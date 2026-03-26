Motiv vlka se stal ústředním prvkem celé vizuální podoby Mercedesu pro Velkou cenu Japonska. Jeho ilustrace se objeví na předním křídle formulí a promítla se i do podoby závodního oblečení jezdců.
Avšak zatímco motiv vlka na monopostech se setkal s nadšením, kombinézy vyvolaly rozporuplné reakce.
Mnozí fanoušci speciální outfit chválí. Objevují se ale i tací, kterým světlé motivy místo vlčí srsti či stop po drápech připomínají spíše skvrny od barvy.
„Vypadají jako malíři, kteří právě dokončili výmalbu pokoje,“ napsal na instagramu jeden z komentujících. „Třeba jsou to ty kombinézy, co měli na sobě, když přemalovávali auta,“ zažertoval další.
Dalším piloti v nových kombinézách připomněli pekaře. „Asi se jim rozsypal pytel mouky,“ píše se v jednom z komentářů. „Takhle vypadám, když doma zkouším něco péct,“ konstatoval další.
Mercedes do třetího závodu sezony vstupuje ve velmi silné pozici. Vede průběžné pořadí Poháru konstruktérů a jeho jezdci zatím udávají tempo i v šampionátu pilotů. George Russell drží první místo, Kimi Antonelli je druhý.