Prestižní Met Gala v pondělí opět proměnilo schody Metropolitního muzea umění v New Yorku v přehlídku módy, umění a celebrit. Letošní ročník se nesl ve znamení dress codu „Móda je umění“. Na červeném koberci znovu zářily hvězdy showbyznysu i sportu. Nechyběly ani tenistky Serena a Venus Williamsovy, které patří ke stálicím této události. Dorazila také olympijská šampionka Alysa Liuová či lyžařská legenda Lindsey Vonnová, která se poprvé od svého zranění objevila ve společnosti bez berlí. Podívejte se, jaké modely sportovní hvězdy na ikonických schodech předvedly.
Tenistka Serena Williamsová je každoročně hvězdou Met Gala. Vždy se objeví v nepřehlédnutelném modelu a ani letos nezklamala. Oblékla metalický model od Marca Jacobse.
Starší ze sester Williamsových Venus patřila letos mezi co-chair, byla tedy spolu s Annou Wintourovou, Beyoncé a Nicole Kidmanovou hostitelkou večera. Jako jedna z hlavních osobností akce zazářila v šatech Swarovski.
Světový rekordman ve skoku o tyči Armand Duplantis přišel ve černém obleku. Doprovodila ho jeho snoubenka Desiré Inglanderové v šatech, které navrhl Georges Hobeika.
Basketbalistka A’ja Wilsonová vynesla zlaté šaty, které vytvořil americký návrhář Prabal Gurung.
Basketbalista Russell Westbrook, který aktuálně hraje za Sacramento Kings, dorazil v modrém obleku od návrháře Zaca Posena.
Tenistka Naomi Ósakaová vynesla velkolepý dvojitý model od Roberta Wuna. Vrchní část tvořil bílý plášť a klobouk s červenými prvky.
Když tenistka sundala světlý kabát a klobouk, odhalila druhou část své róby: červené šaty se vzorem připomínajícím humra.
Akrobatická lyžařka a několikanásobná olympijská medailistka Eileen Guová upoutala pozornost v nevšedních bublinkových šatech od Iris Van Herpenové. Podle lyžařky na sobě měla přes 15 tisíc bublinek, které byly vytvořeny speciální technologií. Tvorba šatů měla zabrat téměř 2600 hodin.
Rozehrávače Golden State Warriors Stephena Curryho oblékla Balenciaga. Na internetu se objevily komentáře, že hvězda NBA připomíná v široké kápi sithského lorda ze série Star Wars. To ještě umocnil fakt, že Met Gala se konalo 4. května, tedy na Den Hvězdných válek.
Basketbalistka Angel Reeseová, která se svým týmem Atlanta Dream vypadla už v prvním kole play off WNBA, se předvedla v dramatické róbě značky Altuzarra.
Paige Bueckersová, obránkyně basketbalových Dallas Wings, dorazila v na míru vytvořeném obleku Coach.
Pro lyžařku Lindsey Vonnovou bylo Met Gala velmi důležité. Poprvé od svého vážného zranění nohy na únorových olympijských hrách se objevila ve společnosti bez berlí. Oblékla šaty značky Thom Browne. Model s přibližně 50 tisíci skleněnými korálky byl inspirovaný řeckými a římskými mramorovými sochami.
Krasobruslařská superstar Alysa Liuová se na červeném koberci objevila v šatech značky Louis Vuitton.
