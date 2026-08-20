Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Messi přihlížel hromadné potyčce v MLS. Červenou dostal i šestnáctiletý talent

Autor:
  17:30
Cavan Sullivan při premiéře v dresu Philadelphia Union

Cavan Sullivan při premiéře v dresu Philadelphia Union | foto: Caean Couto-USA TODAY SportsReuters

Cavan Sullivan s dresem Philadelphia Union
Lionel Messi v zápase proti New York Red Bulls.
Lionel Messi slaví úspěch Interu Miami
Lionel Messi z Interu Miami během zápasu proti Philadelphii Union.
6 fotografií
Zápas americké MLS mezi Philadelphia Union a Interem Miami (2:2) nabídl vyhrocený závěr. Na konci nastavení se na hřišti strhla potyčka mezi několika hráči. Červenou kartu viděl teprve šestnáctiletý Cavan Sullivan, jenž bránil svého staršího bratra.

V utkání se prosadil také Lionel Messi, který přidal i asistenci. Šlo o jeho první gól po návratu do hry po úmrtí otce Jorgeho. Philadelphia ale dokázala srovnat a sahala dokonce po vítězství. Gól Milana Iloskiho však ve druhém poločase kvůli ofsajdu neplatil.

Pak ale přišel vyhrocený závěr. Ve dvanácté minutě nastavení spadl v pokutovém území domácí záložník Quinn Sullivan, Cavanův starší bratr. Obránce Interu Miami Ian Fray podle dostupných záběrů přes Quinna následně přešel, což se hráči pochopitelně nelíbilo a srazil Fraye k zemi.

espnfc

Tempers flared at the end of Philly-Miami

Cavan Sullivan and Yannick Bright were both sent off with reds at the end of the draw.

(via MLS on Apple TV)

20. srpna 2026 v 3:58, příspěvek archivován: 20. srpna 2026 v 12:13
oblíbit odpovědět uložit

A v ten moment přispěchal do celé situace Cavan. Šestnáctiletý fotbalový talent se vydal svého bratra bránit a během několika sekund se strhla hromadná strkanice. Sullivan se dostal do konfliktu s Yannickem Brightem z Miami a do potyčky se postupně zapojili také další fotbalisté.

Rozhodčí Filip Dujic po uklidnění situace vytáhl dvě červené karty, jednu pro Cavana Sullivana a druhou pro Brighta. Pro mladšího z bratrů šlo o vůbec první vyloučení v profesionální kariéře.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Kolín vs. SlaviaHokej - - 20. 8. 2026:Kolín vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
Živě0:4
  • 600.00
  • 250.00
  • -
Plzeň vs. Karlovy VaryHokej - - 20. 8. 2026:Plzeň vs. Karlovy Vary //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.42
  • 3.90
  • 8.50
Kajrat vs. AnderlechtFotbal - Play-off - 20. 8. 2026:Kajrat vs. Anderlecht //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • 600.00
  • 400.00
  • -
Chomutov vs. SokolovHokej - - 20. 8. 2026:Chomutov vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.06
  • 11.00
  • 35.00
Motor ČB vs. Slovan BratislavaHokej - - 20. 8. 2026:Motor ČB vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 5.60
  • 3.20
  • 1.70
Prešov vs. TychyHokej - - 20. 8. 2026:Prešov vs. Tychy //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.60
  • 3.40
  • 6.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Legendy ze střídačky. Poznáte hokejové trenéry podle fotky?

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Na ledě je nespatříte, ale pro výsledky jsou rovněž důležití. Hráče cepují ze střídačky, udělují taktické pokyny, studují soupeře, reagují na vývoj zápasů. Jak dobře znáte hokejové trenéry? A poznáte...

Ledecká si na dovolené hrála na mořskou pannu. Nádherná! žasnou fanoušci

Ester Ledecká

Ester Ledecká si před návratem do plného tréninkového nasazení dál užívá léto u moře. S fanoušky na sociálních sítích se nyní podělila o záběry z potápění a s nadsázkou naznačila, že si pod vodou...

OBRAZEM: Jurásek jako další z mnoha. Kteří hráči oblékli dres Sparty i Slavie?

Matěj Jurásek slaví gól do sítě Ludogorce, kterým poslal Slavii do vedení.

První zápas ukázal, že to jednoduché mít nebude. Ale není ani zdaleka první. Matěj Jurásek, jenž v minulosti oblékal slávistický dres, se stal novou posilou fotbalové Sparty, kam zamířil na...

OBRAZEM: Móda od Armaniho i odvážné varianty. Jaké dresy mají kluby v zahraničí?

Dresy

Někteří sází na osvědčenou klasiku, jiní se i do domácích dresů snaží vdechnout krapet inovace. Zato s alternativními sadami se experimentuje skoro pokaždé. Podívejte se na výběr dresů největších...

Formanová kritizuje atlety: Mě nezajímaly nehty a make-up, ale úspěch. Chybí pokora

Ester Bendová po vypadnutí v rozběhu závodu na 100 metrů překážek na...

Neúspěšný evropský šampionát v Birminghamu zklamal i Ludmilu Formanovou, někdejší mistryni světa v běhu na 800 metrů. „Za mé éry nebylo cílem se někam dostat, ale něco tam předvést,“ kritizuje české...

Rangers - Jablonec: Kde sledovat Konferenční ligu živě, sázkové kurzy

Jablonecký obránce Martin Cedidla se spoluhráči oslavuje vstřelený gól.

Fotbalisté Jablonce prožívají fantastický vstup do sezony a zabojují o postup do ligové fáze Konferenční ligy. V závěrečném play-off potřebují přejít přes skotské Rangers. První duel se odehraje ve...

20. srpna 2026  18:05

Panathinaikos - Hradec Králové: Kde sledovat Konferenční ligu a kurzy

Fotbalisté FK Hradce Králové slaví výhru v odvetném utkání 2. předkola Evropské...

Fotbalisty Hradce Králové čeká play off o účast v ligové fázi Konferenční ligy. V prvním utkání nastoupí na hřišti Panathinaikosu. V našem přehledu najdete, kde sledovat online stream, jaké jsou...

20. srpna 2026  18:03

CZ Bělehrad - Plzeň v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě a kurzy

Plzeňský kouč Martin Hyský uděluje instrukce Patriku Hrošovskému.

Viktoria Plzeň je blízko účasti v ligové fázi Evropské ligy. V úvodním utkání závěrečného play-off se představí na horké půdě srbského šampiona Crvene Zvezdy Bělehrad. Zápas se odehraje ve čtvrtek...

20. srpna 2026  18:03

WTA Monterrey 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Linda Nosková odehrává míček na turnaji v Cincinnati.

18. ročník tenisového turnaje žen v mexickém Monterrey se uskuteční od 23. do 29. srpna 2026. Poslední přípravy před grandslamem se účastní i české hráčky, sledujte přímé přenosy online.

20. srpna 2026  17:57

Messi přihlížel hromadné potyčce v MLS. Červenou dostal i šestnáctiletý talent

Cavan Sullivan při premiéře v dresu Philadelphia Union

Zápas americké MLS mezi Philadelphia Union a Interem Miami (2:2) nabídl vyhrocený závěr. Na konci nastavení se na hřišti strhla potyčka mezi několika hráči. Červenou kartu viděl teprve šestnáctiletý...

20. srpna 2026  17:30

Arsenal - Coventry v TV: Kde sledovat 1. kolo Premier League živě a kurzy

Martin Ödegaard slaví s Kaiem Havertzem gól Arsenalu v anglickém Superpoháru.

Zahajovací duel nové sezony anglické Premier League obstará v pátek 21. srpna od 21:00 střetnutí Arsenal - Coventry. Úřadující šampion přivítá na Emirates Stadium nováčka soutěže, který se mezi elitu...

20. srpna 2026  17:05

Už jsem vyhrála Wimbledon. A dál? Na Nový Zéland. Šafářová o životě po kariéře

Lucie Šafářová přijela navštívit tenistky na Billie Jean King Cup do Ostravy.

Už je to sedm let, co Lucie Šafářová ukončila hlavní část své tenisové kariéry. Od té doby se sice na kurtech několikrát objevila, ale hrála hlavně pro radost. Nejvíce času tráví s rodinou, se dvěma...

20. srpna 2026

Junioři v reprezentaci? Moták je sleduje. Kluci jsou rádi, že s nimi někdo mluví, říká

Zdeněk Moták (vpravo) a Pavel Gross sledují mladé hokejisty na tréninku v...

Usedli za stůl, pozdravili přítomné novináře, několikrát se pousmáli a začali odpovídat. Dlouze, upřímně, bez jakéhokoliv náznaku povyšování se. Z nových koučů hokejové reprezentace srší elán, chuť...

20. srpna 2026

Takács bude za vyloučení sedět dva zápasy, Sinjavskij vyšší trest nedostal

Teplický fotbalista Ladislav Takács.

Fotbalista Ladislav Takács z Teplic dostal od disciplinární komise za vyloučení v ligovém duelu na Spartě trest na dva soutěžní zápasy. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace (LFA),...

20. srpna 2026  15:58

Poslední škrty. O evropský šampionát volejbalistek přijdou Grabovská a Pavlová

Silvie Pavlová sleduje, jak Helena Havelková vybírá ulívku Švédek.

Do nominace na mistrovství Evropy volejbalistek v Brně se nedostaly nahrávačka Květa Grabovská a blokařka Silvie Pavlová. Na tiskové konferenci to oznámil trenér české reprezentace Jannis...

20. srpna 2026  14:46,  aktualizováno  15:46

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Velká cena Nizozemska formule 1 2026: Program, výsledky, kurzy, kde sledovat

Max Verstappen během kvalifikace na Velkou cenu Nizozemska

Po čtyřtýdenní přestávce pokračuje mistrovství světa formule 1 Velkou cenou Nizozemska. Při derniéře závodu na okruhu v Zandvoortu bude domácí Max Verstappen útočit na šesté pódium za sebou. V našem...

20. srpna 2026  15:40

Mel C míří do fotbalu. Bývalá Spice Girl bude sponzorovat ženský tým Sheffieldu

Zpěvačka Melanie C, dříve známá jako Mel C. Proslavila se ve skupině Spice...

Zpěvačka Melanie C, známá jako Sporty Spice z legendární skupiny Spice Girls, spojila síly s nejstarším fotbalovým klubem světa. V sezoně 2026/27 bude hlavní sponzorkou ženského týmu Sheffield FC.

20. srpna 2026  15:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.