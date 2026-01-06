Diskvalifikace kvůli nepatrným odchylkám kombinéz nejsou na prestižní soutěži ničím výjimečným. Od této sezony jsou ale kontroly výrazně přísnější. Pod taktovkou materiálového šéfa Mezinárodní lyžařské federace FIS Mathiase Hafeleho se důsledně hlídají i detaily, které dříve stály spíš na okraji pozornosti.
|
Tak špatné, až je to trapné. Mistr světa Lindvik raději odstoupil z Turné
V centru zájmu je takzvané krokové měření, které se od začátku sezony provádí pomocí 3D skenů u všech skokanů. Klíčový bod leží v nejnižším místě v oblasti genitálií a určuje maximální povolenou velikost kombinézy pro celý ročník. Pokud by se tento bod posunul níž, závodník by teoreticky získal větší plochu obleku – a tím i výhodu v podobě lepšího vztlaku ve vzduchu.
|
Koudelka na Turné vylepšil sezonní maximum, kariérní úspěch slaví Nikaido
V zákulisí se proto objevily spekulace, že někteří sportovci se mohli snažit měření ovlivnit dočasným zvětšením svých intimních partií pomocí různých lékařských pomůcek či prostředků, například injekcemi kyseliny hyaluronové.
Sám šéf Hafele přitom tvrdí: „Mohu vyloučit, že by při skenování byly použity viditelné pomůcky. Kontroly jsou velmi důkladné,“ uvedl.