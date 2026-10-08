Medveděv navštívil zraněného muže v nemocnici, kde mu věnoval podepsanou raketu s nápisem „I am sorry!“, tedy „Je mi to líto!“ Fanoušek by měl být v pořádku a bez vážnějších zranění.
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Trefil diváka a diskvalifikovali ho. Hrozný pocit, kál se Medveděv. Šok, říkal Djokovič
K incidentu došlo v semifinále proti Novaku Djokovičovi za stavu 7:5 a 5:3 pro srbského tenistu. Ten zakončil výměnu vítězným forhendovým volejem a míček se odrazil od reklamního panelu. Medveděv ho následně bekhendem odpálil do hlediště, kde zasáhl muže v první řadě do levého oka. Zraněný divák musel vyhledat lékařskou pomoc.
Daniil went to the hospital to personally apologize tobthe injured fan he hit with a ball in Beijing. Hé gave him a signed racquet with the words "I'm sorry". The spectator is doing well and no serious injuries were reported, but he is not willing to provide more information!❤️ https://t.co/PijKlCuGM7— Liza (@Liza1358335) October 7, 2026
Hlavní rozhodčí Mohamed Lahyani po konzultaci s vedením turnaje rozhodl o okamžité diskvalifikaci za nebezpečné zacházení s míčkem. Medveděv proti verdiktu neprotestoval a za incident se omlouval ještě před odchodem ze stadionu.
„Především je mi strašně líto toho diváka. Doufám, že se mu budu moci omluvit osobně a zjistit, jak se cítí,“ uvedl novinářům a zdůraznil, že šlo o nehodu.
Not the ending we expected 😮 @DjokerNole advances to the Beijing final after Medvedev is defaulted whilst down 5-7 3-5 #ChinaOpen https://t.co/Pae5eNrJ6W— Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2026
„Na záběrech je vidět, že jsem míček neodpálil ve vzteku. Dělám spoustu věcí špatně, ale bezhlavé odpalování míčků ke mně obvykle nepatří,“ dodal.
Nešťastný odpal vyšel Medveděva draho. Kvůli diskvalifikaci přišel o 200 bodů do žebříčku i o turnajovou odměnu ve výši zhruba 4,3 milionu korun. Navíc si výrazně zkomplikoval boj o účast na Turnaji mistrů.