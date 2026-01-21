Hamilton, který vedl čtvrtoligový tým do listopadu 2024, podle zjištění FA posílal jedné z hráček a člence personálu fotografie svých genitálií. Dalším dvěma fotbalistkám zasílal nahé, nebo částečně nahé snímky a jedné z nich i video, na němž masturbuje.
K nevhodnému chování mělo docházet v období od května 2022 do listopadu 2024. Bývalý manažer čelil celkem 24 obviněním, nezávislá komise jich 23 označila za prokázaná.
FA vycházela ze svědectví čtyř hráček a jedné pracovnice klubu, které se ve výpovědích shodovaly. Přiznaly také obavy z možných následků, pokud by si na chování dříve stěžovaly.
V rozhodnutí komise uvedla, že ženy musí mít možnost působit ve fotbale bez podobného jednání a že takové chování povede k nejpřísnějším trestům.
Disciplinární orgán také konstatoval, že nemá pochybnosti o tom, že by Hamilton v nevhodném chování pokračoval, pokud by jedna z hráček nepodala oficiální podnět.
Bývalý manažer se na začátku vyšetřování dostavil na výslech do sídla FA, ze kterého však předčasně odešel a následně s asociací přestal spolupracovat. Nepředložil ani materiály ze svého mobilního telefonu, o které byl požádán.
Komise napsala, že Hamilton neprojevil žádnou sebereflexi, lítost ani skutečnou snahu své jednání vysvětlit. Jedno z obvinění – týkající se údajné výzvy člence personálu, aby s ním odešla domů během jiné pracovní činnosti – nebylo prokázáno.