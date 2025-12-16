Bývalý šampion UFC Conor McGregor se dočkal svatebního dne. Svoji snoubenku Dee Devlinovou si vzal v historickém kostele svatého Štěpána, který se nachází přímo ve Vatikánu. Obřad proběhl v naprostém soukromí a bez účasti médií, ačkoli o plánované tajné svatbě se spekulovalo už několik měsíců.
Po církevním obřadu následovala exkluzivní oslava, která už nesla jasný McGregorův rukopis. Hosté si užívali bohatou večeři, šampaňské teklo proudem a nechyběly ani slavné McGregorovy doutníky, které Ir považuje za nedílnou součást každé velké události. Okolí svatby hlídala početná ochranka, která dbala na to, aby se k oslavám nepřiblížili žádní nezvaní hosté.
Pozornost poutalo také historické auto, kterým novomanželé odjeli – podle zahraničních médií šlo o luxusní Rolls-Royce Phantom III z 30. let minulého století. McGregor zvolil klasický černý smoking s výraznou motýlkovou kravatou, zatímco Devlinová oblékla sněhobílé svatební šaty.
McGregor a Devlinová jsou spolu od roku 2008 a vychovávají čtyři děti. Zasnoubili se v roce 2020, kdy McGregor oznámil žádost o ruku na sociálních sítích.
Zásnubní den nastal v období, kdy se bývalý šampion potýkal s osobními a právními problémy. Devlinová ho však dlouhodobě podporovala i během soudních sporů a veřejných skandálů.