Anika totiž sdílela příspěvek, který se velmi ostře vyjadřuje k nevěře během těhotenství. „Podvádět těhotnou ženu je úplně jiná úroveň zla,“ stojí v úvodu vzkazu, který zveřejnil také britský deník The Sun.
Text následně popisuje, jak náročné je těhotenství a jak bolestivé musí být pro ženu zjištění, že ji partner v takovém období zradil. „Žena, která by měla cítit lásku, ochranu a podporu, místo toho zůstává sama s bolestí, kterou jste jí způsobili,“ pokračuje příspěvek.
Anika ovšem svého manžela přímo nejmenovala a ani veřejně nepotvrdila, že by ji Neuer podvedl. Její příspěvek přesto okamžitě vyvolal další dohady.
Pozornost upoutaly také fotografie z Brazílie, kde se Neuer v posledních dnech zotavoval ze zranění. Německý deník Bild informoval, že se tam pohyboval po boku třiadvacetileté ženy, kterou tisk označil za jeho fyzioterapeutku. Podle dalších zpráv spolu měli trávit čas už na konci září na italské Sicílii.
Brankář se do Jižní Ameriky vydal poté, co si 7. listopadu v bundesligovém utkání proti Mohuči přivodil částečné natržení šlachy na pravé noze. Pobyt v Brazílii měl být součástí jeho rekonvalescence a odpočinku.
Neuer a Anika, bývalá profesionální házenkářka, se vzali v roce 2023. Jejich první syn Luca se narodil v březnu 2024, druhý potomek přišel na svět letos v srpnu. Jeho jméno rodiče zatím nezveřejnili.
Anika se v roce 2025 rozhodla přerušit profesionální házenkářskou kariéru, aby měla více času na rodinu. Tehdy zdůrazňovala, že pauzu nevnímá jako definitivní konec své sportovní dráhy.