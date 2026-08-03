Syn hudební legendy zběhl k fotbalu. A teď Mathew Collins podepsal v Mnichově

Jedenadvacetiletý záložník podepsal s tradičním klubem roční smlouvu. Do Bavorska přichází z rakouské Austrie Salzburg, za kterou si v minulé sezoně ve druhé nejvyšší soutěži připsal pár startů.
Mnichov 1860 hrál v uplynulé sezoně třetí německou ligu, ale přestože neskončil na sestupových příčkách (obsadil osmé místo), kvůli licenčním a ekonomickým potížím sestoupil do Regionalligy, tedy čtvrté nejvyšší soutěže. Jde tak o další kapitolu v turbulentní historii někdejšího bundesligového šampiona.
Collins se vydal úplně jinou cestou než jeho slavný otec. Zatímco pětasedmdesátiletý muzikant patří mezi nejúspěšnější hudebníky posledních desetiletí, jeho syn se snaží prorazit ve fotbale. V minulosti prošel mládežnickými akademiemi Astorie Walldorf a Hannoveru 96, později působil také v rakouském WSG Tirol.
Zajímavostí je jeho občanství. Ačkoliv je synem britského hudebníka, Mathew Collins je veden jako Švýcar. Narodil se totiž v Ženevě, jeho matkou je Švýcarka. Podle německých médií však disponuje také britským občanstvím. Ve fotbalovém prostředí je však dosud uváděn především jako hráč se švýcarskou národností.
Pro mnichovský klub nejde jen o marketingově zajímavé jméno. Klub věří, že mladý záložník pomůže v boji o rychlý návrat do třetí ligy. A pro Mathewa Collinse může být angažmá ve slavném německém klubu dosavadní největší šancí.