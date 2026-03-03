Na začátku všeho byla soutěž na sociálních sítích. Hledal se nápad, kam má tým v čele s Macíkem vzít vůz Can-Am. Myšlenka měla být zábavná, zajímavá – a aspoň trochu realistická.
Vyhrál nápad dlouholetého fanouška Milana Drugdy, který si řekl: Když může Macík létat přes duny, proč to nezkusit i na sněhu?
„Přišlo mi to jako skvělý kontrast k poušti. Napsal jsem to jako nápad do soutěže a vůbec jsem nečekal, že se to opravdu uskuteční,“ konstatoval Drugda.
„Na Dakaru řešíte písek, kamení a vedro. Tady jsme měli přimrzlý sníh, ale princip je stejný – číst terén, jet naplno a přitom si zachovat respekt k podmínkám. Když před sebou vidíte bílý svah a sedíte v něčem, co má výkon přes 200 koní, je to zážitek sám o sobě,“ uvedl Macík.
Celou akci bylo nutné provést rychle, ještě před příchodem lyžařů: start v 6.00, hotovo do 8.30, to včetně natáčení i přípravy svahu na běžný provoz.
Nahoru Resort Monínec poskytl lanovku, personál i rolbaře. Po akci se sjezdovka upravila tak, aby první lyžaři vyjeli na čerstvě připravený povrch.
„Když jsme ten nápad slyšeli, bylo nám jasné, že to bude stát za to,“ řekl Jaroslav Krejčí, ředitel Nahoru Resort Monínec. „Sněhu máme dost a když je akce dobře připravená, rádi podobným projektům dáme prostor. A 160 kilometrů za hodinu tady asi ještě nikdo nejel,“ doplnil.
Vůz jezdil po sjezdovce nahoru i dolů, dokonce létal vzduchem. Jeho řidič se bavil. A nebyl jediný.
Autor nápadu Drugda dorazil až z Jeseníků. Akci nepřihlížel coby divák. Adrenalinový zážitek si vychutnal coby spolujezdec. „Když jsme stáli nahoře na svahu a chystali se vyrazit dolů, byl to neskutečný pocit. Na tu jízdu jen tak nezapomenu,“ podělil se o své dojmy.