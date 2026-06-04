Tím překonala dosavadní světový rekord Belgičanky Hilde Dosogneové. Ta v roce 2024 uběhla maraton každý den přestupného roku, tedy celkem 366 dní v řadě.
Na rekordní metu dosáhla Hübnerová na začátku června během jednoho ze svých běhů v Dolním Sasku. Přestože se zapsala do historie, zastavit se rozhodně zatím nehodlá. Naopak. Jejím cílem je dokončit celkem 495 maratonů během 495 dnů a navštívit přitom více než dva tisíce německých měst a obcí.
Do konce své výzvy chce uběhnout přes 21 tisíc kilometrů. Za více než rok na cestě si přitom nedopřála jediný den volna a podle svých slov na tom neplánuje nic měnit ani v následujících měsících.
„Přijde mi trochu šílené, že jsem ženou s nejvyšším počtem maratonů uběhnutých v řadě,“ řekla po překonání rekordu německým médiím.
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K běhání se přitom dostala poměrně pozdě. Svůj první maraton absolvovala až v roce 2018, nicméně už v roce 2023 na sebe upozornila projektem, během kterého uběhla 120 maratonů za 143 dní podél německých hranic.
Pokud vše půjde podle plánu, své putování po německých městech zakončí letos v říjnu v Berlíně. Než ale dorazí do cíle, čeká Hübnerovou ještě více než stovka dalších maratonů.