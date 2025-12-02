Máš doma čtyři děti. Fanoušci kritizují Phelpse za objímání s influencerkou

Autor:
  15:00
Nejúspěšnější olympionik historie Michael Phelps opět zaujal sportovní fanoušky. Avšak ne úplně tak, jak si asi představoval. Na internetu koluje záběr z pokerového turnaje celebrit, kde legendární plavec a držitel 24 zlatých medailí objímá modelku a influencerku Indiu Love.
Bývalý olympijský vítěz v plavání Michael Phelps (29. července 2024)

Bývalý olympijský vítěz v plavání Michael Phelps (29. července 2024) | foto: AP

Plavec Michael Phelps lékař Vivek Murthy sledují čtvrtfinálový zápas US Open...
Americký plavec Michael Phelps zdraví diváky po polohové štafetě na 4x100...
Michael Phelps (uprostřed) se raduje spolu se svými spolubojovníky z triumfu...
ŠAMPION. Michael Phelps po vítězství na polohové dvoustovce na olympijských...
15 fotografií

Phelps na videu míří od hracího stolu, následně se zastaví u modelky, která je otočena zády a zničehonic ji obejme. Love, vlastním jménem India Westbrooksová, mu při tom v žertu říkala: „Vidíš mě? Jedu! Oni na mě nemají.“

Pobouření fanoušci okamžitě připomněli, že čtyřicetiletý Phelps je ženatý a má čtyři děti. Na sociálních sítích ho rozhodně nešetřili. Podle serveru new.com.au se množily dotazy, kde je jeho manželka Nicole.

Situaci navíc přiživila i sama influencerka, když na Instagram přidala další klip z turnaje. Oslovuje v něm Phelpse „Culíku“ a dodává: „Mám to, co potřebuješ.“

Na internetu se mezitím rozjely i nepodložené spekulace o možném románku. Phelps ani Love se k celé virální scénce zatím nevyjádřili.

mrs.nicolephelps

❤️ Happy Valentines Day ❤️
xoxo: the Phelps Fam
Missing: onyx
: @aloralani

Posting instead of sending cards this year

14. února 2025 v 19:32, příspěvek archivován: 1. prosince 2025 v 16:10
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Lulea vs. IlvesHokej - - 2. 12. 2025:Lulea vs. Ilves //www.idnes.cz/sport
2. 12. 18:00
  • 1.79
  • 4.73
  • 3.43
Parksová vs. KnutsonováTenis - - 2. 12. 2025:Parksová vs. Knutsonová //www.idnes.cz/sport
2. 12. 18:30
  • 1.45
  • -
  • 2.53
Kopřivnice vs. Handball BrnoHázená - 10. kolo - 2. 12. 2025:Kopřivnice vs. Handball Brno //www.idnes.cz/sport
2. 12. 19:00
  • 6.83
  • 12.00
  • 1.16
Brynäs vs. KuopioHokej - - 2. 12. 2025:Brynäs vs. Kuopio //www.idnes.cz/sport
2. 12. 19:00
  • 1.86
  • 4.77
  • 3.17
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

Biatlon ONLINE: Úvodní vytrvalostní závod zimy. Voborníková je v cíli na hraně desítky

Sledujeme online
Tereza Voborníková odjíždí z položky vleže během závodu smíšené štafety v...

Biatlonový Světový pohár má za sebou úvodní víkend sezony, který se ve švédském Östersundu nesl ve znamení štafetových závodů. Nyní jsou na programu individuální závody a jako první biatlonisté...

2. prosince 2025  13:12,  aktualizováno  16:29

Hořký konec. Fotbalistky se na kempu v Turecku rozloučily porážkou od Srbska

České fotbalistky proti Albánii

Poslední zápas roku 2025 českým fotbalistkám nevyšel. Na přípravném kempu v Turecku podlehly Srbsku i podruhé. V pátek 0:1, v úterý 1:2. Jediný český gól dala ve 46. minutě hned po úvodní rozehrávce...

2. prosince 2025  15:41

Zamíří Čech do formule 1? Staněk má nabídky, řeší se McLaren i další týmy

Roman Staněk v barvách stáje Invicta.

Už několik týdnů i měsíců se řeší, kam jeho kroky povedou dál. Český pilot Roman Staněk totiž ve formuli 2 působí už třetím rokem a už dříve prohlásil, že další sezonu v seriálu nepřidá. A o víkendu...

2. prosince 2025  15:03

Máš doma čtyři děti. Fanoušci kritizují Phelpse za objímání s influencerkou

Bývalý olympijský vítěz v plavání Michael Phelps (29. července 2024)

Nejúspěšnější olympionik historie Michael Phelps opět zaujal sportovní fanoušky. Avšak ne úplně tak, jak si asi představoval. Na internetu koluje záběr z pokerového turnaje celebrit, kde legendární...

2. prosince 2025

Že tenis přijde o dotace? Kaderka mluvil i o vydírání. NSA: Důrazně se ohrazujeme

Ivo Kaderka

Bývalý tenisový boss Ivo Kaderka minulý týden v emotivním rozhovoru pro iDNES.cz pronesl na adresu Národní sportovní agenturu (NSA) několik závažných prohlášení. Zazněla slova o vydírání, nezákonném...

2. prosince 2025  14:45

Dojetí u fotky, bitka a odplata spoluhráčů. Veteránovi zhořklo významné jubileum

Otřesený Brenden Dillon odjíždí na střídačku po bitce s Dmitrijem Voronkovem.

Když mu novináři před zápasem ukázali fotku z dětství, jak se učil stát na bruslích, neubránil se slzám. „Nikdy mě nenapadlo, že se dostanu až sem,“ přiznal dojatý Brenden Dillon. Obránce New Jersey...

2. prosince 2025  14:29

Ukázali jsme, že basket umíme, těší Bartoně. Proč koučuje lépe v angličtině?

Trenér Luboš Bartoň radí Tomáši Satoranskému v utkání kvalifikace o postup na...

Od našeho zpravodaje v Estonsku Když k basketbalistům před dvěma měsíci nastupoval, prohlásil, že do náročného úkolu jde jako „totální nováček“. Navzdory tomu ale Luboš Bartoň zahájil své angažmá výtečně. Má dvě výhry ze dvou...

2. prosince 2025

Znakař Čejka na ME v klidu zvládl rozplavbu, Horská na stovce prsa neuspěla

Plavec Jan Čejka na tiskové konferenci před ME v krátkém bazénu 2025 v Lublinu.

Plavec Jan Čejka postoupil na mistrovství Evropy v krátkém bazénu v Polsku ze šestého místa do semifinále na 200 metrů znak. Z úterních rozplaveb v úvodní den šampionátu se do semifinále probojovali...

2. prosince 2025  13:51

Ruští lyžaři uspěli u arbitráže, na olympiádu můžou jako neutrální sportovci

Alexej Červotkin na prvním úseku ruské olympijské štafety.

Ruští a běloruští lyžaři a snowboardisté se budou moci jako neutrální sportovci zapojit do kvalifikací na únorové olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Podle verdiktu sportovního arbitrážního...

2. prosince 2025  13:20

Fotbal šel stranou, pak Teplicím pomohl k záchraně. Kričfaluši o rodinné tragédii

Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem....

Minulý ročník byl oporou teplického mužstva, ale v rozhodující fázi sezony se ze sestavy na dva zápasy vytratil. Nebyl zraněný, neměl ani jiné zdravotní potíže. Fotbalistu Ondřeje Kričfalušiho...

2. prosince 2025  13:01

Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší

Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...

Vybral jsem jediného hráče, říká Resende. Budoucnost v Dynamu řeší i s majitelkou

Trenér Českých Budějovic Pedro Resende.

Za necelý půlrok se v centru Českých Budějovic zabydlel. Rád zajde na svou oblíbenou kávu, nyní na adventní trhy, uklidní se s cigaretou v ruce. První portugalský kouč ve více než stoleté historii...

2. prosince 2025

Losování mistrovství světa ve fotbale 2026: koše, nasazení, kde sledovat

Dávid Hancko se opírá dostřely, kterou blokuje Joshua Kimmich.

Mistrovství světa ve fotbale 2026 (od 11. června do 19. července) bude historické — turnaj se poprvé rozšíří na 48 týmů a hostit jej budou USA, Kanada a Mexiko. Než se ale odehraje první zápas, čeká...

2. prosince 2025  12:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.