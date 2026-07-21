O neobvyklou předzápasovou misi ho požádal Joan Capdevila, mistr světa z roku 2010 a jeho předchůdce na pozici levého obránce. Stejný rituál provedl i on před finále v Jihoafrické republice, v němž Španělsko porazilo Nizozemsko a získalo svůj první titul mistrů světa.
Sedmadvacetiletého hráče Realu Madrid zachytili diváci na tribunách, jak jen chvíli před začátkem utkání vytahuje minci a zatlačuje ji do trávníku stadionu.
🤫 Y AHORA OS CUENTO UN SECRETO...— Joan Capdevila (@capde11) July 20, 2026
⭐️ En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido... Lo he contado millones de veces. Le pedí a @cucurella3 que hiciera lo mismo ayer... Marc, te quiero mucho. ¡ERES CAMPEÓN DEL MUNDO! pic.twitter.com/pPsSsf34FU
Po vítězství Španělska nad Argentinou v prodloužení, o němž rozhodl ve 106. minutě Ferran Torres, Capdevila na síti X odhalil pozadí celého rituálu.
„A teď vám řeknu jedno tajemství. V roce 2010 jsem před začátkem zápasu zakopal do trávy minci. Vyprávěl jsem to už milionkrát. Nyní jsem požádal Cucurellu, aby udělal totéž. Marcu, mám tě strašně rád. Jsi mistr světa!“ napsal jeden z hrdinů španělského triumfu z roku 2010.
Osmačtyřicetiletý Capdevila sledoval letošní finále přímo ze stadionu. Někdejší dlouholetý hráč Villarrealu patřil ke klíčovým postavám zlaté éry španělského fotbalu. Vedle světového titulu z roku 2010 získal také trofej pro mistry Evropy o dva roky dříve.
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