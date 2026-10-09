Uvnitř se ukrývaly kartička s podpisem osminásobného držitele Zlatého míče a především kopačky Adidas F50 Messi El Último Tango ve speciálním provedení.
„Jako pocta k jeho 208 startům za národní tým bylo po celém světě vyrobeno pouze 208 párů. Jeden z nich měl Lionel Messi na nohou při rozlučkovém zápase s Beninem,“ vysvětlil mluvčí společnosti Adidas Oliver Brüggen německému deníku Bild.
Zbývající kusy zamířily k vybraným tvůrcům obsahu, médiím a lidem z Messiho okolí. To, že se mezi obdarovanými objevil také německý fotbalista, není náhoda.
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Jako kluk psal Messimu, ať ještě nekončí. O deset let později plakal při jeho rozlučce
Už od podzimu 2025 patří Gruda mezi desítku mladých talentovaných fotbalistů z celého světa, které si Messi vybral v rámci projektu spojeného se svou řadou kopaček. Pro německého reprezentanta do 21 let je to mimořádné uznání od hráče, kterého sám považuje za největšího v historii.
„Jsem obrovský fanoušek Messiho,“ prohlásil Gruda v únoru v rozhovoru pro německá média.
Jestli speciální kopačky využije, nebude jen tak jasné. Před víkendovým duelem Lipska s Frankfurtem ho trápí potíže s břišním svalem, v týdnu se navíc nezapojil do všech tréninkových jednotek.