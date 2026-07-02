Papájová je pryč. McLaren šokoval speciálním zbarvením pro Silverstone

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  10:30
Speciální lakování McLarenu pro Velkou cenu Velké Británie

Speciální lakování McLarenu pro Velkou cenu Velké Británie | foto: Instagram/@mclarenf1

Speciální lakování McLarenu pro Velkou cenu Velké Británie
Oscar Piastri přezouvá gumy během Velké ceny Kanady.
Lando Norris ze stáje McLaren během tréninku v Miami.
Oscar Piastri z týmu McLaren během tréninku v Miami.
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Když McLaren na jaře představil speciální zbarvení pro jubilejní 1000. závod ve formuli 1, vyslechl si i kritiku. Mnozí týmu vytýkali přílišnou konzervativnost. Teď před domácím závodem v Británii je situace opačná. Po přelakování do barev pro Silverstone je monopost k nepoznání.

Kdo by během Velké ceny Británie hledal na trati papájový McLaren, neuspěje. Stáj pro svůj domácí závod v Silverstonu připravila jednorázové zbarvení, kterému dominuje bílá barva doplněná zeleným prvkem.

Podle vyjádření týmu jde o poctu vlastní historii. „Zbarvení se inspirovalo prvním vozem týmu ve formuli 1, který debutoval při Velké ceně Monaka v roce 1966. Ve stejném roce získal Bruce McLaren také první bod týmu ve formuli 1, a to právě při Velké ceně Británie. Tím začala cesta, která McLaren definuje dodnes,“ uvedl britský tým.

Do bílé se pro nadcházející víkend sladí také jezdci Lando Norris a Oscar Piastri, kteří odloží tradiční oranžovo-černé kombinézy.

Zatímco jarní speciální zbarvení pro tisící Grand Prix fanoušci označovali za příliš nudné a konzervativní, novinka pro Silverstone vzbudila nadšení. Na sociálních sítích tým sklízí chválu.

„Takto mělo vypadat lakování pro tisící závod,“ napsal jeden z fanoušků. „Vypadá to neskutečně. Auto i kombinézy,“ přidal další. Jiní ocenili hlavně to, že McLaren na chvíli úplně opustil svou typickou oranžovou. „Jsem v šoku. Papájová je pryč! Vypadá to skvěle,“ stojí v jednom z komentářů.

Někteří příznivci dokonce volají po tom, aby se tým k původnímu vzhledu už nevracel a sezonu dokončil ve světlém monopostu.

Tohle má být speciál? McLaren drtí kritika, lakování pro tisící závod je prý nudné
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