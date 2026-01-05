Na snímku je Gina zachycena společně s bratrem Mickem, rodiči a psy. K fotografii připsala: „Navždy nejlepší. Všechno nejlepší k narozeninám, tati!“ Příspěvek okamžitě vzbudil velký ohlas.
Sedminásobný mistr světa formule 1 v roce 2013 při pádu ve francouzských Alpách utrpěl vážné poranění hlavy a několik měsíců strávil v umělém spánku. Později byl převezen do rodinného sídla u Ženevského jezera, kde žije pod nepřetržitým lékařským dohledem.
Informace o jeho zdravotním stavu jsou dlouhodobě přísně střeženy. Objevují se pouze neoficiální zprávy naznačující, že Schumacher komunikuje s okolím velmi omezeně. Rodina však podobné spekulace nekomentuje a důsledně chrání jeho soukromí, jak opakovaně zdůraznila i manželka Corinna.