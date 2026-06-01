Manželka brankáře PSG obešla zákaz. Při finále Ligy mistrů mávala ruskou vlajkou

  12:29
Sobotní finále Ligy mistrů nabídlo dramatický souboj PSG s Arsenalem, ale i kontroverzní gesto, které obletělo nejen sportovní svět. Do centra pozornosti se totiž dostala Marina Kondratiuková, manželka brankáře Matvěje Safonova, která si neobvyklým způsobem poradila se zákazem ruských vlajek na stadionu.

Paris Saint-Germain nakonec po penaltovém rozstřelu porazil Arsenal a obhájil triumf v nejprestižnější klubové soutěži. Zatímco hráči slavili zisk trofeje, pozornost části fanoušků i médií se stočila na tribuny a později také na hrací plochu.

Kondratiuková totiž našla způsob, jak obejít zákaz vnášení ruských vlajek na stadion. Protože s národní vlajkou nebylo možné do areálu projít, rozhodla se improvizovat. Z červených, modrých a bílých igelitových pytlů vyrobila vlastní verzi ruské vlajky, se kterou se následně objevila na několika záběrech z tribun.

Po závěrečném hvizdu navíc zamířila přímo na trávník za svým manželem. Právě fotografie z oslav, na nichž má kolem ramen přehozenou improvizovanou ruskou vlajku, pak na sociálních sítích i v zahraničních médiích vyvolaly řadu reakcí.

Někteří fanoušci její nápad označovali za kreativní a vtipné řešení. Jiní naopak upozorňovali, že šlo o vědomé obcházení pravidel UEFA a zbytečnou provokaci.

Finále Ligy mistrů si nenechala ujít ani Marina Kondratiuková, manželka brankáře PSG Matvěje Safonova.
Brankář PSG Matvěj Safonov během finálového utkání Ligy mistrů proti Arsenalu.
Pařížští fotbalisté slaví vítězství v Lize mistrů.
Fotbalisté PSG s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.
Ruské národní i klubové týmy jsou od roku 2022 vyloučeny ze soutěží organizovaných UEFA a FIFA s ohledem na pokračující válečný konflikt na Ukrajině. S tím souvisejí také omezení týkající se používání ruských státních symbolů na akcích pořádaných Evropskou fotbalovou federací.

Pro samotného Safonova přitom šlo o mimořádný večer i po sportovní stránce. Ruský brankář byl jedním z hrdinů finále, když v penaltovém rozstřelu pomohl PSG k obhajobě trofeje.

1. června 2026  13:01

Manželka brankáře PSG obešla zákaz. Při finále Ligy mistrů mávala ruskou vlajkou

