Fialový Mercedes? Antonelli a Russell v Miami překvapí novými barvami

Kolotoč formule 1 se po měsíční pauze způsobené zrušenými závody znovu roztáčí a jedním z témat před startem závodního víkendu na Floridě je nový vizuál stáje z Brackley.
Poprvé v historii Mercedesu by se v paddocku měly objevit tři odlišné designy kombinéz pro jednotlivé dny závodního víkendu, všechny ve fialové barvě spojené s partnerskou platformou digitálních finančních služeb Nu.
Novinku tým oznámil prostřednictvím videa na sociálních sítích, ve kterém si oba jezdci vybírají podobu svých kombinéz pro nadcházející závod. Poté, co zavrhli několik variant, se nakonec zaměřili na fialové provedení, se kterým byli spokojeni.
Speciální závodní kombinézy navíc obvykle doprovází i upravené barevné ladění celého týmu, dá se proto očekávat, že by se na okruhu v Miami mohl objevit i monopost v podobném stylu.
Malovali v nich snad něco? Fanoušci si utahují z nových kombinéz Mercedesu
Pod videem se okamžitě objevily desítky reakcí. Někteří si z nové barvy utahovali a přirovnávali ji třeba k postavičkám z dětského seriálu Teletubbies nebo k lilku. Objevilo se i rýpnutí směrem ke konkurenci: „Gratuluji – právě jste našli způsob, jak trumfnout ten oranžový overal McLarenu. Je zatraceně ohavný!“ zaznělo v jednom z komentářů.
Vedle kritiky se ale objevila i řada pozitivních reakcí. Část fanoušků ocenila, že Mercedes zkouší vystoupit ze své tradiční barevné šablony a přichází s odvážnější variantou.
Mercedes se v Miami postaví na start v pozici lídra šampionátu. Antonelli je po poslední Velké ceně Japonska na čele průběžného pořadí, hned před svým kolegou Russellem.