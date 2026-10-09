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Messi potěšil německého fotbalistu. Útočník Lipska od něj dostal vzácný dárek

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  15:55
Brajan Gruda během bundesligového utkání v dresu Lipska.

Brajan Gruda během bundesligového utkání v dresu Lipska. | foto: Profimedia.cz

Brajan Gruda během bundesligového utkání v dresu Lipska.
Brajan Gruda během bundesligového utkání v dresu Lipska.
Brajan Gruda (vlevo) z Brightonu padá po souboji s Morganem Rogersem z Aston...
Kopačky Adidas F50 Messi El Último Tango od Lionela Messiho, které Brajan Gruda...
5 fotografií
Brajan Gruda, dvaadvacetiletý hráč Lipska, se mohl radovat z dárku, který by potěšil snad každého fotbalového fanouška. Z Argentiny mu dorazil balíček od Lionela Messiho.

Uvnitř se ukrývaly kartička s podpisem osminásobného držitele Zlatého míče a především kopačky Adidas F50 Messi El Último Tango ve speciálním provedení.

„Jako pocta k jeho 208 startům za národní tým bylo po celém světě vyrobeno pouze 208 párů. Jeden z nich měl Lionel Messi na nohou při rozlučkovém zápase s Beninem,“ vysvětlil mluvčí společnosti Adidas Oliver Brüggen německému deníku Bild.

Zbývající kusy zamířily k vybraným tvůrcům obsahu, médiím a lidem z Messiho okolí. To, že se mezi obdarovanými objevil také německý fotbalista, není náhoda.

Jako kluk psal Messimu, ať ještě nekončí. O deset let později plakal při jeho rozlučce

Už od podzimu 2025 patří Gruda mezi desítku mladých talentovaných fotbalistů z celého světa, které si Messi vybral v rámci projektu spojeného se svou řadou kopaček. Pro německého reprezentanta do 21 let je to mimořádné uznání od hráče, kterého sám považuje za největšího v historii.

Kopačky Adidas F50 Messi El Último Tango od Lionela Messiho, které Brajan Gruda obdržel.

„Jsem obrovský fanoušek Messiho,“ prohlásil Gruda v únoru v rozhovoru pro německá média.

Jestli speciální kopačky využije, nebude jen tak jasné. Před víkendovým duelem Lipska s Frankfurtem ho trápí potíže s břišním svalem, v týdnu se navíc nezapojil do všech tréninkových jednotek.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Živě1:6, 6:1, 2:3
  • 2.62
  • -
  • 1.48
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9. 10. 17:00
  • 1.67
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  • 4.16
Vítkovice vs. PardubiceHokej - 9. kolo - 9. 10. 2026:Vítkovice vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
9. 10. 17:30
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Litvínov vs. OlomoucHokej - 9. kolo - 9. 10. 2026:Litvínov vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
9. 10. 17:30
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Liberec vs. K. VaryHokej - 9. kolo - 9. 10. 2026:Liberec vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
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Kladno vs. Ml. BoleslavHokej - 9. kolo - 9. 10. 2026:Kladno vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
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