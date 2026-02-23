Messi byl po debaklu rozladěný, mířil ke kabině rozhodčích

Lionel Messi po úvodním utkání nové sezony americké MLS vzbudil pozornost svým chováním mimo hřiště. Po porážce Interu Miami 0:3 na stadionu Los Angeles FC zamířil bezprostředně po zápase do útrob arény směrem ke dveřím, za nimiž se nacházejí prostory rozhodčích.
Krátké video, který zveřejnil reportér Giovanni Guerrero ze Síntesis Deportes, zachycuje Messiho v útrobách stadionu LA Memorial Coliseum.

Útočníka se snaží zadržet jeho spoluhráč a dlouholetý přítel Luis Suárez, který ho tahá za paži. Messi přesto na několik sekund mizí za dveřmi, aby se vzápětí znovu objevil a společně s týmem zamířil do kabiny.

Rynešova ruka na penaltu nebyla, řekla komise. V utkání Slavie vše správně

Fanoušci začali okamžitě řešit, zda nešlo o pokus dostat se k rozhodčím po zápase, v němž byl kapitán Interu Miami viditelně frustrovaný.

Během utkání často diskutoval s hlavním sudím Pierrem-Luchem Lauzierem a porážku 0:3 nesl těžce. Přesto po závěrečném hvizdu podal ruce soupeřům i spoluhráčům.

Na sítích se objevily i připomínky případu z roku 2023, kdy obránce FC Cincinnati Matt Miazga dostal třízápasový trest za to, že vstoupil do šatny rozhodčích. I proto se začalo spekulovat, zda podobný postih nemůže hrozit také Messimu.

Už žádné potíže v ráji? Ronaldo otočil: Jsem šťastný, do Saúdské Arábie patřím

Major League Soccer následně situaci prověřila. Podle vyjádření soutěže však dveře na videu nevedly do šatny rozhodčích a Messi nevstoupil do žádného nepřístupného prostoru.

Organizace Professional Referee Organization zároveň potvrdila, že argentinský kapitán do kabiny sudích nevešel. Liga neshledala porušení pravidel a disciplinární řízení tak nevedla.

Messi byl po debaklu rozladěný, mířil ke kabině rozhodčích

