  17:19
Kuriózní a také nebezpečně vypadající situaci čelil o víkendu akrobatický lyžař Matěj Švancer. Jednadvacetiletý rodák z Prahy, který od roku 2021 reprezentuje Rakousko, během závodu při skoku z rampy ztratil jednu lyži. Přesto dopad ustál a nakonec se radoval ze druhého místa.

Chaldnou hlavu Švancer ukázal v sobotní soutěži ve slopestylu na Laax Open 2026, tradiční akci ve Švýcarsku, která je součástí Světového poháru ve freestyle lyžování.

Během druhé jízdy při odrazu z rampy ztratil pravou lyži a v tu chvíli se mohlo zdát, že pád je téměř nevyhnutelný. Jenže Švancer i tak dokončil tři otočky ve vzduchu a s přehledem přistál na jedné noze.

Švancerovi tento divoký kousek nakonec nijak výsledkově neublížil. Ve finále si dokonce zajistil druhé místo, když nestačil pouze na hvězdného Birka Ruuda z Norska.

V juniorských kategoriích akrobatického lyžování získal Švancer pro Česko tři zlaté medaile. Od roku 2021 závodí za Rakousko, kterému v minulé sezoně vybojoval i velký křišťálový globus.

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

ONLINE: Plzeň čelí Třinci, Sparta se snaží dohnat ztrátu na elitní čtyřku proti Hradci

Sledujeme online
Třinecký Martin Růžička (vlevo) se snaží vyhnout Ondřeji Pšeničkovi z Plzně.

Úterní podvečer nabízí extraligové zápasy tabulkových sousedů. V předehrávce 44. kola hraje třetí Třinec s druhou Plzní, v dohrávce 37. kola pak čelí sedmí hokejisté Sparty šestému Hradci. Obě utkání...

20. ledna 2026  17:15

Trpišovský před Barcelonou: Nejhorší je, když hráči musíte říct, že není v sestavě

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před utkáním Ligy...

Před zápasem proti Barceloně trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský zavzpomínal na dávné časy. „Když mi bylo osmnáct, pětadvacet, třicet, nenapadlo by mě, že bych někdy hrál proti...

20. ledna 2026  16:32

Barcelona dorazila do Prahy v luxusu. Hráči přiletěli v oblecích za statisíce

Týn FC Barcelona letí do Prahy

Fotbalisté Barcelony přiletěli do Prahy po poledni pravidelnou linkou Turkish Airlines. Do české metropole dorazili stylově – v luxusním oděvu od americké značky Amiri, se kterou klub uzavřel...

20. ledna 2026  16:15

Tradiční klub na ústupu, co dál s Rangers? Manažer je v pasti, pustí ruskou superstar

Artěmij Panarin přejíždí s pukem modrou čáru.

Hokejisté Rangers zase spadli na dno. Po psychické stránce i v tabulce. Klubu z New Yorku se nedaří, play off se mu vzdaluje. Tak co s tím? „Do přestavby nepůjdeme, ale přeskládáme tým kolem...

20. ledna 2026  16:05

Šampionka Brignoneová se vrátila do SP. V Kronplatzu vládla Scheibová

Italská lyžařka Federica Brignoneová během obřího slalomu v Kronplatzu

Úspěšný návrat do Světového poháru po téměř roční pauze zaviněné vážným zraněním prožila v Kronplatzu italská sjezdařka Federica Brignoneová. Dvojnásobná mistryně světa obsadila v obřím slalomu šesté...

20. ledna 2026  15:17,  aktualizováno  15:53

Krejčí i jeho tým vyšli naprázdno, pro Butlera skončila sezona

Kevin Porter Jr. z Milwaukee zakončuje přes Víta Krejčího z Atlanty.

Atlanta Hawks s Vítem Krejčím prohráli v NBA čtvrtý zápas v řadě. Při domácí porážce 110:112 od Milwaukee Bucks neprožil český basketbalista povedené utkání, protože netrefil žádnou ze šesti...

19. ledna 2026  22:08,  aktualizováno  20. 1. 15:50

Plíškovou potěšila cenná výhra. A bolesti na začátku roku? Nehroutím se z toho

Karolina Plíšková se raduje z postupu do druhého kola Australian Open.

Před začátkem Australian Open si nedávala velké cíle, po vleklých zdravotních potížích jen chtěla odehrát zápas s radostí a bez bolesti. Když musela kvůli zranění vynechat obě australské generálky,...

20. ledna 2026  15:43

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

20. ledna 2026  15:19

Absolutní hrdost, chválil trenér bronzové medailistky. Pak schytal vítěznou sprchu

Český juniorský hokej si připsal další úspěch poté, co Češky na mistrovství...

Český mládežnický hokej si připsal další úspěch. Výběr hráček do 18 let na mistrovství světa v kanadském Cape Breton vybojoval bronz, když v závěrečném duelu přetlačil Švédky 4:3. A v kabině pak...

20. ledna 2026  15:15

Oštěpařská šampionka Kitagučiová odešla od trenéra Sekeráka, jedná se Železným

Japonská oštěpařka Haruka Kitagučiová a její trenér David Sekerák při tréninku...

Oštěpařka Haruka Kitagučiová po sedmi letech ukončila spolupráci s trenérem Davidem Sekerákem, který ji dovedl k triumfu na mistrovství světa v roce 2023 a olympijských hrách v Paříži 2024. Hvězdná...

9. ledna 2026  15:37,  aktualizováno  20. 1. 15:05

Brankářská bitka po letech v NHL. Soupeř skolil Bobrovského: Udělal bych to znovu

Alex Nedeljkovic ze San Jose (vlevo) podstupuje bitku se Sergejem Bobrovským z...

Do konce základní hrací doby utkání hokejistů Floridy se San Jose (1:4) chybělo přesně čtrnáct minut, když se u mantinelu rozjela potyčka. Ale ne jen tak ledajaká. Neobvyklý moment z ní totiž udělalo...

20. ledna 2026  14:50

