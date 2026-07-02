Kdo by během Velké ceny Británie hledal na trati papájový McLaren, neuspěje. Stáj pro svůj domácí závod v Silverstonu připravila jednorázové zbarvení, kterému dominuje bílá barva doplněná zeleným prvkem.
Podle vyjádření týmu jde o poctu vlastní historii. „Zbarvení se inspirovalo prvním vozem týmu ve formuli 1, který debutoval při Velké ceně Monaka v roce 1966. Ve stejném roce získal Bruce McLaren také první bod týmu ve formuli 1, a to právě při Velké ceně Británie. Tím začala cesta, která McLaren definuje dodnes,“ uvedl britský tým.
Do bílé se pro nadcházející víkend sladí také jezdci Lando Norris a Oscar Piastri, kteří odloží tradiční oranžovo-černé kombinézy.
Zatímco jarní speciální zbarvení pro tisící Grand Prix fanoušci označovali za příliš nudné a konzervativní, novinka pro Silverstone vzbudila nadšení. Na sociálních sítích tým sklízí chválu.
„Takto mělo vypadat lakování pro tisící závod,“ napsal jeden z fanoušků. „Vypadá to neskutečně. Auto i kombinézy,“ přidal další. Jiní ocenili hlavně to, že McLaren na chvíli úplně opustil svou typickou oranžovou. „Jsem v šoku. Papájová je pryč! Vypadá to skvěle,“ stojí v jednom z komentářů.
Někteří příznivci dokonce volají po tom, aby se tým k původnímu vzhledu už nevracel a sezonu dokončil ve světlém monopostu.
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Tohle má být speciál? McLaren drtí kritika, lakování pro tisící závod je prý nudné