Čtveřice superhvězd je hlavní tváří nové řady LEGO Editions, která fanouškům umožní postavit si své oblíbené hráče i zásadní momenty jejich kariéry. Každá sada zachycuje jeden z ikonických okamžiků daného fotbalisty a doplňuje ho o detaily spojené s jeho národním týmem, číslem dresu nebo osobním stylem.
Součástí kampaně je i společné video, ve kterém se Messi, Ronaldo, Mbappé a Vinícius střídají při skládání oficiální trofeje mistrovství světa z LEGO kostek. Každý z nich se pak snaží na vrchol umístit svou vlastní minifigurku.
Právě tento jednoduchý, ale hravý koncept fanoušky pobavil natolik, že se video během krátké doby začalo šířit napříč sociálními sítěmi. LEGO navíc příspěvek doplnilo hravým hashtagem: „Opravdu to není AI.“
Volba ambasadorů přitom není náhodná. Messi a Mbappé už mají titul mistrů světa na kontě, Ronaldo stále čeká na svůj první a Vinícius se bude snažit přiblížit Brazílii k dalšímu triumfu. LEGO tak v jedné kampani propojuje různé generace i příběhy osobností, které mají společný globální dosah a obrovskou fanouškovskou základnu.
Speciální sady přitom podle společnosti LEGO cílí nejen na děti, ale i na sběratele a fanoušky, kteří si chtějí připomenout ikonické momenty svých idolů trochu jinak než jen sledováním fotbalových zápasů.