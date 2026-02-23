Krátké video, který zveřejnil reportér Giovanni Guerrero ze Síntesis Deportes, zachycuje Messiho v útrobách stadionu LA Memorial Coliseum.
Útočníka se snaží zadržet jeho spoluhráč a dlouholetý přítel Luis Suárez, který ho tahá za paži. Messi přesto na několik sekund mizí za dveřmi, aby se vzápětí znovu objevil a společně s týmem zamířil do kabiny.
Fanoušci začali okamžitě řešit, zda nešlo o pokus dostat se k rozhodčím po zápase, v němž byl kapitán Interu Miami viditelně frustrovaný.
Během utkání často diskutoval s hlavním sudím Pierrem-Luchem Lauzierem a porážku 0:3 nesl těžce. Přesto po závěrečném hvizdu podal ruce soupeřům i spoluhráčům.
Na sítích se objevily i připomínky případu z roku 2023, kdy obránce FC Cincinnati Matt Miazga dostal třízápasový trest za to, že vstoupil do šatny rozhodčích. I proto se začalo spekulovat, zda podobný postih nemůže hrozit také Messimu.
Major League Soccer následně situaci prověřila. Podle vyjádření soutěže však dveře na videu nevedly do šatny rozhodčích a Messi nevstoupil do žádného nepřístupného prostoru.
Organizace Professional Referee Organization zároveň potvrdila, že argentinský kapitán do kabiny sudích nevešel. Liga neshledala porušení pravidel a disciplinární řízení tak nevedla.