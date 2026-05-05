|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Sportovní hvězdy zazářily na Met Gala. Kdo dorazil oblečený jen v bublinkách?
Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?
Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...
Konec dva měsíce po debutu na OH. Dvaadvacetiletá Češka uzavřela kariéru
Dva měsíce po olympijském debutu ukončila kariéru skokanky na lyžích Veronika Jenčová. Dvaadvacetiletá závodnice Dukly Liberec to oznámila na sociálních sítích s vysvětlením, že po dvou vážných...
MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...
Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka
Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...
První společná procházka. Petra Kvitová se pochlubila fotografií se všemi dětmi
Česká tenisová hvězda Petra Kvitová si naplno užívá rodinné štěstí. Ke staršímu synovi Petrovi jí na začátku jara přibyla dvojčata Emma a Ella. Nyní se dvojnásobná vítězka Wimbledonu pochlubila...
Odstavte ho! Montoya se pustil do Maxe Verstappena. Chce pro něj přísnější trest
Bývalý pilot formule 1 Juan Pablo Montoya se ostře opřel do Maxe Verstappena. Čtyřnásobný mistr světa by podle něj měl za svou opakovanou kritiku pravidel dostat trestné body na superlicenci FIA....
Nedělá si hlavu, proto je dobrej. Šimek o parťákovi Galvasovi i další absenci na MS
Ještě pár týdnů bude jeho pravou paži zdobit sádra. Kapitán libereckých hokejistů Radim Šimek kvůli zlomenině ruky přijde o nadcházející mistrovství světa, na které se těšil. Když se ale v úterý ráno...
Baníkovská naděje Drozd: První start v lize mám, teď se soustředím hlavně na sebe
Drozd je z historie fotbalistů ostravského Baníku známé jméno. Obránce Peter Drozd s týmem vybojoval v roce 2004 titul. Útočník reprezentace do 19 let Šimon Drozd má kariéru před sebou. „S Peterem...
Posily z NHL na MS: přehlídka hvězd v útoku Kanady, dorazit má také Celebrini
V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...
POHLED: Španělský šéf arbitrů? Změna, jež se čekala. Kovařík ale nebyl hlavní potíž
Zase jeden den, který zatřásl českým fotbalem. Tentokrát dokonce dvakrát během několika hodin. Stíhali jste to vůbec sledovat? Kolem oběda vypustila třaskavou zprávu etická komise, která odhalila...
Oklahoma City bez potíží kontrolovala Lakers, druhé kolo zahájil vítězně i Detroit
Obhájci titulu z Oklahoma City vykročili do druhého kola play off NBA vítězstvím 108:90 nad basketbalisty Los Angeles Lakers. První zápas série hrané na čtyři výhry zvládl také Detroit, který si...
I s mladíky se dají zvládnout bitvy! Trenér Jihostroje o extralize i parádě s Italy
„Mířím na Slovensko, do hor,“ zamával po rozhovoru 64letý hlavní trenér volejbalistů Českých Budějovic. Zdeněk Šmejkal a jeho tým mají volno po sezoně, kterou zakončil znovu na třetím místě. Než kouč...
Ústecký šéf: Vyoral nemá formu, ale zapne. Ještě proti Opavě zamícháme karty
Mysleli na medaili, ale teď budou basketbalisté Slunety odvracet rychlý konec sezony. Ve čtvrtfinále play off ztrácejí s Opavou 1:3 na zápasy a v domácí hale budou ve středu čelit mečbolu soupeře....
Nečas dvěma body nasměroval Colorado za druhou výhrou proti Minnesotě
V jediném úterním zápase play off hokejové NHL Colorado zdolalo Minnesotu 5:2 a navýšilo své vedení v sérii na 2:0 na zápasy. Dvěma body se na výsledku podílel i český útočník domácích Martin Nečas,...
Konec kariéry visel na vlásku, připouští Plíšková. Motivaci měla i díky sestře
Od našeho spolupracovníka v Itálii Vyděláno má na pár životů dopředu. Stala se světovou tenisovou jedničkou a trofejí posbírala požehnaně. Po zranění kotníku nemohla chodit. V březnu jí bylo čtyřiatřicet... A přesto Karolína Plíšková...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Dvakrát přemohl rakovinu a zase trénoval. Italský hrdina ale ucítil: Je čas říct dost
Ještě jednou se chtěl pokusit o téměř nemožné. Tak, jak mu velelo jeho bojovné srdce. Achille Polonara znovu popadl míč, činky i další náčiní, aby se připravil na návrat k milovanému basketbalu,...
Mužský biatlon má potenciál. Šlesingr se těší zpátky na vzduch. Co vyhlíží za výzvy?
Vlastní kompletní sbírku medailí z mistrovství světa a rozhodně je jedním z prvních, na kterého si fanoušci vzpomenou, když se řekne zlatá éra českého biatlonu. Michal Šlesingr. Dřív výborný závodník...