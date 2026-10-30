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Úžasná halloweenská proměna. Nečas byl k nepoznání, se snoubenkou opět bodovali

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  14:00
Martin Nečas a Nikola Mertlová na udílení cen Zlatá hokejka (Praha, 29. června...

Martin Nečas a Nikola Mertlová na udílení cen Zlatá hokejka (Praha, 29. června 2023) | foto: Pavel Mazáč / CNCProfimedia.cz

Martin Nečas a Nikola Mertlová během Halloweenu 2025 jako hlavní postavy z...
Martin Nečas a Nikola Mertlová během Halloweenu 2025 jako hlavní postavy z...
Martin Nečas a Nikola Mertlová během Halloweenu 2025 jako hlavní postavy z...
Martin Nečas a Nikola Mertlová během Halloweenu 2023 jako Shrek a Fiona
7 fotografií
Hokejista Martin Nečas zezelenal. A doslova od hlavy až k patě. Jeho partnerka Nikola Mertlová se pochlubila fotografiemi z halloweenské oslavy, na kterých je útočník Colorada téměř k nepoznání.

Nečas s Mertlovou, známou také jako influencerkou Nykki, letos opět vsadili na párové kostýmy. Zatímco mistr světa z Prahy se převtělil do chlupatého zeleného Grinche, jeho partnerka oblékla kostým malé Cindy Kdovíkové.

Hokejista si dal na převleku pořádně záležet. Kromě zeleného obleku nepodcenil ani výrazné líčení, díky kterému by ho poznal málokdo. A fanoušci byli nadšení. „To je dokonalé,“ napsal jeden z nich. „Každý rok jste lepší a lepší,“ ocenil další.

Dvojice zveřejnila také krátké video, v němž Nečas přehrává jednu ze scén slavné vánoční komedie. „Marťa zelený už čtvrtým rokem,“ připsala Mertlová.

Právě zelená barva se totiž stala Nečasovou halloweenskou poznávací značkou. „Ta zelená k němu prostě sedí,“ bavili se fanoušci v komentářích. „Myslím, že si Martin užívá být vybarvený do zelena,“ poznamenal další. A nechyběl ani dotaz, zda se hokejista v zeleném make-upu objeví také na vlastní svatbě. Nečas požádal Nykki o ruku letos v červnu na Havaji.

Loni se pár inspiroval muzikálem Čarodějka. Nečas se proměnil v zelenou čarodějnici Elphabu, zatímco Mertlová ztvárnila blonďatou Glindu. V roce 2023 zase dvojice vsadila na slavný zelený pár, zlobry Shreka a Fionu.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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  • 2.32
  • 3.57
  • 2.68
Litvínov vs. VítkoviceHokej - 16. kolo - 30. 10. 2026:Litvínov vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
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  • 1.00
Sparta vs. Mladá BoleslavFlorbal - 3. kolo - 30. 10. 2026:Sparta vs. Mladá Boleslav //www.idnes.cz/sport
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  • 9.00
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