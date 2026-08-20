Ke sportu měla zpěvačka vždy blízko. „Vyrůstala jsem v Liverpoolu, takže mám fotbal v krvi. Je úžasné sledovat, jak se ženský fotbal rozvíjí od nejnižších soutěží až po mezinárodní scénu,“ uvedla.
Sheffield má navíc pro Mel C zvláštní význam. V tamním klubu The Leadmill odehrála svůj první sólový koncert. Se Spice Girls ve městě napsala a nahrála hit Say You’ll Be There a na Don Valley skupina poprvé vystoupila před stadionovým publikem.
✍️ LAVERY IS A CLUB PLAYER! 🔴⚫— Sheffield FC Women (@SFCWomen) August 15, 2026
Sheffield FC Women are delighted to confirm the signing of midfielder Evie Lavery! 🙌
Evie joins Club having previously represented Leeds United and Sheffield United, adding further quality to the midfield ahead of the new season. ⚽️ pic.twitter.com/6pMnttOd53
„Možnost stát se součástí této cesty v nejstarším fotbalovém klubu světa mě naplňuje obrovskou hrdostí. Nové dresy miluju a budu je nosit s pýchou. Už se nemůžu dočkat, až budu týmu fandit přímo u hřiště,“ dodala zpěvačka.
Hráčky i fanoušci se s příchodem slavné sponzorkyně mohou těšit na nové dresy s jejím jménem. Kolekce vznikla ve spolupráci se značkou Adidas a společností Pro Soccer. Domácí sada bude červená, venkovní modrá. Dresy pro dospělé vyjdou v přepočtu zhruba na 1500 korun, dětské přibližně na 1100 korun. Výtěžek podpoří ženský tým a rozvoj místního fotbalu.
Sheffield FC vznikl v roce 1857 a je považován za nejstarší dosud fungující fotbalový klub světa. Jeho ženský tým byl založen v roce 2003 a působí v soutěži FA Women’s National League Division One Midlands.