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Letošní mistrovství světa ve fotbale má hned tři oficiální maskoty. Každý z nich reprezentuje jednu z pořadatelských zemí, Kanadu, Mexiko a USA. Los Maple, jaguár Zayu a orel Clutch rozšířili dlouhou řadu roztomilých patronů, kteří již desítky let provází nejslavnější fotbalový turnaj světa. Připomeňte si pásovce Fuleca, lvíčky Golea a Willieho nebo usměvavý pomeranč Naranjita.
Autor: Profimedia.cz
Poprvé v historii letos hostí mistrovství světa tři národy a poprvé se tak objevují tři samostatně stojící maskoti. Los Maple představuje Kanadu, jaguár Zayu Mexiko a orel bělohlavý Clutch USA. Odkazují na přírodu svých zemí, oslavují regionální rozmanitost a kulturu a zároveň vyzdvihují spolupráci pořadatelských států.
Autor: ČTK
Prvním oficiálním maskotem mistrovství světa ve fotbale byl lev World Cup Willie. Patřil k šampionátu v roce 1966, který se konal v Anglii a oblékal dres s vlajkou. Letos je mu tak šedesát let. Měl dodat turnaji hravější tvář a stal se předlohou pro všechny další maskoty.
Autor: Profimedia.cz
V roce 1970 se mistrovství přesunulo do Mexika a pomyslné žezlo maskotů převzal Juanito, malý chlapec v mexickém dresu a sombreru s nápisem Mexico 70. Reprezentoval radost, mladistvost a pohostinnost pořádající země. Jeho jméno vycházelo z běžného jména Juan.
Autor: ČTK
Dvojice chlapců Tip a Tap ve fotbalových dresech se stala symbolem šampionátu v Západním Německu v roce 1974. Tip měl na dresu písmena WM, tedy zkratku pro mistrovství světa, Tap hrdě nosil číslo 74. Maskoti symbolizovali přátelství, týmovost a fotbalové nadšení.
Autor: ČTK
Rok 1978 a Gauchito. Chlapec byl vyobrazen v argentinském dresu, klobouku, šátku a s bičíkem, tedy v prvcích typických pro gauče - pastevce dobytka. Spojoval fotbal s argentinskou národní identitou a venkovskou tradicí.
Autor: ČTK
Španělsko vsadilo v roce 1982 na pomeranč jménem Naranjito, který dostal dres národního týmu. Pomeranče patří k typickým španělským plodům. Usměvavý a hravý Naranjito se stal ve své době jedním z komerčně nejúspěšnějších maskotů.
Autor: Profimedia.cz
V roce 1986 se mistrovství vrátilo do Mexika a jeho patronem se stal Pique, pálivá paprička jalapeño se sombrerem a knírkem. Odkazoval na mexickou kuchyni, temperament a výraznou kulturu. Jeho jméno připomínalo španělské slovo spojené s pikantní chutí.
Autor: ČTK
Italský maskot Ciao v roce 1990 je dodnes jedním z nejzvláštnějších maskotů. Hovoří se o něm jako o zřejmě nejvíce avantgardním maskotovi v historii. Měl podobu stylizované postavy složené z barevných fotbalových kostek v barvách italské trikolóry.
Autor: Profimedia.cz
Rok 1994 přinesl turnaj v USA, kde fanoušky bavil pejsek Striker v dresu americké reprezentace. Navržený byl společností Warner Brothers tak, aby působil přátelsky a zábavně pro všechny věkové kategorie. Jeho úkolem bylo také přiblížit fotbal americkému publiku.
Autor: Profimedia.cz
Francouzský kohout Footix v roce 1998 nesl jméno složené ze slov football a koncovky -ix, známé z francouzské komiksové série Asterix. Galský kohout je národním symbolem Francie, a proto reprezentoval domácí hrdost. Footixova dcera, kuře jménem Ettie, se stala maskotem mistrovství světa žen v roce 2019.
Autor: ČTK
První mistrovství světa v novém tisíciletí - a také první na území Asie - se konalo v roce 2002. Mělo futuristickou trojici maskotů jménem Ato, Kaz a Nik. Postavy zvané Spheriks odkazovaly na moderní technologie, fantazii a společné pořadatelství Jižní Koreje a Japonska.
Autor: Profimedia.cz
Německý turnaj v roce 2006 reprezentoval lev Goleo VI, kterého doprovázel mluvící míč Pille. Lev měl působit sebevědomě a přátelsky, zatímco míč dodával dvojici humor. Společně zdůrazňovali radost ze hry.
Autor: Profimedia.cz
Zakumi, maskot mistrovství světa, které se konalo v roce 2010 v Jihoafrické republice. Zakumi byl zelenovlasý leopard v barvách pořadatelské země. Jeho jméno odkazovalo na rok a místo konání turnaje. Spojovalo zkratku Jihoafrické republiky ZA a slovo kumi, tedy deset v několika afrických jazycích.
Autor: Profimedia.cz
Maskotem mistrovství v roce 2014 byl Fuleco, pásovec třípásý, ohrožený druh žijící v Brazílii. Jméno vzniklo ze slov futebol a ecologia. Maskot tak spojoval brazilskou lásku k fotbalu s upozorněním na ochranu přírody a životního prostředí.
Autor: Profimedia.cz
Šampionát konaný v Rusku v roce 2018 reprezentoval Zabivaka, vlk ve sportovních brýlích a ruském dresu. Jeho jméno znamená přibližně „ten, který skóruje“. Byl vybrán hlasováním veřejnosti. Měl představovat rychlost, sebevědomí a týmového ducha, tedy vlastnosti ideálního fotbalisty.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2022 se mistrovství světa konalo v Kataru a jeho maskotem se stal La’eeb. Vypadal na první pohled jako usměvavý duch, ve skutečnosti však byl inspirovaný arabskou pokrývkou hlavy. Jeho jméno znamená „výjimečně nadaný hráč“. Měl působit pohádkově, lehce a nadčasově a symbolizovat radost z fotbalu bez hranic.
Autor: Profimedia.cz