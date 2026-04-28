Fialový Mercedes? Antonelli a Russell v Miami překvapí novými barvami

  14:57
Mercedes chystá na Velkou cenu Miami nezvyklou změnu. Jeho piloti George Russell a Kimi Antonelli by se během nadcházejícího víkendu měli představit v netradičních fialových kombinézách, které výrazně vybočují z klasického černo-stříbrného stylu stáje.
Piloti Mercedesu George Russell a Kimi Antonelli v Miami obléknou fialové...

Piloti Mercedesu George Russell a Kimi Antonelli v Miami obléknou fialové kombinézy. Barva vychází z partnerství s platformou Nu. | foto: Nubank

Piloti Mercedesu George Russell a Kimi Antonelli v Miami obléknou fialové...
Piloti Mercedesu George Russell a Kimi Antonelli v Miami obléknou fialové...
Italský pilot Andrea Kimi Antonelli z týmu Mercedes s cenou pro vítěze Velké...
Piloti stáje Mercedes George Russell (vpravo) a Kimi Antonelli
Kolotoč formule 1 se po měsíční pauze způsobené zrušenými závody znovu roztáčí a jedním z témat před startem závodního víkendu na Floridě je nový vizuál stáje z Brackley.

Poprvé v historii Mercedesu by se v paddocku měly objevit tři odlišné designy kombinéz pro jednotlivé dny závodního víkendu, všechny ve fialové barvě spojené s partnerskou platformou digitálních finančních služeb Nu.

Novinku tým oznámil prostřednictvím videa na sociálních sítích, ve kterém si oba jezdci vybírají podobu svých kombinéz pro nadcházející závod. Poté, co zavrhli několik variant, se nakonec zaměřili na fialové provedení, se kterým byli spokojeni.

Speciální závodní kombinézy navíc obvykle doprovází i upravené barevné ladění celého týmu, dá se proto očekávat, že by se na okruhu v Miami mohl objevit i monopost v podobném stylu.

Malovali v nich snad něco? Fanoušci si utahují z nových kombinéz Mercedesu

Pod videem se okamžitě objevily desítky reakcí. Někteří si z nové barvy utahovali a přirovnávali ji třeba k postavičkám z dětského seriálu Teletubbies nebo k lilku. Objevilo se i rýpnutí směrem ke konkurenci: „Gratuluji – právě jste našli způsob, jak trumfnout ten oranžový overal McLarenu. Je zatraceně ohavný!“ zaznělo v jednom z komentářů.

Vedle kritiky se ale objevila i řada pozitivních reakcí. Část fanoušků ocenila, že Mercedes zkouší vystoupit ze své tradiční barevné šablony a přichází s odvážnější variantou.

Mercedes se v Miami postaví na start v pozici lídra šampionátu. Antonelli je po poslední Velké ceně Japonska na čele průběžného pořadí, hned před svým kolegou Russellem.

Tipsport - partner programu
Svrčina vs. GillTenis - - 28. 4. 2026:Svrčina vs. Gill //www.idnes.cz/sport
Živě6:6
  • 1.33
  • -
  • 3.22
Kopřiva vs. JódarTenis - - 28. 4. 2026:Kopřiva vs. Jódar //www.idnes.cz/sport
28. 4. 16:00
  • 5.30
  • -
  • 1.17
Forejtek vs. BartoňTenis - - 28. 4. 2026:Forejtek vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
28. 4. 16:00
  • 2.07
  • -
  • 1.69
Třinec vs. PardubiceHokej - Finále - 28. 4. 2026:Třinec vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
28. 4. 17:00
  • 2.44
  • 3.88
  • 2.66
PSG vs. BayernFotbal - - 28. 4. 2026:PSG vs. Bayern //www.idnes.cz/sport
28. 4. 21:00
  • 2.53
  • 3.95
  • 2.64
Menšík vs. ZverevTenis - - 28. 4. 2026:Menšík vs. Zverev //www.idnes.cz/sport
28. 4. 21:30
  • 2.76
  • -
  • 1.46
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
28. dubna 2026  15:18

Fialový Mercedes? Antonelli a Russell v Miami překvapí novými barvami

Piloti Mercedesu George Russell a Kimi Antonelli v Miami obléknou fialové...

Mercedes chystá na Velkou cenu Miami nezvyklou změnu. Jeho piloti George Russell a Kimi Antonelli by se během nadcházejícího víkendu měli představit v netradičních fialových kombinézách, které...

28. dubna 2026  14:57

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

