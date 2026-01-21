Trenér fotbalistek v Anglii dostal zákaz na 12 let. Hráčkám posílal nevhodné fotky

David Chuchma
  9:30
Ryan Hamilton, bývalý trenér ženského fotbalového týmu Sutton Coldfield Town, dostal od Anglické fotbalové asociace (FA) zákaz činnosti na dvanáct let. Disciplinární komise dospěla k závěru, že se vůči hráčkám a jedné člence realizačního týmu dopouštěl sexuálně nevhodného chování, které zahrnovalo rozesílání intimních fotografií a videí.
Bývalý manažer ženského týmu Sutton Coldfield Town dostal od FA zákaz činnosti na 12 let za sexuálně nevhodné chování vůči hráčkám a člence realizačního týmu. | foto: X @LucieMachacova

Hamilton, který vedl čtvrtoligový tým do listopadu 2024, podle zjištění FA posílal jedné z hráček a člence personálu fotografie svých genitálií. Dalším dvěma fotbalistkám zasílal nahé, nebo částečně nahé snímky a jedné z nich i video, na němž masturbuje.

K nevhodnému chování mělo docházet v období od května 2022 do listopadu 2024. Bývalý manažer čelil celkem 24 obviněním, nezávislá komise jich 23 označila za prokázaná.

FA vycházela ze svědectví čtyř hráček a jedné pracovnice klubu, které se ve výpovědích shodovaly. Přiznaly také obavy z možných následků, pokud by si na chování dříve stěžovaly.

V rozhodnutí komise uvedla, že ženy musí mít možnost působit ve fotbale bez podobného jednání a že takové chování povede k nejpřísnějším trestům.

Disciplinární orgán také konstatoval, že nemá pochybnosti o tom, že by Hamilton v nevhodném chování pokračoval, pokud by jedna z hráček nepodala oficiální podnět.

Bývalý manažer se na začátku vyšetřování dostavil na výslech do sídla FA, ze kterého však předčasně odešel a následně s asociací přestal spolupracovat. Nepředložil ani materiály ze svého mobilního telefonu, o které byl požádán.

Komise napsala, že Hamilton neprojevil žádnou sebereflexi, lítost ani skutečnou snahu své jednání vysvětlit. Jedno z obvinění – týkající se údajné výzvy člence personálu, aby s ním odešla domů během jiné pracovní činnosti – nebylo prokázáno.

Překonal strach, vypěnil a vykouzlil obrat. Teď Kopřiva vyhlíží extrémní výzvu

Vít Kopřiva se soustředí na míček v prvním kole Australian Open.

Na otázku, jak by zápas zhodnotil, s úsměvem odpověděl: „Kde jenom začít?“ Vít Kopřiva v prvním kole tenisového Australian Open prožil pořádnou divočinu. Dlouho to vypadalo, že s Němcem...

21. ledna 2026

Na mě takhle hrát nebudeš, to je výzva. Jak se slávista Vlček chystá na Barcelonu

Slávistický obránce Tomáš Vlček na tiskové konferenci před utkáním Ligy mistrů...

Když v Edenu hrála Barcelona naposled, on byl na podzim 2019 jako starší dorostenec na hostování v druholigovém Ústí nad Labem. Ve středu večer se fotbalový gigant vrátí a slávista Tomáš Vlček už...

21. ledna 2026  7:41

