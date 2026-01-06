Větší rozkrok, lepší kombinéza. Skokani na lyžích si údajně aplikují kyselinu injekcí

David Chuchma
  18:40
Ve skoku na lyžích často rozhodují centimetry uražené vzdálenosti. Na Turné čtyř můstků se však v posledních dnech řeší nezvyklé téma, měření v intimních partiích závodníků a možné pokusy o obcházení pravidel.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Diskvalifikace kvůli nepatrným odchylkám kombinéz nejsou na prestižní soutěži ničím výjimečným. Od této sezony jsou ale kontroly výrazně přísnější. Pod taktovkou materiálového šéfa Mezinárodní lyžařské federace FIS Mathiase Hafeleho se důsledně hlídají i detaily, které dříve stály spíš na okraji pozornosti.

Tak špatné, až je to trapné. Mistr světa Lindvik raději odstoupil z Turné

V centru zájmu je takzvané krokové měření, které se od začátku sezony provádí pomocí 3D skenů u všech skokanů. Klíčový bod leží v nejnižším místě v oblasti genitálií a určuje maximální povolenou velikost kombinézy pro celý ročník. Pokud by se tento bod posunul níž, závodník by teoreticky získal větší plochu obleku – a tím i výhodu v podobě lepšího vztlaku ve vzduchu.

Koudelka na Turné vylepšil sezonní maximum, kariérní úspěch slaví Nikaido

V zákulisí se proto objevily spekulace, že někteří sportovci se mohli snažit měření ovlivnit dočasným zvětšením svých intimních partií pomocí různých lékařských pomůcek či prostředků, například injekcemi kyseliny hyaluronové.

Sám šéf Hafele přitom tvrdí: „Mohu vyloučit, že by při skenování byly použity viditelné pomůcky. Kontroly jsou velmi důkladné,“ uvedl.

Nejčtenější

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

ONLINE: Nymburk proti Heidelbergu, boj o osmifinále Ligy mistrů začal skvěle

Sledujeme online
Míč připravený pro zápas basketbalové Ligy mistrů

Nymburští basketbalisté zahajují proti německému Heidelbergu boj o postup do osmifinálové části Ligy mistrů. V sérii na dva vítězné zápasy budou usilovat o první výhru, aby mohli zaútočit o dva dny...

6. ledna 2026,  aktualizováno  18:45

Větší rozkrok, lepší kombinéza. Skokani na lyžích si údajně aplikují kyselinu injekcí

Peter Prevc na můstku v Planici.

Ve skoku na lyžích často rozhodují centimetry uražené vzdálenosti. Na Turné čtyř můstků se však v posledních dnech řeší nezvyklé téma, měření v intimních partiích závodníků a možné pokusy o obcházení...

6. ledna 2026  18:40

ONLINE: Litvínov vede nad Kladnem, Kometa prohrává. Sparta hostí Pardubice

Sledujeme online
Litvínovská gólová radost v utkání proti Kladnu.

Nakonec pouze čtyři zápasy nabízí úterní program 39. kola hokejové extraligy. O důležité body hraje od 17.30 poslední Litvínov s dvanáctým Kladnem, šlágrem je duel Sparty s Pardubicemi od 18.30....

6. ledna 2026  18:30

Koudelka postoupil na závěr Turné v Bischofshofenu do druhého kola

Anže Lanišek na můstku v Bischofshofenu

Skokan na lyžích Roman Koudelka postoupil do 2. kola závěrečného dílu Turné čtyř můstků v Bischofshofenu. Český reprezentant skočil 127,5 metru a je průběžně čtyřiadvacátý. K celkovému vítězství v...

6. ledna 2026  17:53

Prokop zazářil na Dakaru, mezi automobily už je po životním výsledku druhý

Martin Prokop a Viktor Chytka na Dakaru míjí českého fanouška.

Automobilový jezdec Martin Prokop se blýskl ve 3. etapě Rallye Dakar druhým místem a po životním výsledku je druhý i celkově. Novým lídrem kategorie je v úterý nejrychlejší Američan Mitch Guthrie, na...

6. ledna 2026  13:14,  aktualizováno  17:45

Tenisový United Cup 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Karolína Muchová se natahuje po míčku v semifinále United Cupu.

Tenisová sezona odstartovala čtvrtým ročníkem United Cupu. Atraktivní soutěž smíšených týmů začala 2. ledna a potrvá až do 11. ledna. Český výběr postoupil ze skupiny D do čtvrtfinále, kde se utká s...

6. ledna 2026  17:33

Indráčková si 13. místem ve Villachu vylepšila maximum ve Světovém poháru

Anežka Indráčková během skoku na mistrovství světa v Trondheimu

Česká skokanka na lyžích Anežka Indráčková obsadila ve Villachu 13. místo a o jednu příčku si vylepšila osobní maximum ve Světovém poháru. Vyhrála Nika Prevcová ze Slovinska.

6. ledna 2026  17:09

Budějovice bez posil. Nedokážeme hráčům nabídnout podmínky, lituje kouč

Budějovičtí fotbalisté při zahájení zimní přípravy.

Až po uši zakuklení Afričané vystupují z aut v tréninkovém areálu na Složišti. V jejich roztržitých výkřicích se mísí překvapení a frustrace z neoblomné zimy, která v České republice panuje. Řada z...

6. ledna 2026

Slavia na úvod přípravy prohrála s Basilejí. Premiérové góly oslavili Cham a Isife

Fotbalisté Slavie společně slaví gól proti Jablonci.

Slávističtí fotbalisté na úvod zimního soustředění ve španělské Marbelle prohráli 3:4 s Basilejí. O poločase sice vedli 2:1, soupeř ale po změně stran výsledek otočil. Na straně Slavie se debutu...

6. ledna 2026  14:55,  aktualizováno  16:54

Zvu vás na Hrad, vzkazuje Pavel juniorům. Jejich návrat se kvůli počasí odkládá

Zklamaní čeští hokejisté po finálové porážce se Švédskem.

Byť poznali, jak krutá dovede být porážka na závěr skvělého šampionátu, stále se čeští junioři zasloužili o zisk teprve druhého stříbra v samostatné historii. Pohledným hokejem donutili desítky tisíc...

6. ledna 2026  16:40

Šéfredaktoři iDNES.cz a MF DNES se vymezují vůči diskriminačnímu chování hokejového svazu

Alois Hadamczik, prezident Českého svazu ledního hokeje.

Vedení titulů iDNES.cz a MF DNES se důrazně ohrazuje vůči chování Českého svazu ledního hokeje k našemu sportovnímu redaktorovi Robertu Rampovi.

6. ledna 2026  16:25

Mladý talent Bayernu pobouřil fanoušky. Klubem mých snů je Real Madrid, prohlásil

Lennart Karl z Bayernu Mnichov slaví gól v Lize mistrů proti Sportingu Lisabon.

O tom, jak snadno a často nechtěně si proti sobě můžete poštvat vlastní fanoušky, by mohl čerstvě vyprávět teprve sedmnáctiletý německý fotbalista Lennart Karl. Mladý talent Bayernu Mnichov totiž na...

6. ledna 2026  16:19

