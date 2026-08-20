V utkání se prosadil také Lionel Messi, který přidal i asistenci. Šlo o jeho první gól po návratu do hry po úmrtí otce Jorgeho. Philadelphia ale dokázala srovnat a sahala dokonce po vítězství. Gól Milana Iloskiho však ve druhém poločase kvůli ofsajdu neplatil.
Pak ale přišel vyhrocený závěr. Ve dvanácté minutě nastavení spadl v pokutovém území domácí záložník Quinn Sullivan, Cavanův starší bratr. Obránce Interu Miami Ian Fray podle dostupných záběrů přes Quinna následně přešel, což se hráči pochopitelně nelíbilo a srazil Fraye k zemi.
A v ten moment přispěchal do celé situace Cavan. Šestnáctiletý fotbalový talent se vydal svého bratra bránit a během několika sekund se strhla hromadná strkanice. Sullivan se dostal do konfliktu s Yannickem Brightem z Miami a do potyčky se postupně zapojili také další fotbalisté.
Rozhodčí Filip Dujic po uklidnění situace vytáhl dvě červené karty, jednu pro Cavana Sullivana a druhou pro Brighta. Pro mladšího z bratrů šlo o vůbec první vyloučení v profesionální kariéře.