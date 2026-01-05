Schumacher měl 57. narozeniny. Dcera mu napsala dojemné přání k rodinné fotografii

Legendární jezdec formule 1 Michael Schumacher o víkendu oslavil 57. narozeniny. Jeho dcera Gina při této příležitosti na instagramu sdílela rodinnou fotografii doplněnou jednoduchým, ale silným vzkazem.
Michael Schumacher při testech ve Valencii

Michael Schumacher z týmu Mercedes při testech ve Valencii | foto: AP

Michael Schumacher na testech ve Valencii
Německý pilot Michael Schumacher se raduje z vítězství na Grand Prix USA v roce...
Michael Schumacher v roce 2012.
Německý pilot Michael Schumacher se raduje z vítězství na Grand Prix USA v roce...
20 fotografií

Na snímku je Gina zachycena společně s bratrem Mickem, rodiči a psy. K fotografii připsala: „Navždy nejlepší. Všechno nejlepší k narozeninám, tati!“ Příspěvek okamžitě vzbudil velký ohlas.

gina_schumacher

The best forever. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Papa ❤️

3. ledna 2026 v 20:30, příspěvek archivován: 5. ledna 2026 v 14:42
Sedminásobný mistr světa formule 1 v roce 2013 při pádu ve francouzských Alpách utrpěl vážné poranění hlavy a několik měsíců strávil v umělém spánku. Později byl převezen do rodinného sídla u Ženevského jezera, kde žije pod nepřetržitým lékařským dohledem.

Informace o jeho zdravotním stavu jsou dlouhodobě přísně střeženy. Objevují se pouze neoficiální zprávy naznačující, že Schumacher komunikuje s okolím velmi omezeně. Rodina však podobné spekulace nekomentuje a důsledně chrání jeho soukromí, jak opakovaně zdůraznila i manželka Corinna.

Schumacher měl 57. narozeniny. Dcera mu napsala dojemné přání k rodinné fotografii

5. ledna 2026  17:33

