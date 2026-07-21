Cucurella dostal před finále tajný úkol. Na hřišti zopakoval šťastný rituál z roku 2010

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  14:36
Španělský obránce Marc Cucurella během utkání s Kapverdami

Španělský obránce Marc Cucurella během utkání s Kapverdami | foto: Reuters

Španělský trenér Luis de la Fuente s trofejí pro mistry světa.
Španělský trenér Luis de la Fuente s trofejí pro mistry světa.
Španělský trenér Luis de la Fuente s trofejí pro mistry světa.
Lamine Yamal ze Španělska si hýčká trofej pro mistry světa.
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Marc Cucurella krátce před výkopem finále fotbalového mistrovství světa zamířil k postranní čáře, sklonil se k trávníku a něco do něj nenápadně ukryl. Záběry po zápase obletěly sociální sítě a fanoušci začali pátrat, co španělský obránce prováděl. Teď už je jasno: zakopal minci pro štěstí a oprášil šestnáct let starý rituál.

O neobvyklou předzápasovou misi ho požádal Joan Capdevila, mistr světa z roku 2010 a jeho předchůdce na pozici levého obránce. Stejný rituál provedl i on před finále v Jihoafrické republice, v němž Španělsko porazilo Nizozemsko a získalo svůj první titul mistrů světa.

Sedmadvacetiletého hráče Realu Madrid zachytili diváci na tribunách, jak jen chvíli před začátkem utkání vytahuje minci a zatlačuje ji do trávníku stadionu.

Po vítězství Španělska nad Argentinou v prodloužení, o němž rozhodl ve 106. minutě Ferran Torres, Capdevila na síti X odhalil pozadí celého rituálu.

„A teď vám řeknu jedno tajemství. V roce 2010 jsem před začátkem zápasu zakopal do trávy minci. Vyprávěl jsem to už milionkrát. Nyní jsem požádal Cucurellu, aby udělal totéž. Marcu, mám tě strašně rád. Jsi mistr světa!“ napsal jeden z hrdinů španělského triumfu z roku 2010.

Osmačtyřicetiletý Capdevila sledoval letošní finále přímo ze stadionu. Někdejší dlouholetý hráč Villarrealu patřil ke klíčovým postavám zlaté éry španělského fotbalu. Vedle světového titulu z roku 2010 získal také trofej pro mistry Evropy o dva roky dříve.

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