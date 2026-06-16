Fotbalista Realu Madrid momentálně vede Francii na mistrovství světa. Jde už o jeho třetí šampionát. První ovládl, na druhém zazářil hattrickem ve finále, ani to ale Francouzům na další titul nestačilo. Letos nastupuje poprvé v roli kapitána.
Vedle fotbalu se Mbappé v posledních letech vyjadřuje také k politice. Před Eurem 2024 například vyzval Francouze, aby odmítli krajní pravici. Stejný apel zopakoval i v rozhovoru pro Vanity Fair.
Politická témata mu tedy cizí nejsou, vlastní kariéru v politice ale neplánuje. „Po konci kariéry mám spoustu možností. Mám firmu, která se dobře rozrostla. Když budu chtít být byznysmen, budu byznysmen. Když budu mít větší ambice, budu mít větší ambice,“ řekl pro web Le Parisien.
Dodal však, že se nejedná o ambice stát se hlavou státu. „Ne, to se nemusíte bát! Nechci být prezidentem. Hodně lidí to říká, ale v mých plánech to není. Už teď mě nenávidí dost lidí,“ dodal s nadsázkou.