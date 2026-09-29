Jadgarov držel tempo přibližně 3:33 minuty na kilometr. Jeho výkon je podle dostupných informací nejrychlejším zaznamenaným maratonem odběhnutým v kroksech, byť pro tuto kategorii neexistuje žádný oficiálně uznávaný světový rekord.
Pro zkušeného vytrvalce navíc nejde o první podobný experiment. Už v roce 2025 zvládl v kroksech desetikilometrový závod za 31:18. Tentokrát si ale troufl na více než čtyřnásobnou vzdálenost.
Sám před závodem avizoval, že chce v Berlíně překonat nejlepší dosavadní čas v maratonu v kroksech. Na sociálních sítích přitom přiznal, že doufá, že jeho chodidla celý pokus zvládnou. Po doběhnutí už mohl jednoduše konstatovat, že výzvu splnil.
V klasické běžecké obuvi má osobní rekord v maratonu 2:14:07, takže berlínský čas v kroksech byl zhruba o šestnáct minut pomalejší než jeho maximum.
Jadgarov zároveň upozorňuje, aby jeho pokus ostatní nekopírovali, jelikož to může být pro netrénovaného člověka nebezpečné.