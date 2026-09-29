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Maraton v kroksech v elitním čase. Rus šokoval Berlín netradičním rekordem

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  18:20

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Ruský vytrvalec Iskander Jadgarov. | foto: Profimedia.cz

Běžet 42,195 kilometru v obuvi určené spíš na procházku nebo cestu na pláž? Pro Iskandera Jadgarova žádný problém. Ruský běžec se na Berlínském maratonu ukázal v kroksech a zvládl ho v nich v prvotřídním čase 2 hodiny, 30 minut a 3 sekundy.

Jadgarov držel tempo přibližně 3:33 minuty na kilometr. Jeho výkon je podle dostupných informací nejrychlejším zaznamenaným maratonem odběhnutým v kroksech, byť pro tuto kategorii neexistuje žádný oficiálně uznávaný světový rekord.

Pro zkušeného vytrvalce navíc nejde o první podobný experiment. Už v roce 2025 zvládl v kroksech desetikilometrový závod za 31:18. Tentokrát si ale troufl na více než čtyřnásobnou vzdálenost.

Sám před závodem avizoval, že chce v Berlíně překonat nejlepší dosavadní čas v maratonu v kroksech. Na sociálních sítích přitom přiznal, že doufá, že jeho chodidla celý pokus zvládnou. Po doběhnutí už mohl jednoduše konstatovat, že výzvu splnil.

V klasické běžecké obuvi má osobní rekord v maratonu 2:14:07, takže berlínský čas v kroksech byl zhruba o šestnáct minut pomalejší než jeho maximum.

Jadgarov zároveň upozorňuje, aby jeho pokus ostatní nekopírovali, jelikož to může být pro netrénovaného člověka nebezpečné.

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