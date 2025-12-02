Máš doma čtyři děti. Fanoušci kritizují Phelpse za objímání s influencerkou

Phelps na videu míří od hracího stolu, následně se zastaví u modelky, která je otočena zády a zničehonic ji obejme. Love, vlastním jménem India Westbrooksová, mu při tom v žertu říkala: „Vidíš mě? Jedu! Oni na mě nemají.“
Pobouření fanoušci okamžitě připomněli, že čtyřicetiletý Phelps je ženatý a má čtyři děti. Na sociálních sítích ho rozhodně nešetřili. Podle serveru new.com.au se množily dotazy, kde je jeho manželka Nicole.
Situaci navíc přiživila i sama influencerka, když na Instagram přidala další klip z turnaje. Oslovuje v něm Phelpse „Culíku“ a dodává: „Mám to, co potřebuješ.“
Na internetu se mezitím rozjely i nepodložené spekulace o možném románku. Phelps ani Love se k celé virální scénce zatím nevyjádřili.