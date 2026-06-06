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Od šedesátníka Willieho po letošní trio: Přehled maskotů fotbalových mistrovství

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  8:00
Letošní mistrovství světa ve fotbale má hned tři oficiální maskoty. Každý z nich reprezentuje jednu z pořadatelských zemí, Kanadu, Mexiko a USA. Los Maple, jaguár Zayu a orel Clutch rozšířili dlouhou řadu roztomilých patronů, kteří již desítky let provází nejslavnější fotbalový turnaj světa. Připomeňte si pásovce Fuleca, lvíčky Golea a Willieho nebo usměvavý pomeranč Naranjita.
Maple, Zayu a Clutch, maskoti mistrovství světa ve fotbale, které se koná v... Maple, Zayu a Clutch, maskoti mistrovství světa ve fotbale 2026, které se koná... Willie, maskot mistrovství světa, které se konalo v roce 1966 ve Anglii Juanito, maskot mistrovství světa, které se konalo v roce 1970 v Mexiku. Tip a Tap, maskoti mistrovství světa, které se konalo v roce 1974 v Západním... Gauchito, maskot mistrovství světa, které se konalo v roce 1978 v Argentině. Naranjito, maskot mistrovství světa, které se konalo v roce 1982 ve Španělsku Pique, maskot mistrovství světa, které se konalo v roce 1986 v Mexiku. Ciao, maskot mistrovství světa, které se konalo v roce 1990 v Itálii. Striker, maskot mistrovství světa, které se konalo v roce 1994 v USA. Footix, maskot mistrovství světa, které se konalo v roce 1998 ve Francii. Ato, Kaz a Nik byli maskoty šampionátu v roce 2002 v Jižní Koreji a Japonsku

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Cobolli vs. ZverevTenis - - 7. 6. 2026:Cobolli vs. Zverev //www.idnes.cz/sport
Živě1:6, 6:4, 4:5
  • 4.65
  • -
  • 1.18
Varnsdorf vs. Hradec Králové BFotbal - 31. kolo - 7. 6. 2026:Varnsdorf vs. Hradec Králové B //www.idnes.cz/sport
Živě4:0
  • 1.01
  • 19.00
  • 40.00
Dánsko vs. UkrajinaFotbal - - 7. 6. 2026:Dánsko vs. Ukrajina //www.idnes.cz/sport
7. 6. 18:30
  • 1.78
  • 3.59
  • 4.48
Pardubice vs. NymburkBasketbal - Finále - 3. zápas - 7. 6. 2026:Pardubice vs. Nymburk //www.idnes.cz/sport
7. 6. 19:00
  • 2.51
  • 14.30
  • 1.62
Chorvatsko vs. SlovinskoFotbal - - 7. 6. 2026:Chorvatsko vs. Slovinsko //www.idnes.cz/sport
7. 6. 20:45
  • 1.40
  • 4.49
  • 7.90
Řecko vs. ItálieFotbal - - 7. 6. 2026:Řecko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
7. 6. 21:00
  • 2.37
  • 3.23
  • 2.98
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