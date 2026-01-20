Chaldnou hlavu Švancer ukázal v sobotní soutěži ve slopestylu na Laax Open 2026, tradiční akci ve Švýcarsku, která je součástí Světového poháru ve freestyle lyžování.
Během druhé jízdy při odrazu z rampy ztratil pravou lyži a v tu chvíli se mohlo zdát, že pád je téměř nevyhnutelný. Jenže Švancer i tak dokončil tři otočky ve vzduchu a s přehledem přistál na jedné noze.
Švancerovi tento divoký kousek nakonec nijak výsledkově neublížil. Ve finále si dokonce zajistil druhé místo, když nestačil pouze na hvězdného Birka Ruuda z Norska.
V juniorských kategoriích akrobatického lyžování získal Švancer pro Česko tři zlaté medaile. Od roku 2021 závodí za Rakousko, kterému v minulé sezoně vybojoval i velký křišťálový globus.