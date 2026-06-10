O radostnou novinku se influencerka podělila na sociálních sítích. Zveřejnila několik snímků výletu, který pár podnikl během své havajské dovolené. Mezi záběry, které zachycovaly krásy tamní džungle, nechyběla ani fotografie dojaté budoucí nevěsty s prstenem a následně selfie čerstvě zasnoubeného páru.
„Den, který si budeme navždy pamatovat,“ napsala Mertlová k příspěvku.
Snoubencům gratulovali například olympijská vítězka Zuzana Maděrová, tanečník Martin Prágr nebo účastník Survivoru Otakar Šenkýř.
„Vy jste úžasní. Moc gratuluju,“ vzkázala moderátorka Gabriela Gášpárová. Influencerka Bé Hà Nguyen pak doplnila, že „celou dobu vyhlížela, jestli podobný post přijde“.
Nečas a Mertlová se totiž na dovolenou velice těšili a prezentovali ji jako vysněné místo.