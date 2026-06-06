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Od šedesátníka Willieho po letošní trio: Přehled maskotů fotbalových mistrovství
MS ve fotbale
Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.
- 1.01
- 19.00
- 40.00
MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...
PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?
Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...
Pavouk MS v hokeji 2026: Zlato pro Finy, Švýcaři prohráli třetí finále za sebou
Hokejové mistrovství světa 2026 je za námi. Zlaté medaile získali Finové po vítězství 1:0 v prodloužení nad domácím Švýcarskem. V bitvě o bronz překvapivě uspěli Norové proti Kanadě (3:2P).
Švýcarsko - Finsko 0:1P. Curych utichl, páté zlato díky gólu Heleniuse slaví Seveřané
Jedna střela stačila, aby Swiss Life Arena až na pár jedinců v hledišti i na ledě utichla. Finále hokejového mistrovství světa se potřetí v řadě proměnilo v napínavou taktickou bitvu. A potřetí v...
Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát
Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...
Páté vítězství za sebou. Chaotický závod v Monaku ovládl Antonelli před Hamiltonem
Devatenáctiletý zázrak Andrea Kimi Antonelli se stává nezpochybnitelným vládcem formule 1. Vyhrál i legendární Velkou cenu Monaka a s obřím náskokem vede mistrovství světa. V chaotickém přerušovaném...
OBRAZEM: Pražské dominanty, vítězný polibek i koupel. Jak vypadaly Primátorky?
Už 113. ročník má za sebou tradiční veslařský závod – Primátorky. V okolí pražských dominant a před zraky diváků se z triumfu na Vltavě radovala Dukla, pro kterou šlo už o 44. výhru. Jak závod...
Fotbalové přestupy ONLINE: Yaya Touré si zatrénuje v Bratislavě, Sochůrek prodloužil
Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...
Roland Garros ONLINE: První set finále jasně pro Zvereva, druhý získává Cobolli
Německého tenistu Alexandera Zvereva dělí po semifinálovém vyřazení Jakuba Menšíka už jen jediné vítězství od premiérového grandslamového titulu. Ve finále Roland Garros se utkává s překvapivým...
Baudin slavil na Auvergne-Rhone-Alpes, Seixas s Del Torem ztratili na Ineos
Úvodní etapu závodu Tour Auvergne-Rhone-Alpes, dříve známého jako Critérium du Dauphiné, vyhrál francouzský cyklista Alex Baudin. Člen týmu EF Education se odpoutal od hlavní skupiny 28 kilometrů...
Trojnásobná radost v Troji. Vítězství oslavil Krejčí i Beková, Přindiš bere druhé místo
Jakub Krejčí vyhrál na Světovém poháru v Troji kayakcross a oslavil v Praze vítězný double. Po pátečním triumfu v klasickém slalomu ovládl i nedělní finále v kontaktní disciplíně, která v mužské...
Skvělý Salač si vyrovnal maximum. Ve Velké ceně Maďarska dojel druhý
Filip Salač se dostal do životní formy! Na podařené vystoupení v Itálii navázal český motocyklový jezdec ještě větší parádou ve Velké ceně Maďarska. V závodě Moto2 dojel na druhém místě. Porazil ho...
České volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů rozdrtily Thajsko
České volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů v Nankingu přehrály Thajsko hladce 3:0 a ze čtyř zápasů mají tři vítězství a devět bodů. S výjimkou druhého setu dominovaly a zvítězily...
Další grandslamový titul pro Siniakovou! Roland Garros vyhrála už počtvrté
Už tak působivá sbírka trofejí Kateřiny Siniakové je zase o něco bohatší. Česká tenistka slaví jedenáctý grandslamový titul ze čtyřhry a celkově dvanáctý, společně s Američankou Taylor Townsendovou...
Ondra postup do finále ani nečekal: Když jsem to viděl... Obavy přebil velkým riskem
Zářil. Skoro, jako by vyhrál. Do mixzóny přišel Adam Ondra nadšený. Radši ještě počkal, dokud neměl jistý postup. I z reakcí publika na Štvanici a signálu trenérského štábu ale poznal, že se v...
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Primátorky suverénně vyhráli veslaři Dukly, ženám vládla posádka Olympu
Vysoce favorizovaná posádka Dukly ovládla 113. ročník Primátorek a pro armádní sportovní centrum vybojovala 44. triumf ve slavném závodě v Praze na Vltavě. Mezi ženskými osmiveslicemi byla...
Lezec Ondra postoupil na Světovém poháru v Praze do finále obtížnosti
Lezec Adam Ondra postoupil na Světovém poháru v Praze do finále obtížnosti. V nedělním semifinále na Štvanici obsadil páté místo, což mu zajistilo účast v osmičlenném boji o medaile.