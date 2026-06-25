Speciální helmě dominuje oranžová barva, která je s nizozemským jezdcem i jeho fanoušky dlouhodobě spojená. Nechybí ani lev, Verstappenův tradiční symbol, a čtyři hvězdy odkazující na jeho čtyři tituly mistra světa.
Design představil pilot Red Bullu na sociálních sítích. „Pojedu ve své oranžové lví helmě v Rakousku, Belgii a Maďarsku. Je to pocta mým fanouškům, kteří mě podporovali po celou dobu mé kariéry,“ uvedl.
Právě tato formulace ale mezi podporovateli vyvolala nejistotu. Verstappenovi po sezoně končí smlouva s Red Bullem a současný ročník se pro něj zatím nevyvíjí ideálně. Tým se potýká s technickými problémy a v zákulisí sílí spekulace o možné změně stáje.
Objevují se i úvahy, že by se Nizozemec mohl časem přesunout k vytrvalostním závodům, kde už rovněž sbírá zkušenosti.
Fotografie Verstappena s helmou nasbírala na Instagramu během půl dne desítky tisíc liků a stovky komentářů. Většina fanoušků se v nich shoduje, že toto vyjádření je pouze předvoj a jezdec zřejmě chystá větší oznámení.
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