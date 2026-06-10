Hokejista Martin Nečas se bude ženit. Partnerku požádal o ruku na Havaji

Autor:
  11:57
Hvězdný hokejista Martin Nečas a jeho partnerka Nikola Mertlová se zasnoubili. Mistr světa z Prahy 2024 požádal svou přítelkyni o ruku na jednom z výletů během dovolené na Havaji.
Martin Nečas se zasnoubil se partnerkou Nikolou Mertlovou

Martin Nečas se zasnoubil se partnerkou Nikolou Mertlovou | foto: Instagram/@nykkimertl

Martin Nečas se zasnoubil se partnerkou Nikolou Mertlovou
Martin Nečas se zasnoubil se partnerkou Nikolou Mertlovou
Martin Nečas a Nykki v pořadu 7 pádů Honzy Dědka
Martin Nečas a Nikola Mertlová na udílení cen Zlatá hokejka (Praha, 29. června...
10 fotografií

O radostnou novinku se influencerka podělila na sociálních sítích. Zveřejnila několik snímků výletu, který pár podnikl během své havajské dovolené. Mezi záběry, které zachycovaly krásy tamní džungle, nechyběla ani fotografie dojaté budoucí nevěsty s prstenem a následně selfie čerstvě zasnoubeného páru.

„Den, který si budeme navždy pamatovat,“ napsala Mertlová k příspěvku.

Snoubencům gratulovali například olympijská vítězka Zuzana Maděrová, tanečník Martin Prágr nebo účastník Survivoru Otakar Šenkýř.

nykkimertl

a day to remember.. forever ❤️

10. června 2026 v 7:54, příspěvek archivován: 10. června 2026 v 11:31
oblíbit odpovědět uložit

„Vy jste úžasní. Moc gratuluju,“ vzkázala moderátorka Gabriela Gášpárová. Influencerka Bé Hà Nguyen pak doplnila, že „celou dobu vyhlížela, jestli podobný post přijde“.

Nečas a Mertlová se totiž na dovolenou velice těšili a prezentovali ji jako vysněné místo.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Kolář vs. PokornýTenis - - 10. 6. 2026:Kolář vs. Pokorný //www.idnes.cz/sport
Živě5:4
  • 1.10
  • -
  • 6.70
Martincová vs. SwanováTenis - - 10. 6. 2026:Martincová vs. Swanová //www.idnes.cz/sport
10. 6. 14:00
  • 1.74
  • -
  • 1.99
Mboková vs. PlíškováTenis - - 10. 6. 2026:Mboková vs. Plíšková //www.idnes.cz/sport
10. 6. 15:30
  • 1.51
  • -
  • 2.62
Olomouc B vs. TřinecFotbal - 32. kolo - 10. 6. 2026:Olomouc B vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
10. 6. 16:00
  • 2.35
  • 3.48
  • 2.20
Samson vs. SemenistáTenis - - 10. 6. 2026:Samson vs. Semenistá //www.idnes.cz/sport
10. 6. 16:00
  • 1.74
  • -
  • 1.99
Šalková vs. TrevisanováTenis - - 10. 6. 2026:Šalková vs. Trevisanová //www.idnes.cz/sport
10. 6. 16:30
  • 1.42
  • -
  • 2.62
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

Vonnová už nepotřebuje berle: Jsem vděčná za ten obrovský pokrok

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026

Čtyři měsíce po děsivé nehodě při olympijském sjezdu se Lindsey Vonnová už může pohybovat bez berlí. Během nedělní Velké ceny Monaka patřila mezi hvězdné hosty v paddocku formule 1.

Sestry Kardashianovy, princezny i Trump junior: Kdo vyrazil do Monaka na formule?

Slavné osobnosti na Velké ceně Monaka

Velká cena Monaka opět ukázala, že patří nejen k nejprestižnějším závodům sezony formule 1, ale i k největším společenským událostem roku. Do slavného paddocku v Monte Carlu dorazili herci,...

OBRAZEM: Kolaches, pivo, kroje i Havel. Jak vypadá kousek Česka v rozpáleném Texasu

Nad vstupem do obchodu u Slováčků vás ihned trefí obří nápis: Jak se máš!

Od našich zpravodajů v USA Hlavní město Česka uprostřed rozpáleného Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Bookmakeři očekávají rekordní sázky, i kvůli Čechům

Sledujeme online
Stadion v Atlantě, kde čeští fotbalisté odehrají druhý zápas na světovém...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

10. června 2026

Nymburk se sloučí se Slavií. Hrát bude v Praze, cílí na tituly i evropskou NBA

Jaromír Bohačík z Nymburka v ligovém finále

Velká změna na poli českého basketbalu je oficiální. Nymburk, hegemon posledních let, se od příští sezony sloučí s pražskou Slavií, nově vzniklý klub s názvem SK Slavia Praha ERA NBK bude hrát zápasy...

10. června 2026  12:55

Němci si na MS vzali vlastního trávníkáře. Vysoké teploty hřiště trápí, říká šéf týmu

Němečtí fotbalisté na tréninku před mistrovstvím světa.

Možná jste zaznamenali nářky anglických fotbalistů, kterým se v přátelském utkání s Novým Zélandem (1:0) ve floridské Tampě úplně nezamlouval stav tamního trávníku. To němečtí reprezentanti přiletěli...

10. června 2026  12:49

Zpátky na místě činu. Broos zažije další zahajovací zápas v Mexiku, teď jako trenér

Kouč fotbalistů Jihoafrické republiky Hugo Broos na tréninku.

Před 40 lety hrál na slavném Aztéckém stadionu s rodnou Belgií úvodní zápas mistrovství světa proti domácímu Mexiku, ve čtvrtek čeká Huga Broose stejný zážitek v roli trenéra. Čtyřiasedmdesátiletý...

10. června 2026  12:22

MS 1962: Novináři vyprovokovali brutalitu. Sudí chtěl utéct, pak vynalezl karty

Premium
Anglický sudí Ken Aston posílá italského fotbalistu Ferriniho ze hřiště ve...

Než se rozběhl šot se zásadními momenty zápasu, David Coleman, reportér BBC, diváky předem varoval: „To, co spatříte, je nejstupidnější, nejotřesnější, nejnechutnější a nejostudnější ukázka fotbalu v...

10. června 2026

Hokejista Martin Nečas se bude ženit. Partnerku požádal o ruku na Havaji

Martin Nečas se zasnoubil se partnerkou Nikolou Mertlovou

Hvězdný hokejista Martin Nečas a jeho partnerka Nikola Mertlová se zasnoubili. Mistr světa z Prahy 2024 požádal svou přítelkyni o ruku na jednom z výletů během dovolené na Havaji.

10. června 2026  11:57

Trump na finále NBA? Newyorčané bučeli. Vždyť to byl jásot, nesouhlasí prezident

Americký prezident Donald Trump před finále NBA v Madison Square Garden

Hlasitým bučením přivítali v noci na pondělí amerického prezidenta Donalda Trumpa basketbaloví fanoušci na třetím finále basketbalové NBA v Madison Square Garden v New Yorku. Nesouhlasné pokřiky...

10. června 2026  11:14

Uspěje Anglie na MS? Nejsme favority, ale snít o trofeji můžeme, říká kouč Tuchel

Kouč fotbalistů Anglie Thomas Tuchel na tiskové konferenci.

Kvalifikací prolétli bez ztráty bodu, a dokonce bez jediné obdržené branky. Přesto nejsou angličtí fotbalisté na nadcházejícím mistrovství světa favority, alespoň podle jejich trenéra Tomase Tuchela....

10. června 2026  11:04

Bojovník Procházka hledá nového trenéra. Náš vztah byl spíš přátelský, zdůvodnil

Jiří Procházka (vpravo) a jeho trenéři Jaroslav Hovězák (vlevo) a Martin...

Nejlepší český zápasník MMA Jiří Procházka se po poslední porážce v elitní světové organizaci UFC rozhodl ukončit dlouholetou spolupráci s trenérem Jaroslavem Hovězákem. „Jednoduše jsme měli a máme...

10. června 2026  11:01

JAR na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska a historie

Fotbalisté Jižní Afriky slaví postup na závěrečný turnaj MS 2030.

Jihoafrická republika se na fotbalovém mistrovství světa představí po dlouhých šestnácti letech. Jde o jednoho ze soupeřů českého týmu ve skupině A, podívejte se na kompletní program, výsledky a...

10. června 2026  10:58

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Fribourg ho vyždímal jako hadr pracovité uklízečky. Spíkr Novotný o zážitcích z MS

Po domácím MS čeká Novotného v květnu další vrchol – moderování světového...

Fribourg se během základní skupiny nedávného mistrovství světa v hokeji proměnil v hlučnou českou kolonii. Skvělou kulisu, kterou česká média přirovnávala k atmosféře při zlatém šampionátu v pražské...

10. června 2026  10:48

Slovácko potvrdilo konec Skuhravého. Může dojít k pikantní rošádě s Baníkem

Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka

Přesně za týden začnou letní přípravu. A dost možná bez hlavního trenéra. Přestože Roman Skuhravý před baráží slíbil hráčům, že zůstane ve fotbalovém Slovácku, odmítl po prvoligové záchraně...

10. června 2026  10:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.