Když skončí sezona. Jak odpočívají medailistky z letošní olympiády?
Nejen dokonalé fotky. Atletka Schmidtová přiblížila realitu, fanoušci ji chválí
Alica Schmidtová ví, jak oslovit své fanoušky. Německá atletka a influencerka, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, se na svém Instagramu podělila o neobvyklý příspěvek....
Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?
Na Slovensku začalo hokejové mistrovství světa hráčů do 18 let. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých hokejových hvězd...
KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky
Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...
KVÍZ: Nejen pro tenisové znalce. Poznáte všechny světové jedničky v historii?
Od zavedení tenisového světového žebříčku v srpnu roku 1973 se na prvním místě objevilo 29 hráčů. Jde o nejexkluzivnější společnost, jakou tento sport nabízí. Poznáte podle fotografií všechny její...
Strýcová zvládla na Bostonském maratonu osobák. Běželi i Clintonová a Chára
Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí v Bostonu vyjímaly i některé známé tváře. Nejprestižnější maratonské klání si poprvé vyzkoušela i bývalá tenistka Barbora Strýcová, potřetí...
Krejčího tým pustil obří náskok a je na pokraji vyřazení. Debakl utrpěli i Lakers
Basketbaloví Portland Trail Blazers v NBA nestačili na San Antonio Spurs doma 93:114, přestože si v úvodní půli utvořili výrazný náskok. V 1. kole play off proto prohrávají už 1:3 na zápasy. Tým...
Nelly Kordová vyhrála první major sezony a vrací se na post světové jedničky
Americká golfistka Nelly Kordová vyhrála úvodní major sezony LPGA v Houstonu. Díky triumfu na Chevron Championship se dcera bývalého českého tenisty Petra Kordy vrátila do čela světového žebříčku....
To se nikdy nemělo stát. Vyloučený gólman dal pěstí soupeři a vyprovokoval potyčku
Přestal se ovládat a neudržel se. Když fotbalový brankář Esteban Andrada z druholigové španělské Zaragozy viděl druhou žlutou kartu za strčení do kapitána Jorgeho Pulida z Huesky, ještě se za ním...
Plíšková ve 34 letech zažívá obrození. Nečekala jsem, že budu hrát takhle, žasne
Z posledních šesti zápasů pětkrát vyhrála, porazila tři soupeřky z top 40. Že se letos vrací na elitní turnaje po rok a půl dlouhé pauze a dvou operacích? Že před měsícem oslavila 34. narozeniny? Na...
Pogačar 2.0? Na Seixase se dál pějí ódy. Zní ale i varování: Snad to ustojí psychicky
Ne, nic se nezměnilo. Už potřetí v řadě a počtvrté celkově si Slovinec Tadej Pogačar šlapal pro vítězství na legendární klasice Lutych–Bastogne–Lutych. Cílovou rovinkou projížděl naprosto osamoceně,...
Nečas asistoval u postupové výhry, Boston schytal debakl od Buffala
Hokejisté Bostonu s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou v sestavě v neděli podlehli Buffalu vysoko 1:6 a v sérii play off NHL tak ztrácí 1:3 na zápasy. Naopak hladký postup 4:0 již mohl slavit Martin...
Sedlák odmítl výzvu k bitce, pak gólem rozhodl: Nejsem blázen, není mi dvacet
Zase potvrdil obří vliv na výsledky pardubických hokejistů. Lukáš Sedlák v nedělním pátém duelu extraligového finále na první branku nahrál, druhou vítěznou (2:1) sám dal. Přitom kdyby chvíli před...
Hrdý majitel Dukly po baráži: Chtěl bych, aby nás vzali do extraligy
Na krku klubovou šálu, na tváři úsměv, v duši mír. Slavomír Pavlíček ukončil svoji první sezonu v Dukle jako většinový majitel stále prvoligového klubu, po ztracené baráži v Litvínově z něj přesto...
Vznikly u semaforu, ovlivňují boj o titul. Sehrají karty výraznou roli i v závěru ligy?
Ve sparťanské brance tenkrát stál teenager Petr Čech. Na hlavě měl ještě nagelované bodliny místo ochranné helmy a v Ďolíčku, který vřel nadšením, přišel po zdánlivě neškodné ráně Meleckého o...
Nezmar Čachotský: Nádrž byla prázdná. Baráž? Zakázali nám o ní mluvit
Už 44 let, 70 zápasů v sezoně. Kapitán jihlavských hokejistů Tomáš Čachotský je nezničitelný, ale taková nálož dostala i jeho. Po baráži, kterou po sobotním krachu 0:5 v Litvínově ztratila jeho Dukla...
Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finále, kde sledovat
Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...
Lehečka v Madridu do osmifinále prosvištěl, dál jdou i Plíšková a Kopřiva
Tenista Jiří Lehečka na turnaji v Madridu porazil 6:4 a 6:2 Alexe Michelsena a postoupil do osmifinále. Poprvé v kariéře se na Masters dostal do čtvrtého kola Vít Kopřiva, jehož soupeř Arthur...