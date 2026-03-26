Malovali v nich snad něco? Fanoušci si utahují z nových kombinéz Mercedesu

  17:13
Mercedes nastoupí o víkendu při Velké ceně Japonska se speciálním vizuálem inspirovaným motivem vlka. Vedle upraveného lakování monopostu připravil tým F1 ve spolupráci se značkou Adidas také nové závodní kombinézy a přilby. Tradiční černý základ tentokrát doplňují světlé prvky. Speciální oblečení George Russella a Kimiho Antonelliho ale u fanoušků vyvolává spíše rozpaky.
George Russell a Kimi Antonelli v kombinézách pro Velkou cenu Japonska 2026

George Russell a Kimi Antonelli v kombinézách pro Velkou cenu Japonska 2026 | foto: Facebook/@Mercedes-AMG Petronas F1 Team

George Russell ve speciální kombinéze pro Velkou cenu Japonska 2026
Kimi Antonelli ve speciální kombinéze pro Velkou cenu Japonska 2026
Piloti stáje Mercedes George Russell (vpravo) a Kimi Antonelli
Piloti stáje Mercedes George Russell (vpravo) a Kimi Antonelli
Motiv vlka se stal ústředním prvkem celé vizuální podoby Mercedesu pro Velkou cenu Japonska. Jeho ilustrace se objeví na předním křídle formulí a promítla se i do podoby závodního oblečení jezdců.

Avšak zatímco motiv vlka na monopostech se setkal s nadšením, kombinézy vyvolaly rozporuplné reakce.

Mnozí fanoušci speciální outfit chválí. Objevují se ale i tací, kterým světlé motivy místo vlčí srsti či stop po drápech připomínají spíše skvrny od barvy.

mercedesamgf1

Unique race suits. Unique helmets. Unique collaboration.

Presenting our look for Suzuka, with @adidasy3 ‍

25. března 2026 v 12:59, příspěvek archivován: 26. března 2026 v 12:36
„Vypadají jako malíři, kteří právě dokončili výmalbu pokoje,“ napsal na instagramu jeden z komentujících. „Třeba jsou to ty kombinézy, co měli na sobě, když přemalovávali auta,“ zažertoval další.

Dalším piloti v nových kombinézách připomněli pekaře. „Asi se jim rozsypal pytel mouky,“ píše se v jednom z komentářů. „Takhle vypadám, když doma zkouším něco péct,“ konstatoval další.

mercedesamgf1

Presenting… our Japanese GP livery

24. března 2026 v 14:00, příspěvek archivován: 26. března 2026 v 12:40
Mercedes do třetího závodu sezony vstupuje ve velmi silné pozici. Vede průběžné pořadí Poháru konstruktérů a jeho jezdci zatím udávají tempo i v šampionátu pilotů. George Russell drží první místo, Kimi Antonelli je druhý.

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Krasobruslařští šampioni z Prahy 1993: Úspěšní trenéři, závislost i tragická smrt

Jak dopadli šampioni z pražského MS v krasobruslení v roce 1993?

V pražské O2 areně odstartovalo mistrovství světa v krasobruslení. Naposledy se zde světová elita představila v roce 1993. Na ledě tehdy nově vzniklé České republiky stáli budoucí olympijští...

Senzace! Manuel je halovou mistryní světa na čtyřstovce, vylepšila si osobní rekord

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa.

V pouhých dvaceti letech slaví Lurdes Gloria Manuel famózní úspěch, v Toruni se stala halovou mistryní světa na trati 400 metrů! Ve finále si vylepšila osobní rekord na 50,76 a má první individuální...

ONLINE: Plzeň - Sparta 1:1, hosté před koncem třetiny srovnávají. Trefil se Krejčík

Plzeňský gólman Malík pozoruje letící kotouč v extraligovém čtvrtfinále se...

Hokejová extraliga může v play off poznat druhého semifinalistu. Čtvrtfinálový mečbol má Plzeň, která si postup mezi nejlepší čtyři týmy může zajistit na domácím ledě proti Spartě. Duel startuje v...

26. března 2026  17:15,  aktualizováno  18:05

Všechno do útoku! přejí si čtenáři na Irsko. Chtějí Schicka i Chorého, vynechali Součka

Nový kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek (uprostřed) vede první trénink...

Jediným defenzivnějším hráčem nad obránci by zůstal veterán Darida. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě hlasovali o ideální sestavě na Irsko a zvolili ofenzivní variantu. Mezi jedenácti vyvolenými...

26. března 2026  17:20

Reshtenko upadl, přesto na MS postupuje. Krátkému programu v Praze vládl Malinin

Ilia Malinin během krátkého programu na MS v Praze.

Český krasobruslař Georgii Reshtenko poprvé v kariéře postoupil na mistrovství světa do volných jízd. Bronzový medailista z lednového mistrovství Evropy v krátkém programu na šampionátu v Praze sice...

26. března 2026  14:22,  aktualizováno  17:18

Zemřel první fotbalista za milion liber. Bývalému italskému kanonýrovi bylo 79 let

Giuseppe Savoldi.

Ve věku 79 let zemřel bývalý italský reprezentant Giuseppe Savoldi, který jako první fotbalista v historii přestoupil za částku přesahující milion liber. Informovala o tom agentura ANSA.

26. března 2026  17:03

OKD i Chance. Fotbalová Karviná přichází kvůli korupční kauze o sponzory

Kapitán fotbalistů MFK Karviná Jiří Fleišman sleduje míč spolu s...

Rozsáhlá korupční kauza v českém fotbale si u klubu MFK Karviná, který je vyšetřován kvůli podezření z ovlivňování zápasů vybírá první daň. Generální partner OKD s ním ukončil spolupráci, stejně tak...

26. března 2026  9:34,  aktualizováno  16:59

Zmařené plány, pak životní forma. Zacha tlačí Boston k nečekanému úspěchu

Pavlu Zachovi přistály po třetí brance pod nohy čepice.

Před olympiádou nadšeně mluvil o vidině zlaté medaile a italském setkání s kamarádkou Lindsey Vonnovou. Jenže se zranil a do Milána vůbec neodletěl. Nucená přestávka Pavlu Zachovi svým způsobem...

26. března 2026  16:40

V civilu je zubařem, na MS už dotáhl rodný Island. Kdo vede Iry do baráže s Českem?

Trenér irského národního týmu Heimir Hallgrímsson z Islandu.

V létě 2016 byl jako asistent u toho, když fotbalová reprezentace Islandu, jeho rodné země, šokovala Anglii a postoupila do čtvrtfinále Eura. Už z pozice hlavního trenéra ji o dva roky později dotáhl...

26. března 2026  16:20

Ve vazbě kvůli fotbalové kauze skončili čtyři obvinění, mezi nimi Prokeš i Býma

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Kvůli fotbalové korupční kauze skončili ve vazbě celkem čtyři obvinění, mezi nimi jsou Jakub Prokeš, bývalý manažer třetiligového Startu Brno, a také Pavel Býma, bývalý funkcionář FC Zlínsko a...

26. března 2026  12:56,  aktualizováno  16:12

Primátor Karviné prolomil dvoudenní mlčení a vyjádřil se k obvinění z korupce

Karvinský fotbalový klub a primátora Jana Wolfa vyšetřují kvůli obvinění z...

Karvinský primátor Jan Wolf (nestr.) prolomil po dvou dnech své mlčení ohledně fotbalové korupční kauzy, v níž je obviněn, a prostřednictvím mluvčí magistrátu poslal médiím prohlášení. V něm uvedl,...

26. března 2026  15:18,  aktualizováno  15:58

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Jihlava má nového trenéra. Nikl se upsal Vysočině, asistentem bude Sodoma

Jeden z českobudějovických trenérů Marek Nikl sleduje utkání v Brně.

Blesková operace dokončena. Ještě v pondělí Lukáš Vaculík, ředitel FC Vysočina, sepisoval seznam vhodných kandidátů, ve čtvrtek už tým vedl Marek Nikl. Bývalý kouč Příbrami, Českých Budějovic či...

26. března 2026  15:53

Opavu přebírá asistent Navrátil, novým asistentem v Dukle je Šmarda

Asistent trenéra jihlavských fotbalistů Michal Šmarda

Fotbalisty Opavy po pondělním odchodu trenéra Romana Nádvorníka povede dosavadní realizační tým. Do role hlavního kouče se z pozice asistenta posune Jan Navrátil. Novým asistentem trenéra Pavla...

26. března 2026  14:15,  aktualizováno  15:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.