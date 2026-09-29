Vonnová sdílela na sociálních sérii snímků z romantické letní dovolené u moře. O jejich vztahu se přitom spekulovalo už od jara, kdy spolu dvojice trávila čas v New Yorku. Ani jeden z nich se tehdy ke zprávám nevyjadřoval, nyní ale Vonnová dohady definitivně ukončila.
Americká lyžařská legenda byla oficiálně sama od rozchodu s podnikatelem Diegem Osoriem v roce 2025. Letos na jaře v rozhovoru pro časopis People přiznala, že pro člověka mimo svět vrcholového sportu není snadné porozumět jejímu životnímu tempu.
V případě Baileta však tento problém odpadá. Francouz se stejně jako Vonnová pohybuje na nejvyšší sportovní úrovni a specializuje se především na sjezd a super-G. Francii reprezentoval na olympijských hrách, mistrovství světa i ve Světovém poháru.
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Vonnová potvrdila nový vztah. Jejím partnerem je o jedenáct let mladší lyžař
Narodil se 23. dubna 1996 v Nice. Jeho cesta k profesionálnímu lyžování ale nebyla snadná. Když mu bylo devět let, zasáhla rodinu tragédie. Bailetova matka zemřela při lyžařské nehodě. „Tehdy jsme nenosili helmy. Na sjezdovce byla dřevěná bariéra. Udeřila se do hlavy,“ vzpomínal později v rozhovoru pro 20 Minutes.
Událost jeho vztah k lyžování hluboce poznamenala. „Bylo to velmi těžké období, ale dnes v tom vidím něco silného, zvláštní pouto s lyžováním,“ popisoval lyžař, který na matku navíc pravidelně vzpomínal prostřednictvím vzkazů na své helmě.
O šest let později přišel silně symbolický okamžik. V patnácti letech vybojoval svůj první titul mistra Francie ve slalomu právě ve středisku, kde jeho matka přišla o život.
Na mezinárodní scéně o sobě výrazněji dal vědět v roce 2016. Na juniorském mistrovství světa v ruském Soči získal zlato v super-G a ve stejné sezoně debutoval ve Světovém poháru ve Svatém Mořici.
Od té doby nasbíral přes stovku startů mezi elitou. Největšího úspěchu dosáhl v sezoně 2020/2021, kdy skončil druhý v super-G v rakouském Saalbachu-Hinterglemmu. Dodnes jde o jeho jediné pódiové umístění ve Světovém poháru. O rok později reprezentoval Francii na zimních olympijských hrách v Pekingu.
Obdiv k Vonnové přitom Bailet neskrýval už dávno předtím, než se z nich stal pár. První společnou fotografii zveřejnil na Instagramu v roce 2024. „Měl jsem to štěstí potkat tuto velkou šampionku,“ napsal tehdy ke snímku ze závodů.