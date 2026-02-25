Letící racek při odkopu dostal tvrdé K.O., hráč ho oživil bleskovou masáží

David Chuchma
  9:54
Kuriózní moment nabídlo finále istanbulské 1. amatérské ligy. Ve 22. minutě zápasu play off mezi týmy Mevlanakapi Güzelhisar a Istanbul Yurdum Spor brankář domácích při odkopu trefil míčem letícího racka. Pták spadl na hrací plochu, kde zůstal bez hnutí ležet.

Zápas byl okamžitě přerušen. Jako první ke zraněnému ptákovi přiběhl kapitán týmu Istanbul Yurdum Spor Gani Catan.

Racek podle něj nedýchal, on tak bez váhání zahájil nepřímou masáž srdce.

„První věc, která mě napadla, byla masáž srdce. Prostě jsem zkusil štěstí. Asi po dvou minutách jsem viděl, že se mu hýbou nohy a oči,“ popsal pro server Turkiye TodayPták následně znovu projevil známky života, fotbalista ho v zázemí předal zdravotnickému personálu.

Tottenham hledá fanouška, který během zápasu urážel manželku hvězdy Arsenalu

Zástupci klubu později uvedli, že racek má poraněné křídlo a dočasně nemůže létat.

„Neuvědomil jsem si, že míč trefil ptáka. Cítil jsem se velmi špatně, hluboce mě to zasáhlo. Koneckonců, je to také živá bytost,“ přidal svou reakci „viník“ brankář Uyanik.

Zápas po krátkém přerušení pokračoval, Istanbul Yurdum Spor však finále prohrál. „Titul jsme nezískali, ale zachránit život je víc než šampionát,“ dodal Catan.

Vstoupit do diskuse
Témata: masáž, Istanbul
Tipsport - partner programu
Medveděv vs. WawrinkaTenis - - 25. 2. 2026:Medveděv vs. Wawrinka //www.idnes.cz/sport
25. 2. 11:00
  • 1.14
  • -
  • 5.99
Brooksby vs. ChačanovTenis - - 25. 2. 2026:Brooksby vs. Chačanov //www.idnes.cz/sport
25. 2. 11:00
  • 2.50
  • -
  • 1.55
Carreno Busta vs. LehečkaTenis - - 25. 2. 2026:Carreno Busta vs. Lehečka //www.idnes.cz/sport
25. 2. 12:30
  • 3.57
  • -
  • 1.31
Auger-Aliassime vs. Mpetshi PerricardTenis - - 25. 2. 2026:Auger-Aliassime vs. Mpetshi Perricard //www.idnes.cz/sport
25. 2. 13:00
  • 1.20
  • -
  • 4.75
Griekspoor vs. BublikTenis - - 25. 2. 2026:Griekspoor vs. Bublik //www.idnes.cz/sport
25. 2. 14:00
  • 3.17
  • -
  • 1.37
Menšík vs. PopyrinTenis - - 25. 2. 2026:Menšík vs. Popyrin //www.idnes.cz/sport
25. 2. 16:00
  • 1.29
  • -
  • 3.73
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Letící racek při odkopu dostal tvrdé K.O., hráč ho oživil bleskovou masáží

Brankář sestřelil míčem racka, museli ho oživovat

Kuriózní moment nabídlo finále istanbulské 1. amatérské ligy. Ve 22. minutě zápasu play off mezi týmy Mevlanakapi Güzelhisar a Istanbul Yurdum Spor brankář domácích při odkopu trefil míčem letícího...

25. února 2026  9:54

Lakers zaskočil Carter, Boston je ve formě. Krejčího Portland tlačil v koncovce marně

Donte DiVincenzo (0) z Minnesota Timberwolves útočí na koš Portland Trail...

Basketbalisté Portlandu v NBA doma prohráli 121:124 s Minnesotou. Vít Krejčí za poražené Trail Blazers zaznamenal osm bodů, tři doskoky a dvě asistence. Paolo Banchero se blýskl 36 body a 10 doskoky...

25. února 2026  7:19,  aktualizováno  9:11

Na hraně vyřazení. USK Praha v Zaragoze odvrací konec euroligové sezony

Momentka z euroligového utkání mezi basketbalistkami USK a Zaragozy

Teď už každá porážka znamená konec nadějí na obhajobu. Basketbalistky ZVVZ USK Praha budou ve středu usilovat o prodloužení sezony v Eurolize. V odvetě předkola o účast ve čtvrtfinále Final Six musí...

25. února 2026

Hvězda F1 už nechodí s Češkou. Bábíčková se rozešla s Antonellim

Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.

Devatenáctiletý italský pilot formule 1 Andrea Kimi Antonelli a motokárová závodnice Eliška Bábíčková už netvoří pár. Spekulace potvrdila Češka na sociálních sítích.

25. února 2026

V Dubaji slaví Menšík i Lehečka. Svrčina si v Acapulku poradil s Duckworthem

Jiří Lehečka čeká na returnu v prvním kole turnaje v Dubaji.

Jiří Lehečka v prvním kole tenisového turnaje v Dubaji po obratu porazil 4:6, 6:4 a 6:2 Lucu Nardiho z Itálie. Dalším soupeřem osmého nasazeného hráče bude Španěl Pablo Carreňo. Postup na turnaji...

24. února 2026  18:26,  aktualizováno  25. 2. 7:13

Na měsíc v Číně. A dál? Klidně budu čekat, říká Kyzlink. Těší se na bouřlivé Slovince

Tomáš Kyzlink na tréninku české reprezentace v Poděbradech.

Kvůli rodičovským povinnostem začala sezona pro Tomáše Kyzlinka se zpožděním. Nejdříve jen vypomohl české reprezentaci s úspěšným rozjezdem kvalifikace o MS 2027 a teprve v lednu se vydal za dalším...

25. února 2026  6:27

Sudí? Tragičtí nebyli, říká Dostál. Rulíkův kartáč nevnímal, zato souzněl s Jílkem

Premium
Lukáš Dostál zklamaně odchází z arény po prohře s Kanadou.

Do Milána na olympijské hry dorazil z českých hokejistů v NHL jako první. S cestou zpátky za moře po vypadnutí ve čtvrtfinále s Kanadou taky nečekal, hned pelášil na trénink v Anaheimu. „Na olympiádu...

25. února 2026

Šok v Lize mistrů. Loňský finalista Inter končí, také doma prohrál s Bodo/Glimt

Radost versus smutek. Brankář Bodo/Glimt Haikin se raduje z historického...

Minulé jaro hráli finále Ligy mistrů, teď se fotbalisté Interu Milán nepodívají ani do osmifinále. Senzačně totiž končí už v předkole play off. Nad síly Italů byl i v úterní odvetě norský celek...

24. února 2026  18:45,  aktualizováno  23:31

Štefela vyhrál v Banské Bystrici, dostal se na druhé místo světových tabulek

Jan Štefela zdolává laťku ve finále mistrovství světa v Tokiu.

Bronzový výškař z loňského mistrovství světa Jan Štefela vyhrál Banskobystrickou laťku výkonem 232 centimetrů. Čtyřiadvacetiletý atlet o jediný centimetr zaostal za osobním rekordem, už jako jistý...

24. února 2026  22:41

Řítil se v převráceném stroji. Bobista po hrozivé havárii na ZOH opustil nemocnici

Rakouský čtyřbob vedený Jakobem Mandlbauerem po převrácení ve druhé jízdě na...

Rakouský bobista Jakob Mandlbauer byl tři dny po těžké nehodě v olympijském závodě čtyřbobů propuštěn z nemocnice do domácího léčení. Sedmadvacetiletý pilot byl od neděle v Salcburku v péči...

24. února 2026  21:40

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Boleslav po otočce živí naděje na play off. Moře nestačil náskok dvou gólů, bere bod

Jan Buchtel z Mladé Boleslavi slaví gól do sítě Olomouce.

Hokejová extraliga se blíží do závěru základní části, předehrávku 48. kola obstarali hráči Mladé Boleslavi a Olomouce. Ačkoliv Hanáci vedli ve středních Čechách už 2:0, nakonec se musejí spokojit s...

24. února 2026  17:20,  aktualizováno  21:05

Odveta Zápasu století! Boxerské legendy se znovu potkají v ringu

Filipínec Manny Pacquiao a Američan Floyd Mayweather Jr. se spolu utkali 2....

Před jedenácti lety psali Floyd Mayweather Jr. a Manny Pacquiao boxerskou historii. V takzvaném Zápase století lámali rekordy ve sledovanosti i tržbách a jejich duel se tak stal jednou z největších...

24. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.