Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují škobrtnutí Američanky u jedné z branek i jak se následně řítí k zemi.
Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském sjezdu (8. února 2026) | foto: AP

Pád Lindsey Vonnové v olympijském sjezdu. (8. února 2026)
Američanka Lindsey Vonnová a její pád při olympijském sjezdu.
Lindsey Vonnová padá v olympijském sjezdu. (8. února 2026)
Lindsey Vonnová padá v olympijském sjezdu. (8. února 2026)
37 fotografií

Snímky se povedlo pořídit Jacquelyn Martinové, oceňované fotografce agentury AP. Při nedělním sjezdu v Cortině stála na tom správném místě a sérií snímků zachytila blížící se tragédii Vonnové.

Snímek ukazuje zlomek sekundy, ve kterém se jízda Vonnové vymkne kontrole. Její řeč těla ukazuje, že je něco v nepořádku. Obklopují ji bílé mraky shora, zespodu pak bílý sníh. Stráví ve vzduchu zlomek sekundy, než se začne nekontrolovaně řítit k zemi.

Pád Lindsey Vonnové v olympijském sjezdu. (8. února 2026)

Lindsey Vonnová padá v olympijském sjezdu. (8. února 2026)

„Náš tým si tohle místo vybral jako dobré pro scénický snímek závodníků v nádherných Dolomitech, který by doplnil snímky kolegů, kteří stojí na kopci,“ řekla Martinová.

Dodala, že její prioritou bylo zachytit Vonnovou v kombinaci s horami, aby divák mohl správně vnímat dané místo.

Hororový závod Vonnové doprovázeli také filmaři, dokumentovali její comeback

„Sjela jsem třemi lanovkami a na lyžích na místo a pak se pokusila v okolí najít čisté a zajímavé pozadí,“ popisovala fotografka, která od roku 2006 píše o politice v Bílém domě a Kongresu a jako fotografka procestovala svět. Sama od svých tří let lyžuje a tohle jsou její první olympijské hry.

„Pomocí teleobjektivů z hory jsem použila extrémně vysokou rychlost závěrky, protože na zachycení Vonnové a ostatních sportovců jsem měla jen zlomek sekundy. Chtěla jsem zachytit samotný vrchol akce a zároveň mít silný snímek Vonnové ze závodu,“ dodala.

Jízda 41leté Vonnové skončila už po třinácti sekundách. Se zlomenou nohou ji transportoval do nemocnice vrtulník. Podle pondělního vyjádření ji lékaři dvakrát operovali. Na olympiádě startovala i přesto, že na konci ledna si ve sjezdu Světového poháru v Crans Montaně přetrhla přední zkřížený vaz v koleni.

