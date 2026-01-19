Sakkariová nevěřila vlastním očím. V Melbourne předvedla neskutečný return

  17:53
O jeden z prvních virálních momentů letošního Australian Open se postarala Maria Sakkariová. Bývalá světová trojka v úvodním kole předvedla return, který okamžitě začal kolovat po sociálních sítích a už teď patří mezi kandidáty na úder turnaje.
Maria Sakkariová se raduje na turnaji v Guadalajaře.

Maria Sakkariová se raduje na turnaji v Guadalajaře.

Řecká tenistka Maria Sakkariová se loučí s diváky na US Open.
Vítězka turnaje v Guadalajaře Maria Sakkariová.
Řecká tenistka Maria Sakkariová na Turnaji mistryň v mexickém Cancúnu.
Řekyně Maria Sakkariová se raduje z postupu do semifinále na tenisovém US Open.
Sakkariová vedla nad Francouzkou Leolií Jeanjeanovou 6:4 a ve druhém setu měla náskok 4:2, když přišel moment, který zaskočil nejen soupeřku, ale i ji samotnou.

Po podání Jeanjeanové se zdálo, že return Řekyně nemá šanci přes síť projít. Míček však i přes nepříznivý úhel a velkou vzdálenost od základní čáry přeletěl vysokým obloukem na druhou stranu a dopadl přesně tam, kam měl.

Jeanjeanová u sítě nejdřív věřila, že má situaci pod kontrolou, jenže míč jí nakonec doslova proletěl kolem rakety. Sakkariová se okamžitě s úsměvem omluvila, protože její return soupeřku nechtěně zasáhl a překvapil natolik, že celá situace působila skoro jako scéna z exhibice.

„Bezkonkurenčně nejlepší,“ hodnotila později úder Sakkariová. „Nestává se každý den, že se vám podaří zahrát něco takového.“ Přiznala také, že jí v tu chvíli došla slova. „Nikdy jsem si nemyslela, že bych dokázala zahrát takový úder. Vidíte podobné věci u Federera a říkáte si, že vy tohle rozhodně neumíte,“ popsala po zápase novinářům.

Australian Open 2026: Program, výsledky, s kým hrají čeští tenisté

Sakkariová nakonec úvod turnaje zvládla hladce 6:4, 6:2 a postoupila do druhého kola. V něm se ve středu 21. ledna utká s Ruskou Mirrou Andrejevovou.

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Jdi se najíst. Ne, jdu fandit. Nadechování českého krasobruslení před MS v Praze

Italská rodačka Valesiová se svým tanečním partnerem Bidařem na...

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Za dva měsíce přivítá česká metropole poprvé po 33 letech nejlepší krasobruslaře planety na světovém šampionátu v pražské O₂ Areně. Stav tohoto sportu v Česku v posledních letech z pohledu...

Posila pro zdecimovanou obranu. Do Manchesteru City přestupuje Guéhi

Stoper Crystal Palace Marc Guéhi slaví gól do sítě Aston Villy.

Novou posilou Manchesteru City je obránce Marc Guéhi z Crystal Palace. Podle britských médií za anglického fotbalového reprezentanta, jenž má pomoci vyřešit problém v defenzivě zdecimované zraněními,...

19. ledna 2026  17:19

Kometa už budí respekt, Sparta hazarduje i další zápletky. Jaký bude finiš extraligy?

Sparťanští hokejisté smutní po porážce s Kladnem.

Základní část sice skončí až na začátku března, nenechte se ale zmást. Kvůli únorové pauze z důvodu olympijských her totiž týmům v hokejové extralize na boje o lepší pozice už příliš času nezbývá. O...

19. ledna 2026  17:05

Tituly? Pouze příprava na hlavní výzvu. Čeští šampioni musí rychle přepnout

Tomáš Macháč (vlevo) a Jakub Menšík se domlouvají při čtyřhře ve čtvrtfinále...

Hned poté, co zvládl finále a užil si obřadní předávání oštěpu pro šampiona, spěchal Jakub Menšík na letiště, aby se z Aucklandu přepravil do zhruba 2 500 kilometrů vzdáleného Melbourne. Vychutnat...

19. ledna 2026  16:30

Ze Slavie do Karviné. Slezané pro jaro získali dva mladé defenzivní hráče

Zlínský útočník Stanley Kanu v souboji s Filipem Prebslem z Mladé Boleslavi

Fotbalisty Karviné na jaře posílí dva dvaadvacetiletí defenzivní hráči ze Slavie. Obránce Sahmkou Camara si prodlouží hostování z Edenu, guinejský stoper působil ve slezském týmu už v celém loňském...

19. ledna 2026  16:06

Američtí cyklisté mění dresy i jejich výrobce. Fanoušci řeší nezvyklé barvy

Britská značka Rapha představila své návrhy pro americkou cyklistickou...

Britská značka Rapha představila dresy pro americkou cyklistickou reprezentaci. Jde o první výstup nové spolupráce a okamžitě je jasné, že se výrobce vydal úplně jiným směrem, než na jaký byli...

19. ledna 2026  15:55

Copak jsme prokletí? Švédy před OH kosí zranění, hrozí i absence největších hvězd

Leo Carlsson uhání s pukem před Rudolfsem Balcersem.

Na začátku ledna oznámil nominaci a přál si: „Snad na olympijské hry odcestujeme v tomto složení, za měsíc se pořád může stát cokoliv.“ Radim Rulík věděl, o čem mluví. S výjimkou Daniela Vladaře...

19. ledna 2026  15:29

Podrážděná Barcelona: kritika sudích a přerušení vítězné šňůry. Teď ji čeká Slavia

Španělský sudí Gil Manzano v diskuzích s hráči Barcelony a Realu Sociedad.

Hned dvakrát mohli jít do vedení, ale na dva neuznané góly lépe zareagoval soupeř. A když už se fotbalisté Barcelony vrátili do hry, za minutu zase inkasovali. V San Sebastianu padli 1:2. I proto...

19. ledna 2026  15:18

Ostudné finále o Afriku: protest Senegalců, boj o ručník i zvláštně zahozená penalta

Senegalští fotbalisté ve finále afrického šampionátu na protest proti...

Potyčky, dětinské chování, odchod ze hřiště na protest proti verdiktům rozhodčího, rvačky v hledišti. Finále fotbalového Afrického poháru národů mezi domácím Marokem a Senegalem (0:1) přineslo...

19. ledna 2026  14:35

Luxusní hotel i vystoupení Bon Joviho. Jak slavil kulatiny legendární golfista Woods?

Tiger Woods s trofejí pro vítěze Prezidentského poháru v Melbourne.

Legendární golfista Tiger Woods minulý týden oslavil 50. narozeniny v honosném hotelu Breakers na Palm Beach, kam dorazila zhruba třístovka hostů z řad místní smetánky, filantropů i osobností...

19. ledna 2026  14:12

Kubalík se uchází o cenu pro nejužitečnějšího hokejistu Ligy mistrů

Dominik Kubalík v dresu švýcarského Zugu.

Dominik Kubalík ze švýcarského Zugu je mezi pěti kandidáty na cenu pro nejužitečnějšího hokejistu Ligy mistrů. Na oficiálním webu soutěže mu mohou dát fanoušci v příštích dvou týdnech hlas, rozhodnou...

19. ledna 2026  14:02

