalé reprezentační kolegyni.

Po lehce nedůvěřivých reakcích týmových kolegů Krčmář neváhal a přímo před kamerou poskytl důkaz, že má silonky skutečně na sobě. Video rychle pobavilo fanoušky na sociálních sítích, kteří v komentářích dávali za pravdu, že v extrémním mrazu se počítá každý stupeň navíc.

Záběry potěšily i samotnou Puskarčíkovou, která následně na svém Instagramu sdílela několik let staré video, v němž se o tento „zlepšovák“ podělila.

Nešlo přitom o Krčmářovu premiéru v podobně nezvyklém módním doplňku. O silonkách jako účinné zbrani proti mrazu mluvil už v roce 2017, rovněž při závodech v Oberhofu.

Jsme připraveni skočit mezi nejlepší, věří Hornig. Davidová: Jsem trošku frustrovaná

„Evička mi ráno nabízela, že mi půjčí silonky, už měla jen růžové. Ale dole to není vidět, tak jsem si vzal růžové. Příště, když bude mráz a neseženu do té doby svoje, tak si určitě ještě půjčím, protože to bylo super,“ řekl tehdy v rozhovoru pro Český rozhlas. V extrémních podmínkách se tak silonky ukazují jako léty prověřená součást výbavy olympijského medailisty z Pchjongčchangu.

