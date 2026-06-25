Je tohle loučení? Max Verstappen pojede ve speciální helmě. Fanoušci znervózněli

Autor:
  12:24
Pilot F1 Max Verstappen

Pilot F1 Max Verstappen | foto: Profimedia.cz

Max Verstappen z Red Bullu během tréninku na VC Kanady
Lewis Hamilton přijímá gratulaci od Maxe Verstappena k výhře ve Velké ceně...
Max Verstappen v prvním kole Velké ceny Monaka.
Max Verstappen na zastávce ve stáji Red Bull během tréninku na VC Kanady
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Max Verstappen ukázal před Velkou cenou Rakouska speciální helmu, v níž pojede následující tři závody formule 1. Oranžový design s ikonickým lvem má být poctou fanouškům, některé z nich však slova čtyřnásobného mistra světa spíš znervóznila.

Speciální helmě dominuje oranžová barva, která je s nizozemským jezdcem i jeho fanoušky dlouhodobě spojená. Nechybí ani lev, Verstappenův tradiční symbol, a čtyři hvězdy odkazující na jeho čtyři tituly mistra světa.

Design představil pilot Red Bullu na sociálních sítích. „Pojedu ve své oranžové lví helmě v Rakousku, Belgii a Maďarsku. Je to pocta mým fanouškům, kteří mě podporovali po celou dobu mé kariéry,“ uvedl.

Právě tato formulace ale mezi podporovateli vyvolala nejistotu. Verstappenovi po sezoně končí smlouva s Red Bullem a současný ročník se pro něj zatím nevyvíjí ideálně. Tým se potýká s technickými problémy a v zákulisí sílí spekulace o možné změně stáje.

Objevují se i úvahy, že by se Nizozemec mohl časem přesunout k vytrvalostním závodům, kde už rovněž sbírá zkušenosti.

Fotografie Verstappena s helmou nasbírala na Instagramu během půl dne desítky tisíc liků a stovky komentářů. Většina fanoušků se v nich shoduje, že toto vyjádření je pouze předvoj a jezdec zřejmě chystá větší oznámení.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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  • 8.43
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Program a výsledky
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Výsledky

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