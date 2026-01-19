Sakkariová vedla nad Francouzkou Leolií Jeanjeanovou 6:4 a ve druhém setu měla náskok 4:2, když přišel moment, který zaskočil nejen soupeřku, ale i ji samotnou.
Po podání Jeanjeanové se zdálo, že return Řekyně nemá šanci přes síť projít. Míček však i přes nepříznivý úhel a velkou vzdálenost od základní čáry přeletěl vysokým obloukem na druhou stranu a dopadl přesně tam, kam měl.
Jeanjeanová u sítě nejdřív věřila, že má situaci pod kontrolou, jenže míč jí nakonec doslova proletěl kolem rakety. Sakkariová se okamžitě s úsměvem omluvila, protože její return soupeřku nechtěně zasáhl a překvapil natolik, že celá situace působila skoro jako scéna z exhibice.
„Bezkonkurenčně nejlepší,“ hodnotila později úder Sakkariová. „Nestává se každý den, že se vám podaří zahrát něco takového.“ Přiznala také, že jí v tu chvíli došla slova. „Nikdy jsem si nemyslela, že bych dokázala zahrát takový úder. Vidíte podobné věci u Federera a říkáte si, že vy tohle rozhodně neumíte,“ popsala po zápase novinářům.
Sakkariová nakonec úvod turnaje zvládla hladce 6:4, 6:2 a postoupila do druhého kola. V něm se ve středu 21. ledna utká s Ruskou Mirrou Andrejevovou.