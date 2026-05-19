Když paní Etta vzpomínala na své studenty z Laney High School, Jordanovo jméno se podle pracovníků organizace Lower Cape Fear LifeCare objevovalo znovu a znovu. Pokusili se proto basketbalovou legendu kontaktovat. A podařilo se.
Sociální pracovnici Wendy jednoho dne zavolalo neznámé číslo. „Je tam paní Etta?“ ozvalo se z telefonu. Na druhém konci linky byl Michael Jordan.
Wendy neváhala a vyrazila za paní Ettou, aby jí hovor zprostředkovala. Setkání přes FaceTime se neslo v dojemné i veselé atmosféře. Podle pracovníků hospice se spolu smáli, vzpomínali a dobírali si jeden druhého.
Záběry z hovoru odvysílala stanice WECT 6. Paní Etta na nich odpočívá doma na pohovce a mluví se svým bývalým studentem přes videohovor. Jordan se během hovoru široce usmíval.
Michael Jordan ukončil veleúspěšnou kariéru v roce 2003 a dodnes patří mezi nejuznávanější basketbalisty všech dob. Už jako hráč NBA byl známý i svou charitativní činností. A pokračuje v ní dodnes. Výrazně pomáhá také Wilmingtonu, kde vyrůstal. Například v roce 2024 otevřel společně se společností Novant Health další rodinnou kliniku nesoucí jeho jméno.
O rok dříve, při příležitosti svých šedesátin, věnoval 10 milionů dolarů organizaci Make-A-Wish, která plní přání vážně nemocným dětem. Podle organizace šlo o největší individuální dar v její historii.
„Posledních 34 let pro mě bylo ctí spolupracovat s Make-A-Wish a pomáhat přinášet úsměv a radost tolika dětem. Vidět jejich sílu a odolnost v tak těžkém období života pro mě bylo skutečnou inspirací,“ uvedl tehdy Jordan, který je sám otcem pěti dětí.