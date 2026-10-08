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Medveděv se šel omluvit zraněnému fanouškovi do nemocnice, přinesl i dárek

Autor:
  14:17
Daniil Medveděv opouští kurt po diskvalifikaci v semifinále turnaje v Pekingu.

Daniil Medveděv opouští kurt po diskvalifikaci v semifinále turnaje v Pekingu. | foto: Reuters

Ošetřování diváka, kterého zasáhl tenista Daniil Medveděv.
Daniil Medveděv trefil v semifinále turnaje v Pekingu míčem jednoho z diváků.
Daniil Medveděv je diskvalifikován v semifinále turnaje v Pekingu.
Daniil Medveděv opouští kurt po diskvalifikaci v semifinále turnaje v Pekingu.
5 fotografií
Ruský tenista Daniil Medveděv splnil svůj slib po nešťastném incidentu na turnaji v Pekingu. Poté, co míčkem zasáhl diváka do obličeje a byl diskvalifikován, se za zraněným fanouškem osobně vydal do nemocnice. Přišel se omluvit a přinesl mu i dárek.

Medveděv navštívil zraněného muže v nemocnici, kde mu věnoval podepsanou raketu s nápisem „I am sorry!“, tedy „Je mi to líto!“ Fanoušek by měl být v pořádku a bez vážnějších zranění.

Trefil diváka a diskvalifikovali ho. Hrozný pocit, kál se Medveděv. Šok, říkal Djokovič

K incidentu došlo v semifinále proti Novaku Djokovičovi za stavu 7:5 a 5:3 pro srbského tenistu. Ten zakončil výměnu vítězným forhendovým volejem a míček se odrazil od reklamního panelu. Medveděv ho následně bekhendem odpálil do hlediště, kde zasáhl muže v první řadě do levého oka. Zraněný divák musel vyhledat lékařskou pomoc.

Hlavní rozhodčí Mohamed Lahyani po konzultaci s vedením turnaje rozhodl o okamžité diskvalifikaci za nebezpečné zacházení s míčkem. Medveděv proti verdiktu neprotestoval a za incident se omlouval ještě před odchodem ze stadionu.

„Především je mi strašně líto toho diváka. Doufám, že se mu budu moci omluvit osobně a zjistit, jak se cítí,“ uvedl novinářům a zdůraznil, že šlo o nehodu.

„Na záběrech je vidět, že jsem míček neodpálil ve vzteku. Dělám spoustu věcí špatně, ale bezhlavé odpalování míčků ke mně obvykle nepatří,“ dodal.

Nešťastný odpal vyšel Medveděva draho. Kvůli diskvalifikaci přišel o 200 bodů do žebříčku i o turnajovou odměnu ve výši zhruba 4,3 milionu korun. Navíc si výrazně zkomplikoval boj o účast na Turnaji mistrů.

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