Hokejové mistrovství světa se ve Švýcarsku koná už pojedenácté. Pro český a předtím i československý národní tým jde o pořadatelskou zemi s bohatou, ale zatím nedotaženou historií. Medaile odsud vozil opakovaně, na titul mistra světa však ve Švýcarsku nikdy nedosáhl. Zda se to na letošním šampionátu podaří současné reprezentaci pod vedením trenéra Radima Rulíka, se teprve ukáže. Připomeňte si, jak si ve Švýcarsku vedly české a československé výběry před ní.
Poprvé se mistrovství světa konalo ve Švýcarsku v roce 1928 ve Svatém Mořici. Tehdy šlo o součást zimních olympijských her. A pro národní tým o nejhorší umístění na švýcarské půdě v historii. Československo skončilo na děleném sedmém místě a do bojů o medaile se neprotlačilo. Titul získala Kanada, která turnaj ovládla bez inkasovaného gólu.
V roce 1935 se hrálo v Davosu a československý tým byl už mnohem blíž stupňům vítězů. Skončil čtvrtý, těsně za Velkou Británií. Zlato si znovu odvezla Kanada. Turnaj byl na svou dobu mimořádně obsazený, představilo se na něm patnáct zemí.
Poslední šampionát před dlouhou válečnou pauzou hostila města Basilej a Curych. Československo znovu skončilo čtvrté, medaile mu unikla za Kanadou, USA a domácím Švýcarskem.
Také v roce 1948 šlo o olympijský turnaj, který se zároveň počítal jako mistrovství světa. Československo ve Svatém Mořici získalo stříbro a o titul přišlo jen kvůli horší bilanci při rovnosti bodů s Kanadou.
Šampionát v Basileji a Curychu v roce 1953 měl pro Československo hořkou dohru. Reprezentace z turnaje odstoupila kvůli státnímu smutku po úmrtí prezidenta Klementa Gottwalda, její výsledky byly anulovány a pořadí se uzavíralo bez ní. Mistrem světa se poprvé stalo Švédsko.
V roce 1961 se hrálo v Ženevě a Lausanne a Československo se znovu vrátilo na stupně vítězů. Skončilo druhé za Kanadou, ale zároveň se stalo mistrem Evropy, protože v evropské části pořadí předčilo i Sovětský svaz. Kanada tehdy získala světový titul, na další triumf na MS ale čekala dlouhých 33 let.
Šampionát v Bernu a Ženevě přinesl v roce 1971 další československé stříbro. Titul vyhrál Sovětský svaz, který tím prodloužil svou mimořádnou zlatou sérii, třetí skončilo Švédsko. Jiří Holeček byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje a Jan Suchý nejlepším obráncem.
Rok 1990 přinesl poslední medaili československého týmu na švýcarské půdě. Na šampionátu hraném v Bernu a Fribourgu obsadilo Československo třetí místo. Na snímku vidíte v bráně tehdy pětadvacetiletého Dominika Haška.
Český tým se do Švýcarska vrátil krátce po zlatém Naganu a znovu z toho byla medaile. Tým pod vedením Ivana Hlinky vybojoval bronz, když za sebou nechal domácí Švýcary. Nestačil jen na Švédsko a Finsko. Mistrem světa se stal výběr Tre Kronur.
Šampionát v roce 2009 se hrál v Bernu a Klotenu. Česká reprezentace skončila šestá, když ve čtvrtfinále podlehla Švédsku 1:3. Titul získalo Rusko, které ve finále porazilo Kanadu 2:1, bronz brali Švédové.
Letošní mistrovství světa se koná ve městech Curych a Fribourg. Šampionát se do země helvétského kříže vrátil po dlouhých 17 letech. Švýcarsko jej mělo hostit v roce 2020, ale tehdy byl zrušen kvůli pandemii covidu. Česko hraje v Fribourgu. Jeho soupeři v základní skupině jsou Kanada, Slovensko, Norsko, Švédsko, Slovinsko, Dánsko a Itálie.
