Zápas byl okamžitě přerušen. Jako první ke zraněnému ptákovi přiběhl kapitán týmu Istanbul Yurdum Spor Gani Catan.
Racek podle něj nedýchal, on tak bez váhání zahájil nepřímou masáž srdce.
„První věc, která mě napadla, byla masáž srdce. Prostě jsem zkusil štěstí. Asi po dvou minutách jsem viděl, že se mu hýbou nohy a oči,“ popsal pro server Turkiye TodayPták následně znovu projevil známky života, fotbalista ho v zázemí předal zdravotnickému personálu.
|
Tottenham hledá fanouška, který během zápasu urážel manželku hvězdy Arsenalu
Zástupci klubu později uvedli, že racek má poraněné křídlo a dočasně nemůže létat.
„Neuvědomil jsem si, že míč trefil ptáka. Cítil jsem se velmi špatně, hluboce mě to zasáhlo. Koneckonců, je to také živá bytost,“ přidal svou reakci „viník“ brankář Uyanik.
Zápas po krátkém přerušení pokračoval, Istanbul Yurdum Spor však finále prohrál. „Titul jsme nezískali, ale zachránit život je víc než šampionát,“ dodal Catan.