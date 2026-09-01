Lionel Messi oznámil konec reprezentační kariéry. Po více než dvou desetiletích se tak uzavírá jedna z největších kapitol nejen argentinského fotbalu. Devětatřicetiletý kapitán už má o své budoucnosti u národního týmu jasno, a tak se sociální sítě začaly plnit vzkazy od bývalých spoluhráčů, současných reprezentantů, sportovních legend i dalších známých osobností.
Mezi prvními reagoval Messiho dlouholetý kamarád Ángel Di María. Bývalý argentinský reprezentant napsal na Instagramu, že se mu jen těžko čte, že už Messiho nebude vídat v argentinském dresu. „Narodil jsem se ve správném století, abych tě mohl sledovat, užívat si tvoje výkony, a hlavně s tebou sdílet všechny ty roky v reprezentaci,“ uvedl Di María. Připomněl také jejich společnou cestu a na závěr přidal jasné poděkování: „Díky za všechno. Jsi legenda a nejlepší ze všech.“
Que difícil es leer que te retiras, que difícil es leer que no vamos a verte más con la celeste y blanca. Solo se que nací en el siglo correcto para poder verte, disfrutarte y encima poder compartir con vos todos estos años de selección. Verte cumplir todos tus sueños y el más deseado que era ser campeón del mundo. Hoy decidiste dar ese paso que seguramente ni vos ni todos los Argentinos queríamos que llegue. Pero llegó y hoy como toda la vida te vamos a decir muchas muchas gracias por todo. Sos eterno y el mejor de toda la HISTORIA.
31. srpna 2026 v 20:08, příspěvek archivován: 1. září 2026 v 11:00
Velmi osobní vzkaz poslal také Rodrigo De Paul. Na Instagramu připomněl Messiho lásku k Argentině, jeho odhodlání překonávat těžké chvíle i způsob, jakým dokázal pozitivně ovlivňovat své spoluhráče. „Mohu jen říct děkuji, jsi nejlepší ze všech. Děkuji, že jsi nás dělal tak šťastnými. Nemáš ponětí, kolik úsměvů jsi nám vykouzlil. Jsi věčný,“ napsal jeho spoluhráč z reprezentace a také Interu Miami.
Emotivně reagoval také Enzo Fernández. „Je pro mě těžké představit si další sraz bez tebe. Vejít na hřiště a nevidět tě vpředu s desítkou,“ napsal argentinský záložník na Instagram. „Jaké jsem měl štěstí, Leo. Děkuji, že ses ke mně tak choval, za všechno, co jsi mě naučil, a že jsi mi dovolil být součástí svého příběhu.“
Leo, cuando aquella vez dijiste que te ibas de la Selección me puse muy triste.
Yo era un pibe y hacía cuentas con tu edad y la mía para ver si algún día llegaba a jugar con vos. Parece una boludez, pero lo hacía de verdad: pensaba cuántos años te podían quedar, cuántos me faltaban para llegar a Primera y soñaba con que, aunque fuera una vez, pudiéramos coincidir con la camiseta de Argentina.
Por suerte volviste.
Y la vida terminó siendo mucho más linda de lo que ese pibe podía imaginar.
No solo llegué a jugar con vos. Compartimos concentraciones, vestuario, charlas, abrazos, momentos difíciles, momentos increíbles y terminamos siendo campeones del mundo juntos.
Pero, sobre todo, siempre voy a agradecerte cómo fuiste conmigo desde que llegué. Yo venía con la ilusión de compartir cancha con mi ídolo y me encontré con una persona que desde el primer momento me hizo sentir uno más. Siempre tuviste una palabra, un consejo, un abrazo o simplemente la forma de hacerme sentir tranquilo cuando lo necesitaba.
Eso no me lo voy a olvidar nunca.
Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos. Salir a la cancha y no verte adelante, con la 10. Fueron tantos años viéndote ahí que parece imposible pensarlo de otra manera.
Qué suerte tuve, Leo.
Qué suerte tuvo ese pibe que hacía cuentas sin saber si algún día iba a llegar a tiempo.
Gracias por tratarme como me trataste, por todo lo que me enseñaste y por dejarme compartir una parte de tu historia.
Te vamos a extrañar mucho, capitán.
31. srpna 2026 v 18:34, příspěvek archivován: 1. září 2026 v 11:00
Na sociálních sítích se ozval také Lautaro Martínez, který zdůraznil, že Messiho odkaz není jen o gólech a trofejích. „Nevím, jestli existuje dost slov, kterými bych ti poděkoval za všechno, co jsi pro nás udělal,“ napsal argentinský útočník. Messiho označil za člověka, který spoluhráče naučil nikdy se nevzdávat, po neúspěchu znovu vstát a dál věřit.
Cristian Romero pak na Instagramu zveřejnil vlastní poděkování. „Miluji tě, obdivuji tě a budu ti navždy vděčný za všechno, co jsi udělal pro mě a naši zemi,“ napsal argentinský obránce.
As Messi retires from international football, the football comes together to show its appreciation
1. září 2026 v 10:16, příspěvek archivován: 1. září 2026 v 11:00
Krátký, ale výmluvný vzkaz přidal také Leandro Paredes. „Děkuji ti za úplně všechno. Jsi a vždycky budeš největší ze všech. Milujeme tě, kapitáne,“ uvedl na sociálních sítích.
Messimu poděkoval také prezident FIFA Gianni Infantino. Na Instagramu ocenil jeho mimořádnou reprezentační kariéru a napsal: „Děkuji, že jsi přinesl tolik radosti milionům fotbalových fanoušků.“ Zároveň připomněl, že Messi odchází jako mistr světa (z roku 2022) a jeden z největších hráčů, kteří kdy fotbal hráli.
31. srpna 2026 v 17:12, příspěvek archivován: 1. září 2026 v 11:05
Do loučení se zapojil i Claudio Tapia, prezident Argentinské fotbalové asociace. Na sociálních sítích Messiho popsal jako kapitána jejich snů a připomněl, že právě on dokázal uskutečnit věci, které se zdály nemožné. „Už jsi legendou této země, naší reprezentace a světového fotbalu,“ napsal Tapia a dodal, že láska Argentinců k Messimu bude trvat navždy.
Nechyběla ani Messiho manželka Antonela Roccuzzo. Ta se k rozlučce připojila na Instagramu a svému manželovi poděkovala za všechno, co během své reprezentační kariéry dokázal. Připomněla také, že mohla stát po jeho boku během celé mimořádné cesty.
Qué orgullo verte cerrar esta etapa así @leomessi
Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes.
Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas.
Pero hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca. Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo.
Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá.
Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos.
Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado.
Te amamos infinito. ❤️
31. srpna 2026 v 20:47, příspěvek archivován: 1. září 2026 v 10:59
Ke gratulacím se přidal také legendární José Mourinho. „Gratuluji k brilantní a nezapomenutelné reprezentační kariéře. Příští Copa América a mistrovství světa už nebudou stejné,“ napsal kouč Realu Madrid.
V pozadí nezůstali ani jeho bývalí spoluhráči z Barcelony, Luis Suárez či Andrés Iniesta. „Zasloužil sis všechno, co jsi se svou reprezentací a svou zemí prožil. Vydal jsi ze sebe všechno, co jsi mohl. Buď hrdý na to, čeho všeho jsi dosáhl,“ uvedl uruguayský střelec, který s Messim a Neymarem v katalánském dresu vytvořili jednu z nejlepších útočných trojic své doby. „Gratuluji, Leo. Argentina bude vždy hrdá na to, čeho jsi dosáhl. Bylo to něco jedinečného,“ přidal se Španěl Iniesta.
One life. One legacy.
Thank you, Leo
31. srpna 2026 v 18:24, příspěvek archivován: 1. září 2026 v 11:04
Messiho konec zasáhl také další velké argentinské sportovní osobnosti. Třeba tenisová legenda Gabriela Sabatini zveřejnila fotografii Messiho s trofejí a přidala jednoduchá slova: „Díky za tolik, Leo.“