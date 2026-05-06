Odstavte ho! Montoya se pustil do Maxe Verstappena. Chce pro něj přísnější trest

Autor:
  10:48
Bývalý pilot formule 1 Juan Pablo Montoya se ostře opřel do Maxe Verstappena. Čtyřnásobný mistr světa by podle něj měl za svou opakovanou kritiku pravidel dostat trestné body na superlicenci FIA. Montoya považuje jeho výroky o současném nastavení pravidel závodění za neuctivé vůči sportu.
Bývalý pilot F1 Juan Pablo Montoya | foto: Profimedia.cz

Někdejší kolumbijský jezdec Williamsu a McLarenu a současný komentátor F1 v podcastu BBC Chequered Flag řekl, že by měla FIA vůči nizozemskému šampionovi zasáhnout.

„Musíte ten sport respektovat. Nevadí mi, že se jezdcům pravidla nelíbí. Ale když takhle mluvíte o něčem, co vás živí, a o vlastním sportu, mělo by to mít následky,“ prohlásil Montoya.

Kolumbijec navrhuje, aby Verstappen dostal tolik trestných bodů, že by se výrazně přiblížil hranici dvanácti bodů. Ta automaticky znamená zákaz startu v jednom závodě.

„Odstavte ho. Přidejte mu sedm nebo osm bodů na licenci. Garantuji vám, že by pak jeho komunikace vypadala úplně jinak,“ dodal Montoya.

Verstappen má nyní na superlicenci FIA tři trestné body. Dostal je za incident s Georgem Russellem při loňské Velké ceně Španělska. Dalších sedm či osm bodů by ho sice ještě neposlalo přes limit, ale dostalo by ho nebezpečně blízko k trestu.

Jezdec Red Bullu patří od únorových předsezonních testů k nejhlasitějším kritikům nových pravidel. Označil je za „protizávodní“ a nové monoposty přirovnal k „formuli E na steroidech“ nebo k videohernímu závodění „Mario Kart“. Vadí mu hlavně systém řízení energie, kvůli kterému podle něj piloti musejí nuceně zpomalit a soustředit se víc na práci s baterií než na samotné závodění.

Montoya zdůrazňuje, že jezdcům nechce brát právo na názor. Kritika by podle něj ale měla zůstat věcná a konstruktivní.

„Neříkám, že jezdec nemůže říct, že se mu pravidla nelíbí. Na svůj názor má plné právo. Je v pořádku být otevřený. Ale neměl by o voze formule 1 říkat, že je to Mario Kart,“ uvedl.

Zároveň připustil, že za podobnými výroky nemusí stát jen samotní jezdci. Do hry podle něj vstupuje i týmová politika.

„Jedna věc je to, co pilot opravdu cítí. Druhá věc je, co po něm pravděpodobně chce tým, aby říkal. Politika je v tomto sportu důležitá,“ poznamenal Montoya. Podle něj bývá komunikace jezdců často řízená. „Týmy jim řeknou: potřebujeme na tohle tlačit, protože nám to může hodně pomoct,“ vysvětlil.

Nová pravidla zavedená pro letošní sezonu vyvolávají v paddocku nespokojenost už delší dobu. FIA sice v dubnu přistoupila k úpravám, Verstappenův postoj se tím ale nezměnil.

Nizozemec odmítá, že by jeho kritika souvisela s problémy Red Bullu s letošním vozem RB22 z úvodu sezony. Připomíná, že výhrady k novým pravidlům měl už v roce 2023, tedy v době, kdy jeho tým dominoval.

Po čtyřech závodech sezony je Verstappen v šampionátu jezdců sedmý s 26 body. Red Bull se v úvodu roku trápil, v Miami však nasadil balík vylepšení a vůz se výkonnostně posunul. Verstappen tam dojel pátý.

