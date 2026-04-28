Už příští týden se uskuteční Met Gala, jedna z nejsledovanějších módních událostí roku, na které se pravidelně scházejí největší světové hvězdy. Slavný večer v newyorském Metropolitním muzeu umění je známý i díky luxusním róbám a outfitům, v nichž hosté pravidelně přicházejí. Nechybí mezi nimi ani sportovci, připomeňte si nejvýraznější oděvy, které vynesli v posledních letech.
Ročník Met Gala 2025 se nesl ve znamení inspirace černošskou módou a pánským krejčovstvím. Tenistka Serena Williamsová dorazila v ledově modré kreaci z kolekce Moncler x EE72 od Edwarda Enninfula.
Její sestra Venus se při volbě outfitu inspirovala tenisem. Vynesla róbu značky Lacoste, kterou pro ni navrhla Pelagia Kolotourosová.
Sedminásobný šampion formule 1 Lewis Hamilton potvrdil, že na módní dráze umí být stejně suverénní jako na té závodní. Dorazil v outfitu britské návrhářky Grace Wales Bonnerové.
Americká sprinterka Gabby Thomasová měla při Met Gala opravdu hvězdný příchod. Zazářila v rudé kreaci od návrhářky Priy Ahluwaliaové.
Sprinterka Sha’Carri Richardsonová vsadila na žlutou a krajku. Její výrazný model pocházel od značky Valentino a návrháře Alessandra Micheleho.
Ročník 2024 se na Met Gala nesl ve znamení tématu Zahrada času. Serena Williamsová se ponořila do zlaté díky couture róbě od Balenciagy.
Venus Williamsová oslňovala fotoaparáty róbou od Marca Jacobse, kterou zdobily drobné zrcadlové disky.
Ročník 2023 byl velkou poctou zesnulému návrháři Karlu Lagerfeldovi. Večer se proto nesl hlavně v černobílé eleganci, která k Lagerfeldovu rukopisu neodmyslitelně patřila. Tenista Roger Federer je pověstný klasickou elegancí a ani tady neuhnul ze svého stylu. Vsadil na oblek od značky Dior, zatímco jeho manželka Mirka zazářila v šatech od Valentina.
Federerovi jsou dlouhodobě známí oblibou jednoduché elegance. V roce 2017 je na Met Gala oblékla značka Dior.
Serena Williamsová na sebe v roce 2023 strhla pozornost róbou Gucci, pod níž bylo patrné těhotenské bříško. Příchodem na červený koberec tehdy oznámila, že čeká dítě.
Bývalý pilot formule 1 Daniel Ricciardo ukázal, že má smysl pro styl a módu. Dorazil ve šviháckém obleku od návrháře Thoma Browna.
Rok 2022 byl věnován tématu Antologie americké módy. Tenistku Caroline Wozniackou pro tuto příležitost oblékl Christian Siriano, známý mimo jiné z pořadu Amerika hledá návrháře.
Ani doznívající pandemie nezabránila konání Met Gala v roce 2021. Tehdejším tématem byl Lexikon módy. Lewis Hamilton dorazil v obleku s krajkovou košilí od Kennetha Nicholsona. Fanoušci si ale všimli hlavně výrazného dekoračního prvku, kterému začali přezdívat „záclonka“.
Výrazný model vynesla také tenistka Emma Raducanuová. Její outfit pocházel z dílny Chanel.
Gymnastka Simone Bilesová byla v roce 2021 nepřehlédnutelná ve stříbrné róbě, která vznikla jako společná práce návrhářů Beckett Foggové a Piotreka Panszczyka.
Model inspirovaný japonskou kulturou vynesla v roce 2021 tenistka Naomi Ósakaová. Vytvořil jej pro ni návrhář Louis Vuitton Nicolas Ghesquière ve spolupráci s její sestrou Mari Ósakaovou.
Velkolepé šaty od značky Fendi, navržené Kim Jonesovou, předvedla hvězdná atletka Allyson Felixová.
Maria Šarapovová v roce 2021 vsadila na zlato. Zářivou róbu pro ni vytvořila návrhářka Gabriela Hearstová.
O pořádnou pozornost si v roce 2021 řekla Serena Williamsová v modelu Gucci. Za výrazný péřový plášť sklidila chválu i kritiku a kvůli jeho barvě jí mnozí začali přezdívat „plameňák“.
