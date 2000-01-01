Letošní olympijské hry byly pro řadu sportovců vrcholem čtyřletého snažení, a tak si nyní dopřávají zasloužený odpočinek. Medailistky z her v Miláně a Cortině si po náročné sezoně užívají volnější režim, čas s rodinou, cestování i povinnosti, na které během závodů není prostor. Jak tráví poslední týdny soupeřky českých reprezentantek?
Rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila k nejvýraznějším tvářím letošní olympiády, přinejmenším na sociálních sítích. Na oválu vybojovala zlato na 1000 metrů i stříbro na pětistovce, po sezoně si tak dopřává zasloužené volno. To tráví především cestováním. Fanouškům ukázala snímky z lyžařské dovolené i z New Yorku a naznačila, že si mimo závodní období ráda odpustí přísný stravovací režim.
Kolotoč společenských akcí po sezoně naplno roztáčí lyžařka Mikaela Shiffrinová. Nechyběla ani na setkání se sponzory a týmovými kolegy, kde se slavila uplynulá sezona i premiéra závěrečné epizody dokumentu On The Edge, který mapuje zákulisí amerického lyžařského týmu.
Hned tři medaile si z letošních her odvezla fenoménka akrobatického lyžování Eileen Guová, která po náročné sezoně vyrazila za odpočinkem do exotiky. O snímky z dovolené se podělila i se svými sledujícími na instagramu.
O poznání divočeji pojala volno olympijská vítězka ze super-G a obřího slalomu Federica Brignoneová. Vyrazila na horskou party ve stylu 80. let.
Podobně laděný odpočinek si dopřává i Rakušanka Cornelia Hütterová, která díky bronzu stála s Brignoneovou na stupních vítězů v super-G. Navštívila populární Electric Mountain Festival v rakouském Söldenu.
Uvolněnější program zvolila také německá lyžařka Emma Aicherová, stříbrná z olympijského sjezdu, která se odreagovala na fotbalovém utkání v Salcburku.
Nabitý program má krasobruslařka Alysa Liuová. Olympijská šampionka se v posledních měsících objevila na pařížském týdnu módy, předávala hudební cenu zpěvačce Taylor Swift a zahrála si i v klipu zpěvačky Laufey. Tam se objevila po boku herce Hudsona Williamse ze seriálu Spalující rivalita a Megan Skiendielové ze skupiny Katseye.
Liuová je také součástí populární show Stars on Ice, se kterou objíždí svět. Vystupuje v ní mimo jiné po boku olympijských medailistek v tancích na ledě - Kanaďanky Piper Gillesové a Američanky Madison Chockové.
Právě Chocková během volna vyrazila se svým manželem a krasobruslařským partnerem Evanem Batesem na návštěvu filmových studií Universal Studios.
Dovolenou na Filipínách sdílela se svými sledujícími Nizozemka Xandra Velzeboerová, dvojnásobná olympijská vítězka v short tracku na tratích 500 a 1000 metrů.
Její soupeřka Italka Arianna Fontanaová si mezitím užila ochutnávku vín v údolí Valtellina v Lombardii. Na hrách v Miláně a Cortině vybojovala tři medaile a celkově má ze short tracku už čtrnáct olympijských cenných kovů, což z ní dělá nejúspěšnější olympioničku v historii italského sportu.
Za poznáváním vyrazila také další nizozemská rychlobruslařka Femke Koková, olympijská vítězka na 500 metrů a stříbrná na dvojnásobné trati. S kamarádkou zamířila do Kodaně.
Norská rychlobruslařka Ragne Wiklundová si z Itálie odvezla tři olympijské medaile, přesto nezahálí a věnuje se sportu i po sezoně v doprovodu svého psího mazlíčka.
Volné dny si užívá také Kanaďanka Valérie Maltaisová, bronzová na rychlobruslařských tratích 1500 a 3000 metrů, která na jedné z akcí narazila i na českého dvojnásobného medailistu Metoděje Jílka.
Hvězdná běžkyně na lyžích Frida Karlssonová se po sezoně potkala s další legendou tohoto sportu Johannesem Hösflotem Klaebem. Společně nafotili kampaň pro svého partnera.
Klidnější režim zvolila další výrazná osobnost běžeckého lyžování Jessie Digginsová, která odpočívá s knihou v ruce.
Švédka Ebba Anderssonová na letošních hrách vybojovala zlato na 50 km, stříbro na 10 i 20 km a také ve štafetě, a tak si teď může dopřávat odpočinek v klidu lesa.
Zatímco Anderssonová vyhledala klid, její norská soupeřka Heidi Wengová zamířila do rušného Londýna. Z italských her si přitom přivezla tři cenné kovy.
Za poznáváním vyrazila i akrobatická lyžařka Megan Oldhamová, která letos získala olympijské zlato v big airu a bronz ve slopestylu. Na sociálních sítích se pochlubila krásami Madeiry.
Aktivní odpočinek vyhledává italská soupeřka Evy Adamczykové Michela Moioliová, která s přáteli vyráží na pravidelné cyklovyjížďky.
Kilometry po sezoně najíždí také lyžařka Sara Hectorová, která si letos pod pěti kruhy dojela pro stříbro v obřím slalomu.
